Andra objekt i rutan
- AC-nätkabel
- RS232-kabel
- Snabbstartguide
- IR-sensorkabel (1,8 m)
- Batterier för fjärrkontrollen
- Fjärrkontroll
- Extra tillbehör: Bordsställning
49BDL3050Q/00
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Få fler att stanna upp med Q-Line UHD Android-skärmen som har en fantastisk upplösning. Få snabb installation utan maskinvara och suverän bildkvalitet. Visa enkelt onlineinnehåll och lokalt innehåll.Läs mer om produkten
Om du är berättigad till momsavdrag på medicintekniska produkter kan du begära det på den här produkten. Momsbeloppet dras av från priset som visas nedan. Håll utkik efter mer information i varukorgen.
Q-Line-skärm
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Kör ditt skärmnätverk över en lokal anslutning (LAN). Med CMND & Control kan du utföra viktiga funktioner som att kontrollera ingångar och övervaka skärmstatus. Oavsett om du hanterar en skärm eller hundra.
Ta kontroll över ditt innehåll med CMND & Create. Ett dra och släpp-gränssnitt gör det enkelt att publicera eget innehåll – oavsett om det är dagliga specialerbjudanden eller varumärkta bolagsuppgifter. Förinstallerade mallar och inbyggda widgetar gör att dina stillbilder, text och video kommer igång på nolltid.
Styr skärmen via en internetanslutning. Android-drivna Philips Professional Displays är optimerade för ursprungliga Android-appar, och du kan även installera webbappar direkt på skärmen. Ett nytt Android-operativsystem ser till att programvaran är säker och har de senaste specifikationerna längre.
Ta kontroll över ditt Philips Professional Display-nätverk. Med CMND kan du hantera, uppdatera, underhålla och spela upp via ett lättanvänt gränssnitt. Från installation till daglig användning.
Installera och starta appar snabbt när du arbetar på distans. Med CMND & Deploy kan du lägga till och uppdatera dina egna appar samt appar från Philips Professional Display App Store. Skanna bara QR-koden, logga in i butiken och klicka på den app som du vill installera. Appen laddas ned och startas automatiskt.
Spara och spela upp innehåll utan att behöva en permanent extern spelare. Din Philips Professional Display har ett internt minne som gör att du kan ladda upp media till skärmen för direktuppspelning. Det interna minnet fungerar även som en cache för onlineströmning.
Schemalägg enkelt innehåll som ska spelas upp från USB, internminne, lokalt nätverk eller via internet. Din Philips Professional Display vaknar från standbyläge för att spela upp önskat innehåll och återgår sedan till standbyläge när uppspelningen är klar.
Bild/visning
Anslutningar
Bekvämlighet
Ljud
Effekt
Bildskärmsupplösningar som stöds
Mått
Driftförhållanden
Multimedietillämpningar
Intern spelare
Tillbehör
Övrigt
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