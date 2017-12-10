Andra objekt i rutan
- AC-nätkabel
- Batterier för fjärrkontrollen
- Snabbstartguide
- Fjärrkontroll
- Kantinriktningsplattor
- RS232-kabel
- Extra tillbehör: IR-ljus rörelsesensor (CRD41)
- Extra tillbehör: Bordsställning
55BDL3002H/00
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Förbli synlig både dag och natt med en Philips H-Line High-brightness Professional Full HD-skärm. Enastående skärpa och kontrast gör det här till en perfekt lösning för skyltfönster och ljusa platser. Från museer till detaljhandeln.Läs mer om produkten
Om du är berättigad till momsavdrag på medicintekniska produkter kan du begära det på den här produkten. Momsbeloppet dras av från priset som visas nedan. Håll utkik efter mer information i varukorgen.
H-Line-skärm
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Kör ditt skärmnätverk över en lokal anslutning (LAN). Med CMND & Control kan du utföra viktiga funktioner som att kontrollera ingångar och övervaka skärmstatus. Oavsett om du hanterar en skärm eller hundra.
Ta kontroll över ditt innehåll med CMND & Create. Ett dra och släpp-gränssnitt gör det enkelt att publicera eget innehåll – oavsett om det är dagliga specialerbjudanden eller varumärkta bolagsuppgifter. Förinstallerade mallar och inbyggda widgetar gör att dina stillbilder, text och video kommer igång på nolltid.
Se till att skärmen inte släcks, varken i väntrum eller mötesrum. Med FailOver kan din Philips Professional Display växla automatiskt mellan primära och sekundära ingångar, vilket säkerställer att innehåll fortsätter att spelas upp även om den primära källan inte fungerar. Ställ bara in en lista med alternativa ingångar för att säkerställa att ditt företag alltid är på.
Integrera en dator eller en Android-driven CRD50-modul direkt med din Philips Professional Display. OPS-platsen innehåller alla anslutningar du behöver för att köra din OPS-lösning, inklusive en strömkälla.
Bädda in Androids System-on-Chip (SoC) i Philips Professional Display. Den valfria CRD50-modulen är en OPS-enhet som gör Android processorkraft möjlig utan att kablar behövs. För bara in den på OPS-platsen, vilken innehåller alla anslutningar som behövs för att köra modulen (inklusive strömförsörjning).
Ta kontroll över ditt Philips Professional Display-nätverk. Med CMND kan du hantera, uppdatera, underhålla och spela upp via ett lättanvänt gränssnitt. Från installation till daglig användning.
Gör intryck på ljusa platser eller platser belägna delvis utomhus. Den här skärmen på 2 500 cd/m2 med extra hög ljusstyrka är perfekt för att påkalla uppmärksamhet i stora, trafikerade områden som utsätts för starkt omgivande ljus.
Bild/visning
Anslutningar
Bekvämlighet
Ljud
Effekt
Bildskärmsupplösningar som stöds
Mått
Driftförhållanden
Multimedietillämpningar
Tillbehör
Övrigt
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