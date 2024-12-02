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    Signage Solutions Q-Line-skärm

    65BDL3550Q/00

    Övergripande klassificering / 5
    • Recensioner Recensioner

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    Informera och fängsla med en Philips Q-Line Professional Ultra HD-skärm. Den här pålitliga lösningen kan komma igång blixtsnabbt.

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    Signage Solutions

    Q-Line-skärm

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    18/7-skärm med enkel konfiguration.

    • 65-tums
    • Direkt LED-bakgrundsbelysning
    • Ultra HD
    Använd, övervaka och underhåll med CMND & Control

    Använd, övervaka och underhåll med CMND & Control

    Kör ditt skärmnätverk över en lokal anslutning (LAN). Med CMND & Control kan du utföra viktiga funktioner som att kontrollera ingångar och övervaka skärmstatus. Oavsett om du hanterar en skärm eller hundra.

    FailOver säkerställer att innehåll alltid spelas upp

    FailOver säkerställer att innehåll alltid spelas upp

    Se till att skärmen inte släcks, varken i väntrum eller mötesrum. Med FailOver kan din Philips Professional Display växla automatiskt mellan primära och sekundära ingångar, vilket säkerställer att innehåll fortsätter att spelas upp även om den primära källan inte fungerar. Ställ bara in en lista med alternativa ingångar för att säkerställa att ditt företag alltid är på.

    CMND & Create. Utveckla och lansera eget innehåll

    CMND & Create. Utveckla och lansera eget innehåll

    Ta kontroll över ditt innehåll med CMND & Create. Ett dra och släpp-gränssnitt gör det enkelt att publicera eget innehåll – oavsett om det är dagliga specialerbjudanden eller varumärkta bolagsuppgifter. Förinstallerade mallar och inbyggda widgetar gör att dina stillbilder, text och video kommer igång på nolltid.

    Inbyggd mediespelare. Schemalägg enkelt USB-innehåll

    Schemalägg enkelt innehåll som ska spelas upp från USB, internminne, lokalt nätverk eller via internet. Din Philips Professional Display vaknar från standbyläge för att spela upp önskat innehåll och återgår sedan till standbyläge när uppspelningen är klar.

    Android SoC-processor. Ursprungliga appar och webbappar

    Styr skärmen via en internetanslutning. Android-drivna Philips Professional Displays är optimerade för ursprungliga Android-appar, och du kan även installera webbappar direkt på skärmen. Ett nytt Android 8 ser till att programvaran är säker och har de senaste specifikationerna längre.

    Ansluta och hantera ditt innehåll via molnet

    Anslut och hantera dina filer via molnet med den inbyggda HTML5-webbläsaren. Med hjälp av den Chromium-baserade webbläsaren kan du designa ditt innehåll online och ansluta en enda skärm eller hela nätverket. Visa innehåll i både liggande och stående läge med Full HD-upplösning. Det är bara att ansluta skärmen till internet via Wi-Fi eller med en RJ45-kabel och lyssna på spellistor som du har skapat själv

    Tekniska specifikationer

    • Bild/visning

      Diagonal skärmstorlek (metrisk)
      163.9  cm
      Diagonal skärmstorlek (tum)
      64.5  tum
      Bildförhållande
      16:9
      Skärmupplösning
      3 840 x 2 160
      Bildpunktavstånd
      0,372 x 0,372 mm
      Optimal upplösning
      3 840 x 2 160 vid 60 Hz
      Ljusstyrka
      400  cd/m²
      Antal färger
      1,07 miljarder
      Kontrastförhållande (medel)
      1300:1
      Dynamiskt kontrastförhållande
      500 000:1
      Svarstid (medel)
      9  ms
      Synfältsvinkel (horisontell)
      178  grader
      Synfältsvinkel (vertikal)
      178  grader
      Bildförbättring
      • 3:2–2:2 filmdetektering
      • 3D-kamfilter
      • Rörelsekompenserad videobearbetning
      • Progressive Scan
      • 3D MA-videobearbetning
      • Dynamisk kontrastförbättring
      Panelteknik
      IPS
      Operativsystem
      Android 8.0
      Klinisk bild
      D-bildsförinställning (dicom part 14-kompatibel)

    • Anslutningar

      Ljudutgång
      3,5 mm-uttag
      Videoingång
      • DVI-D (x1)
      • HDMI 2.0 (x3)
      • USB 2.0 (x2)
      • VGA (analog D-Sub) (x1)
      Ljudingång
      3,5 mm-uttag
      Extern kontroll
      • RS232C (in/ut) 2,5 mm-uttag
      • IR (in/ut) 3,5 mm-uttag
      • RJ45

