CMND & Deploy. Fjärrinstallera och fjärrstarta appar

Installera och starta appar snabbt när du arbetar på distans. Med CMND & Deploy kan du lägga till och uppdatera dina egna appar samt appar från Philips Professional Display App Store. Skanna bara QR-koden, logga in i butiken och klicka på den app som du vill installera. Appen laddas ned och startas automatiskt.