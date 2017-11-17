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    Signage Solutions Q-Line-skärm

    49BDL3050Q/00

    Övergripande klassificering / 5
    • Recensioner Recensioner

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    Få fler att stanna upp med Q-Line UHD Android-skärmen som har en fantastisk upplösning. Få snabb installation utan maskinvara och suverän bildkvalitet. Visa enkelt onlineinnehåll och lokalt innehåll.

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    Signage Solutions

    Q-Line-skärm

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    Enkel, smart, tydlig 18/7-skärm.

    • 49 tum
    • 3840 x 2160 (4K UHD)
    • Ultra HD
    Använd, övervaka och underhåll med CMND & Control

    Använd, övervaka och underhåll med CMND & Control

    Kör ditt skärmnätverk över en lokal anslutning (LAN). Med CMND & Control kan du utföra viktiga funktioner som att kontrollera ingångar och övervaka skärmstatus. Oavsett om du hanterar en skärm eller hundra.

    CMND & Create. Utveckla och lansera eget innehåll

    CMND & Create. Utveckla och lansera eget innehåll

    Ta kontroll över ditt innehåll med CMND & Create. Ett dra och släpp-gränssnitt gör det enkelt att publicera eget innehåll – oavsett om det är dagliga specialerbjudanden eller varumärkta bolagsuppgifter. Förinstallerade mallar och inbyggda widgetar gör att dina stillbilder, text och video kommer igång på nolltid.

    Inbyggd HTML5-webbläsare. Spela upp och styr onlineinnehåll

    Inbyggd HTML5-webbläsare. Spela upp och styr onlineinnehåll

    Android SoC-processor. Ursprungliga appar och webbappar

    Styr skärmen via en internetanslutning. Android-drivna Philips Professional Displays är optimerade för ursprungliga Android-appar, och du kan även installera webbappar direkt på skärmen. Ett nytt Android-operativsystem ser till att programvaran är säker och har de senaste specifikationerna längre.

    Fjärrsystemhantering via CMND

    Ta kontroll över ditt Philips Professional Display-nätverk. Med CMND kan du hantera, uppdatera, underhålla och spela upp via ett lättanvänt gränssnitt. Från installation till daglig användning.

    CMND & Deploy. Fjärrinstallera och fjärrstarta appar

    Installera och starta appar snabbt när du arbetar på distans. Med CMND & Deploy kan du lägga till och uppdatera dina egna appar samt appar från Philips Professional Display App Store. Skanna bara QR-koden, logga in i butiken och klicka på den app som du vill installera. Appen laddas ned och startas automatiskt.

    Internminne. Ladda upp innehåll för direktuppspelning

    Spara och spela upp innehåll utan att behöva en permanent extern spelare. Din Philips Professional Display har ett internt minne som gör att du kan ladda upp media till skärmen för direktuppspelning. Det interna minnet fungerar även som en cache för onlineströmning.

    Inbyggd mediespelare. Schemalägg enkelt USB-innehåll

    Schemalägg enkelt innehåll som ska spelas upp från USB, internminne, lokalt nätverk eller via internet. Din Philips Professional Display vaknar från standbyläge för att spela upp önskat innehåll och återgår sedan till standbyläge när uppspelningen är klar.

    Tekniska specifikationer

    • Bild/visning

      Diagonal skärmstorlek (metrisk)
      123.2  cm
      Diagonal skärmstorlek (tum)
      48.5  tum
      Bildförhållande
      16:9
      Skärmupplösning
      3 840 x 2 160
      Bildpunktavstånd
      0,27963 x 0,27963 mm
      Optimal upplösning
      3 840 x 2 160 vid 60 Hz
      Ljusstyrka
      350  cd/m²
      Antal färger
      1,07 miljarder
      Kontrastförhållande (medel)
      1200:1
      Svarstid (medel)
      9  ms
      Synfältsvinkel (horisontell)
      178  grader
      Synfältsvinkel (vertikal)
      178  grader
      Bildförbättring
      • 3:2–2:2 filmdetektering
      • 3D-kamfilter
      • Progressive Scan
      • 3D MA-videobearbetning
      • Dynamisk kontrastförbättring
      • Färgförbättring
      • Justering av färgtemperatur
      • De-interlacer
      • Brusreducering
      • Smart Picture
      Panelteknik
      IPS
      Operativsystem
      Android 5.0.1

    • Anslutningar

      Ljudutgång
      Ljud vänster/höger (RCA)
      Videoingång
      • DVI-D
      • VGA (analog D-Sub)
      • HDMI (x2)
      • USB 2.0 (x2)
      Ljudingång
      3,5 mm-uttag
      Extern kontroll
      • RS232C (in/ut) 2,5 mm-uttag
      • IR (in/ut) 3,5 mm-uttag
      • RJ45

