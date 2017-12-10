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    Signage Solutions H-Line-skärm

    55BDL3002H/00

    Övergripande klassificering / 5
    • Recensioner Recensioner

    Väck intresse

    Förbli synlig både dag och natt med en Philips H-Line High-brightness Professional Full HD-skärm. Enastående skärpa och kontrast gör det här till en perfekt lösning för skyltfönster och ljusa platser. Från museer till detaljhandeln.

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    Signage Solutions

    H-Line-skärm

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    Väck intresse

    24/7-skärm med hög ljusstyrka.

    • 55 tum
    • 2 500 cd/m²
    • Full HD
    Använd, övervaka och underhåll med CMND & Control

    Använd, övervaka och underhåll med CMND & Control

    Kör ditt skärmnätverk över en lokal anslutning (LAN). Med CMND & Control kan du utföra viktiga funktioner som att kontrollera ingångar och övervaka skärmstatus. Oavsett om du hanterar en skärm eller hundra.

    CMND & Create. Utveckla och lansera eget innehåll

    CMND & Create. Utveckla och lansera eget innehåll

    Ta kontroll över ditt innehåll med CMND & Create. Ett dra och släpp-gränssnitt gör det enkelt att publicera eget innehåll – oavsett om det är dagliga specialerbjudanden eller varumärkta bolagsuppgifter. Förinstallerade mallar och inbyggda widgetar gör att dina stillbilder, text och video kommer igång på nolltid.

    FailOver säkerställer att innehåll alltid spelas upp

    FailOver säkerställer att innehåll alltid spelas upp

    Se till att skärmen inte släcks, varken i väntrum eller mötesrum. Med FailOver kan din Philips Professional Display växla automatiskt mellan primära och sekundära ingångar, vilket säkerställer att innehåll fortsätter att spelas upp även om den primära källan inte fungerar. Ställ bara in en lista med alternativa ingångar för att säkerställa att ditt företag alltid är på.

    OPS-plats gör det möjligt att bädda in datorn utan kablar

    OPS-plats gör det möjligt att bädda in datorn utan kablar

    Integrera en dator eller en Android-driven CRD50-modul direkt med din Philips Professional Display. OPS-platsen innehåller alla anslutningar du behöver för att köra din OPS-lösning, inklusive en strömkälla.

    Lägg till Android-processorkraft med en valfri CRD50-modul

    Bädda in Androids System-on-Chip (SoC) i Philips Professional Display. Den valfria CRD50-modulen är en OPS-enhet som gör Android processorkraft möjlig utan att kablar behövs. För bara in den på OPS-platsen, vilken innehåller alla anslutningar som behövs för att köra modulen (inklusive strömförsörjning).

    Fjärrsystemhantering via CMND

    Ta kontroll över ditt Philips Professional Display-nätverk. Med CMND kan du hantera, uppdatera, underhålla och spela upp via ett lättanvänt gränssnitt. Från installation till daglig användning.

    Hög ljusstyrka (2500 cd/m2). Lämpad för bruk delvis utomhus

    Gör intryck på ljusa platser eller platser belägna delvis utomhus. Den här skärmen på 2 500 cd/m2 med extra hög ljusstyrka är perfekt för att påkalla uppmärksamhet i stora, trafikerade områden som utsätts för starkt omgivande ljus.

    Tekniska specifikationer

    • Bild/visning

      Diagonal skärmstorlek (metrisk)
      139.7  cm
      Diagonal skärmstorlek (tum)
      55  tum
      Bildförhållande
      16:9
      Skärmupplösning
      1920 x 1080 bpkt
      Bildpunktavstånd
      0,63 x 0,63 mm
      Optimal upplösning
      1 920 x 1 080 vid 60 Hz
      Ljusstyrka
      2 500  cd/m²
      Antal färger
      16,7 M (8 bitar)
      Kontrastförhållande (medel)
      5000:1
      Dynamiskt kontrastförhållande
      500 000:1
      Svarstid (medel)
      6  ms
      Synfältsvinkel (horisontell)
      178  grader
      Synfältsvinkel (vertikal)
      178  grader
      Bildförbättring
      • 3:2–2:2 filmdetektering
      • 3D-kamfilter
      • 3D MA-videobearbetning
      • Dynamisk kontrastförbättring
      • Rörelsekompenserad videobearbetning
      • Progressive Scan
      Panelteknik
      SVA

    • Anslutningar

      Ljudutgång
      3,5 mm-uttag
      Videoingång
      • VGA (analog D-Sub)
      • DisplayPort (1.2)
      • DVI-D
      • Komponent (BNC)
      • Komposit (BNC)
      • HDMI (x2)
      Ljudingång
      • 3,5 mm-uttag
      • Ljud vänster/höger (RCA)
      Andra anslutningar
      • AC-utgång
      • OPS
      • USB
      Video output (Videoutgång)
      • DisplayPort
      • DVI-I
      Extern kontroll
      • RS232C (in/ut) 2,5 mm-uttag
      • RJ45
      • IR (in/ut) 3,5 mm-uttag