    • Bekvämlighet

      Placering
      • Liggande (18/7 )
      • Stående (18/7)
      Matris
      Upp till 15 x 15
      Tangentbordskontroll
      • Dold
      • Låsbar
      Fjärrkontrollsignal
      Låsbar
      Signalgenomkoppling
      • RS232
      • IR Loopthrough
      Enkel installation
      Smart-insats
      Energisparfunktioner
      Smart Power
      Nätverksstyrd
      • RS232
      • RJ45
      Starta
      • Påslagningsfördröjning
      • Påslagningsstatus
      • Starta på källa
      Startskärm
      Aktivera/avaktivera Philips-logotypen

    • Ljud

      Inbyggda högtalare
      2 x 10 W RMS

    • Effekt

      Nätström
      100–240 V~, 50/60 Hz
      Förbrukning (medel)
      155  W
      Förbrukning (max)
      210 W
      Strömförbrukning i standby-läge
      < 0,5 W
      Strömsparfunktioner
      Smart Power
      Energiklass
      G

    • Bildskärmsupplösningar som stöds

      Datorformat
      • 1920 x 1080, 60 Hz
      • 1 680 x 1050, 60 Hz
      • 1 600 x 1 200, 60Hz
      • 1 440 x 900, 60 Hz
      • 1 280 x 1 024, 60 Hz
      • 1 280 x 800, 60 Hz
      • 1280 x 720, 60Hz
      • 1 152 x 870, 75 Hz
      • 1024 x 768, 60, 70, 75 Hz
      • 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz
      • 720 x 400, 70 Hz
      • 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz
      • 1 152 x 864, 75 Hz
      • 832 x 624, 75 Hz
      Videoformat
      • 3840 x 2160, 60 Hz
      • 3840 x 2160, 30 Hz
      • 576 bpkt, 50 Hz
      • 576i, 50 Hz
      • 480 bpkt, 60 Hz
      • 480i, 60 Hz
      • 1080p, 50, 60 Hz
      • 1080i, 50, 60Hz
      • 720p, 50,60 Hz

    • Mått

      Bredd
      1 462,3  mm
      Produktvikt
      27,80  kg
      Höjd
      837,3  mm
      Djup
      68,9 mm (D@väggmontering)/89,9 mm (D@handtag)  mm
      Bredd (tum)
      57,57  tum
      Höjd (tum)
      32.96  tum
      Väggfäste
      400 x 400 mm, M8
      Djup (tum)
      2,71 (@ väggmontering)/3,54 (@ handtag)  tum
      Rambredd
      14,9 mm (jämn infattning)
      Produktvikt (i lbs)
      61,29  lb

    • Driftförhållanden

      Höjd
      0 ~ 3 000 m
      Temperaturintervall (drift)
      0 ~ 40  °C
      MTBF
      30 000  timmar
      Temperaturintervall (förvaring)
      -20 ~ 60  °C
      Luftfuktighet (drift) [RH]
      20–80 % RH (ingen kondensering)
      Luftfuktighet (förvaring) [RH]
      5–95 % RH (ingen kondensering)

    • Multimedietillämpningar

      USB-uppspelning, video
      • MPEG
      • H.264
      • H.263
      • H.265
      USB-uppspelning, bild
      • BMP
      • JPEG
      • PNG
      USB-uppspelning, ljud
      • AAC
      • HEAAC
      • MPEG

    • Intern spelare

      CPU
      • Dubbla kärnor, Cortex A53 1,1 GHz
      • Dubbla kärnor, Cortex A73 1,15 GHz
      Processor
      ARM Mali G51
      Minne
      • 2 GB DDR3
      • 8 GB

    • Tillbehör

      Tillbehör som medföljer
      • AC-nätkabel
      • RS232-kabel
      • Fjärrkontroll
      • Batterier för fjärrkontrollen
      • Snabbstartguide
      Tillbehör som medföljer
      • IR-sensorkabel (1,8 m) (x1)
      • Seriekopplad RS232-kabel
      • M3-skruv (x2)
      • Philips-logotyp (x1)
      • USB-skydd (x1)

    • Övrigt

      OSD-språk (On-screen Display)
      • kinesiska (förenklad)
      • Traditionell kinesiska
      • Engelska
      • Franska
      • Tyska
      • Italienska
      • Polera
      • Ryska
      • Spanska
      • Turkiska
      • Japanska
      • Arabiska
      Garanti
      3 års garanti
      Myndighetsgodkännande
      • CE
      • CB
      • BSMI
      • CU
      • EPA
      • ETL
      • FCC, klass A
      • PSB
      • VCCI
      • J-Moss

    Förpackningens innehåll

    Andra objekt i rutan

    • AC-nätkabel
    • RS232-kabel
    • Fjärrkontroll
    • Batterier för fjärrkontrollen
    • Snabbstartguide
    Badge-D2C

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