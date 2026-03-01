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  • Philips Signage 2000 Series Philips Signage 2000 Series Philips Signage 2000 Series

    Signage Solutions Philips Signage 2000 Series

    50BDL2050A/00

    Philips Signage 2000 Series

    Philips Signage 2000-serien återgår till det grundläggande inom digital skyltning – en enkel men elegant skärm som kan användas 16/7 för smidiga installationer utan onödiga finesser. Drivs av Android 14, har UHD-upplösning och en ljusstyrka på 400 cd/m2.

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    Signage Solutions
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    Signage Solutions

    Philips Signage 2000 Series

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    Philips Signage 2000 Series

    Enkel design – enkel digital visning

    • 50 tum
    • Drivs av Android 14
    • 400 cd/m²

    16/7 – kör ditt innehåll när du behöver det.

    Med en ljusstyrka på 400 cd/m2 är UHD Philips Signage 2000 Series utformad för att användas 16/7 – perfekt för företag som har öppet från morgon till kväll och vill göra intryck.

    Android 14 avancerat System on Chip.

    Philips Signage 2000 Series-skärmen drivs av Android 14 och är utformad på en professionell plattform med inbyggd tillförlitlig anslutning och säkerhet. Den har optimerats för inbyggda Android-appar och gör att du kan installera webbappar och program direkt på skärmen, vilket eliminerar behovet av en extern mediespelare.

    Trådlös skärmdelning (tillval) med Philips ScreenShare.

    Framtidssäkra skärmen med vårt modulära koncept som gör det möjligt att lägga till Wi-Fi och Bluetooth med CRD22-modulen (tillval) samt Philips ScreenShare. Kraftfullt fokus på återanvändning och återvinningsbarhet, liksom hållbarhet, med minskat WEEE-avfall.

    Grundläggande FailOver. Ökad säkerhet för innehåll som alltid är tillgängligt.

    Grundläggande FailOver via 5 V hotplug-identifiering. FailOver via 5 V hotplug är oumbärlig för krävande kommersiella tillämpningar och gör det möjligt att konfigurera en sekundär innehållskälla som automatiskt tar över om det primära medieflödet mot förmodan skulle sluta fungera.

    Philips Wave-kompatibel för fjärrenhetshantering.

    Lås upp kraften, mångsidigheten och intelligensen inuti dina Philips Signage 2000 Series-skärmar via fjärrstyrning med Wave. Den här revolutionerande molnplattformen ger dig full kontroll, med förenklad installation och konfiguration, så att du kan övervaka och styra skärmar, uppgradera inbyggd programvara, hantera spellistor och ställa in strömscheman. Du sparar tid och energi och minskar miljöpåverkan.

    Tekniska specifikationer

    • Bild/visning

      Diagonal skärmstorlek (metrisk)
      125.7  cm
      Diagonal skärmstorlek (tum)
      49.5  tum
      Bildförhållande
      16:9
      Skärmupplösning
      3840 x 2160
      Bildpunktavstånd
      0,2854 x 0,2854 mm
      Optimal upplösning
      3840 x 2160 vid 60 Hz
      Ljusstyrka
      400  cd/m²
      Antal färger
      1,07 miljarder
      Kontrastförhållande (medel)
      4000:1
      Dynamiskt kontrastförhållande
      500 000:1
      Svarstid (medel)
      9,5  ms
      Synfältsvinkel (horisontell)
      178  grader
      Synfältsvinkel (vertikal)
      178  grader
      Bildförbättring
      • 3/2 - 2/2 motion pull down
      • Dynamic contrast enhancement
      • Progressive scan
      • Motion adaptive de-interlacing
      Panelteknik
      VA
      Operativsystem
      Android 14
      Dis
      1 %

    • Anslutningar

      Videoingång
      • HDMI 2.0 (x2)
      • USB-C (x1) with 4.5W PD
      Andra anslutningar
      USB 3.0 (x2)
      Video output (Videoutgång)
      N/A
      Extern kontroll
      • RJ45
      • IR (in/out) 3.5 mm jack
      Linjeutgång
      3.5mm jack (fixed audio level)

    • Bekvämlighet

      Placering
      • Landscape (16/7)
      • Portrait (16/7)
      Matris
      Upp till 3 x 3
      Tangentbordskontroll
      • Lockable
      • Hidden
      Fjärrkontrollsignal
      Lockable
      Signalgenomkoppling
      IR Loopthrough
      Energisparfunktioner
      ECO mode
      Nätverksstyrd
      RJ45
      HDMI ARC
      supported on HDMI 1

    • Effekt

      Nätström
      100–240 V~, 50/60 Hz
      Förbrukning (medel)
      97  W
      Strömförbrukning i standby-läge
      < 0,5 W
      Energiklass
      G

    • Bildskärmsupplösningar som stöds

      Datorformat
      • 1920 x 1080, 60Hz
      • 1680 x 1050, 60Hz
      • 1600 x 1200, 60Hz
      • 1440 x 900, 60Hz
      • 1280 x 1024, 60Hz
      • 1280 x 800, 60Hz
      • 1280 x 720, 60Hz
      • 1024 x 768, 60, 70, 75Hz
      • 3840 x 2160, 60Hz
      Videoformat
      • 1080p, 50, 60Hz
      • 1080i, 50, 60Hz
      • 720p, 50,60 Hz
      • 2160p, 50, 60Hz

    • Mått

      Bredd
       1128,4  mm
      Produktvikt
      14,25  kg
      Höjd
      649,0  mm
      Djup
      63,5  mm
      Bredd (tum)
      44,43  tum
      Höjd (tum)
      25.55  tum
      Väggfäste
      400 x 400 mm, M6
      Djup (tum)
      2.50  tum
      Rambredd
      14,9 mm (jämn infattning)
      Produktvikt (i lbs)
      31,42  lb

    • Driftförhållanden

      Höjd
      0 ~ 3 000 m
      Temperaturintervall (drift)
      5 ~ 40  °C
      MTBF
       30 000  timmar
      Temperaturintervall (förvaring)
      -20 ~ 60  °C
      Luftfuktighet (drift) [RH]
      10~90 % RH (ingen kondensering)

    • Multimedietillämpningar

      USB-uppspelning, video
      • MPEG
      • H.264
      • H.263
      • H.265
      • AVI
      • MP4
      • VP8
      • VP9
      • MPEG4
      • WEBM
      USB-uppspelning, bild
      • JPEG
      • BMP
      • PNG
      USB-uppspelning, ljud
      • AAC
      • HEAAC
      • MPEG

    • Intern spelare

      CPU
      Quad core Cortex A73
      Processor
      ARM Mali G52 MC1
      Minne
      3GB RAM
      Förvaring
      16GB

    • Tillbehör

      Tillbehör som medföljer
      • Power cable 1.8M
      • Remote Control
      • External IR cable
      • AC Switch Cover
      • Logo Badge
      • USB Cover and screw
      Extra tillbehör
      • CRD22 Wifi & Bluetooth module
      • CRD73 Philips ScreenShare license

    • Övrigt

      OSD-språk (On-screen Display)
      • English
      • French
      • German
      • Italian
      • Polish
      • Russian
      • Spanish
      • Turkish
      • Simplified Chinese
      • Traditional Chinese
      • Arabic
      • Japanese
      • Danish
      • Swedish
      • Finnish
      • Norwegian
      • Dutch
      Garanti
      3 års garanti
      Myndighetsgodkännande
      • CE
      • CB
      • RoHS

    Badge-D2C

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