    • Bekvämlighet

      Placering
      • Liggande
      • Stående
      Skärmsläckarfunktioner
      Pixelskift, låg ljusstyrka
      Tangentbordskontroll
      • Dold
      • Låsbar
      Fjärrkontrollsignal
      Låsbar
      Signalgenomkoppling
      • RS232
      • IR Loopthrough
      Enkel installation
      • Smart-insats
      • Kantjusteringssats
      Energisparfunktioner
      Smart Power
      Annan bekvämlighet
      Bärhandtag
      Bildkvalitet
      Avancerad färgkontroll
      Nätverksstyrd
      • RS232
      • HDMI (en kabel)
      • LAN (RJ45)

    • Ljud

      Inbyggda högtalare
      2 x 10 W RMS

    • Effekt

      Nätström
      100 ~ 240 VAC, 50 ~ 60 Hz
      Förbrukning (medel)
      368  W
      Strömförbrukning i standby-läge
      < 0,5 W

    • Bildskärmsupplösningar som stöds

      Datorformat
      • 1024 x 768, 60 Hz
      • 1 280 x 1 024, 60 Hz
      • 1 280 x 768, 60 Hz
      • 1 280 x 800, 60 Hz
      • 1360 x 768, 60 Hz
      • 1 600 x 1 200, 60Hz
      • 1920 x 1080, 60 Hz
      • 1 920 x 1 200, 60 Hz
      • 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz
      • 720 x 400, 70 Hz
      • 800 x 600, 60, 72, 75 Hz
      Videoformat
      • 1080i, 25, 30 Hz
      • 1080p, 50, 60 Hz
      • 480i, 30, 60 Hz
      • 480 bpkt, 60 Hz
      • 576i, 25, 50 Hz
      • 576 bpkt, 50 Hz
      • 720p, 50, 60Hz

    • Mått

      Bredd
      1242.2  mm
      Produktvikt
      35,8  kg
      Höjd
      713  mm
      Djup
      137,9  mm
      Bredd (tum)
      48,9  tum
      Höjd (tum)
      28.1  tum
      Väggfäste
      400 x 400 mm, M6
      Djup (tum)
      5,43  tum
      Rambredd
      15,6 mm
      Produktvikt (i lbs)
      78.94  lb
      Smart, ange bredd
      100  mm
      Smart, ange höjd
      200  mm

    • Driftförhållanden

      Höjd
      0 ~ 3 000 m
      Temperaturintervall (drift)
      0 ~ 40  °C
      MTBF
      50 000  timmar
      Relativ luftfuktighet
      20 ~ 80 (drift),5–95 % (förvaring)  %
      Temperaturintervall (förvaring)
      -20 ~ 60  °C

    • Multimedietillämpningar

      USB-uppspelning, video
      • M2TS
      • M4V
      • MK3D
      • MKV
      • MP4
      • MPEG
      • MPG
      • MTS
      • TS
      • TTS
      • VOB
      • WMV
      USB-uppspelning, bild
      • BMP
      • GIF
      • JPEG
      • JPG
      USB-uppspelning, ljud
      • AAC
      • AIF
      • AIFF
      • ASF
      • LPCM
      • M3U
      • M4A
      • MP3
      • MP4
      • WAV
      • WMA

    • Tillbehör

      Tillbehör som medföljer
      • AC-nätkabel
      • Batterier för fjärrkontrollen
      • Snabbstartguide
      • Fjärrkontroll
      • Kantinriktningsplattor
      • RS232-kabel
      Tillbehör som medföljer
      Seriekopplad RS232-kabel
      Extra tillbehör
      • IR-ljus rörelsesensor (CRD41)
      • Bordsställning

    • Övrigt

      OSD-språk (On-screen Display)
      • Engelska
      • Franska
      • Tyska
      • Italienska
      • Polera
      • Ryska
      • Spanska
      • Turkiska
      • kinesiska (förenklad)
      • Traditionell kinesiska
      • Arabiska
      • Japanska
      • Portugisiska
      Garanti
      3 års garanti
      Myndighetsgodkännande
      • BSMI
      • CB
      • CE
      • FCC, klass B
      • UL/cUL

    Förpackningens innehåll

    Andra objekt i rutan

    • AC-nätkabel
    • Batterier för fjärrkontrollen
    • Snabbstartguide
    • Fjärrkontroll
    • Kantinriktningsplattor
    • RS232-kabel
    • Extra tillbehör: IR-ljus rörelsesensor (CRD41)
    • Extra tillbehör: Bordsställning
    Badge-D2C

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