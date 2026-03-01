Android 14 avancerat System on Chip.

Philips Signage 2000 Series-skärmen drivs av Android 14 och är utformad på en professionell plattform med inbyggd tillförlitlig anslutning och säkerhet. Den har optimerats för inbyggda Android-appar och gör att du kan installera webbappar och program direkt på skärmen, vilket eliminerar behovet av en extern mediespelare.