    • Bekvämlighet

      Placering
      • Liggande (18/7 )
      • Stående (12/7 )
      Matris
      Upp till 10 x 15
      Skärmsläckarfunktioner
      Pixelskift, låg ljusstyrka
      Tangentbordskontroll
      Låsbar
      Fjärrkontrollsignal
      Låsbar
      Signalgenomkoppling
      • IR Loopthrough
      • RS232
      Enkel installation
      Fjärrkontrollås
      Energisparfunktioner
      Smart Power
      Annan bekvämlighet
      • Kensington-lås
      • VESA-montering (400 x 400 mm)
      Nätverksstyrd
      • LAN (RJ45)
      • RS232
      Minne
      8 GB EMMC

    • Ljud

      Inbyggda högtalare
      2 x 10 W RMS

    • Effekt

      Nätström
      100 ~ 240 VAC, 50 ~ 60 Hz
      Förbrukning (aktivt läge)
      125 W
      Strömförbrukning i standby-läge
      < 0,5 W
      Strömsparfunktioner
      Smart Power

    • Bildskärmsupplösningar som stöds

      Datorformat
      • 640 x 480, 60, 72, 75 Hz
      • 720 x 400, 70 Hz
      • 800 x 600, 60, 75 Hz
      • 1024 x 768, 60, 75 Hz
      • 1 280 x 768, 60 Hz
      • 1 280 x 800, 60 Hz
      • 1 280 x 1 024, 60 Hz
      • 1360 x 768, 60 Hz
      • 1 600 x 1 200, 60Hz
      • 1920 x 1080, 60 Hz
      • 3840 x 2160, 30, 60 Hz
      Videoformat
      • 480i, 30, 60 Hz
      • 480p, 30, 60 Hz
      • 576i, 25, 50 Hz
      • 576p, 25, 50 Hz
      • 720p, 50, 60Hz
      • 1080i, 25, 30 Hz
      • 1080p, 50, 60 Hz
      • 2 160p, 30, 50, 60 Hz

    • Mått

      Bredd
      1099,2  mm
      Produktvikt
      11,4  kg
      Höjd
      631,9  mm
      Djup
      62,4  mm
      Bredd (tum)
      43,28  tum
      Höjd (tum)
      24.88  tum
      Väggfäste
      400 x 400 mm, M6
      Djup (tum)
      2,46  tum
      Rambredd
      11,9 (ovansida/vänster/höger) 14,4 (undersida) mm
      Produktvikt (i lbs)
      25,13  lb

    • Driftförhållanden

      Höjd
      0 ~ 3 000 m
      Temperaturintervall (drift)
      5 ~ 40  °C
      MTBF
      50 000  timmar
      Relativ luftfuktighet
      20 ~ 80 (drift), 10–90 % (förvaring)  %
      Temperaturintervall (förvaring)
      -20 ~ 60  °C

    • Multimedietillämpningar

      USB-uppspelning, video
      • ASF
      • AVI
      • DAT
      • FLV
      • MKV
      • MP4
      • MPEG
      • MPG
      • TS
      • VOB
      • WEBM
      • WMV
      USB-uppspelning, bild
      • BMP
      • JPEG
      • JPG
      • PNG
      USB-uppspelning, ljud
      • AAC
      • M4A
      • MP3
      • WMA

    • Intern spelare

      CPU
      ARM-processor med fyra kärnor
      Minne
      2 GB DDR3
      Förvaring
      8 GB EMMC

    • Tillbehör

      Tillbehör som medföljer
      • AC-nätkabel
      • RS232-kabel
      • Snabbstartguide
      • IR-sensorkabel (1,8 m)
      • Batterier för fjärrkontrollen
      • Fjärrkontroll
      Tillbehör som medföljer
      • Seriekopplad RS232-kabel
      • USB-hölje och skruv x 1
      Extra tillbehör
      Bordsställning
      Ställning
      BM05923/BM02542/BM05922

    • Övrigt

      OSD-språk (On-screen Display)
      • Arabiska
      • kinesiska (förenklad)
      • Traditionell kinesiska
      • Engelska
      • Franska
      • Tyska
      • Italienska
      • Polera
      • Ryska
      • Spanska
      • Turkiska
      • Japanska
      • Tjeckiska
      • Danska
      • Nederländska
      • Finnish
      • Norska
      • Portugisiska
      • Svenska
      Garanti
      3 års garanti
      Myndighetsgodkännande
      • CE
      • UL/cUL
      • CB
      • FCC, klass B
      • BSMI
      • CCC
      • EAC
      • EMF
      • EnergyStar 7.0
      • PSB
      • CECP

    Förpackningens innehåll

    Andra objekt i rutan

    • AC-nätkabel
    • RS232-kabel
    • Snabbstartguide
    • IR-sensorkabel (1,8 m)
    • Batterier för fjärrkontrollen
    • Fjärrkontroll
    • Extra tillbehör: Bordsställning
    Badge-D2C

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