55BDL3117P/00
Kraft och flexibilitet
Den robusta digitala skärmen Philips P-Line är gjord för att köras dygnet runt och står emot tidens tand. Tydlig UHD-bildkvalitet och hög ljusstyrka gör den perfekt för krävande miljöer som detaljhandel, transport samt mat och dryck.
Om du är berättigad till momsavdrag på medicintekniska produkter kan du begära det på den här produkten. Momsbeloppet dras av från priset som visas nedan. Håll utkik efter mer information i varukorgen.
P-Line-skärm
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Kör ditt skärmnätverk över en lokal anslutning (LAN). Med CMND & Control kan du utföra viktiga funktioner som att kontrollera ingångar och övervaka skärmstatus. Oavsett om du hanterar en skärm eller hundra.
Den här skärmen för professionellt bruk har utformats för att uppfylla kliniska standarder för gråskalaprestanda. Den optimala bild som uppnås av skärmen kan användas för att granska medicinska bilder i mottagningsrum eller föreläsningssalar.
Se till att skärmen inte släcks, varken i väntrum eller mötesrum. Med FailOver kan din Philips Professional Display växla automatiskt mellan primära och sekundära ingångar, vilket säkerställer att innehåll fortsätter att spelas upp även om den primära källan inte fungerar. Ställ bara in en lista med alternativa ingångar för att säkerställa att ditt företag alltid är på.
En inbyggd Intel Smart Display Module Large ger din skärm skalbara möjligheter, och möjliggör snabba och kostnadseffektiva uppgraderingar när du behöver lägga till nya funktioner och funktionalitet. Den tunna designen ger samma nivå av intelligens och interoperabilitet som OPS, samtidigt som skärmen förblir så elegant som möjligt.
Bild/visning
Anslutningar
Bekvämlighet
Ljud
Effekt
Bildskärmsupplösningar som stöds
Mått
Driftförhållanden
Multimedietillämpningar
Tillbehör
Övrigt
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