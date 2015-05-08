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    Signage Solutions Q-Line-skärm

    BDL3230QL/00

    Förstärk din skyltning

    Leverera förbluffande skarpa bilder på ett miljövänligare sätt. Den har höga prestanda och tillförlitlighet men låg strömförbrukning, och är perfekt för projekt där inga kompromisser är tillåtna.

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    Signage Solutions

    Q-Line-skärm

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    Förstärk din skyltning

    med ovärderlig smart prestanda

    • 32 tums
    • Direkt LED-bakgrundsbelysning
    • Full HD
    Hantera och kontrollera nätverket via fjärranslutning med SmartControl

    Hantera och kontrollera nätverket via fjärranslutning med SmartControl

    Med SmartControl-programvarupaketet kan du fjärrstyra och hantera ditt nätverk med skärmar via RJ45 och RS232C. Du kan enkelt finjustera alla bildskärmsinställningar, inklusive upplösning, ljusstyrka, kontrast och kloning av dina inställningar i hela nätverket.

    Kostnadsfri och lättanvänd innehållshantering med SmartCMS

    Kostnadsfri och lättanvänd innehållshantering med SmartCMS

    Kostnadsfritt och lättanvänt innehållshanteringssystem som fungerar exklusivt med Philips Signage Solutions-skärmar för att hantera digitalt skyltningsinnehåll. Med SmartCMS kan du skapa och schemalägga eget innehåll dygnet runt varje dag. Skapa helt enkelt ditt nätverk, designa ditt innehåll, schemalägg din spellista och du är redo att leka!

    Ansluta och hantera ditt innehåll via molnet med HTML5

    Ansluta och hantera ditt innehåll via molnet med HTML5

    Anslut och hantera ditt innehåll via molnet med den inbyggda HTML5-webbläsaren. Designa ditt skyltningsinnehåll online och anslut det till en skärm eller till hela nätverket. Det är bara att koppla in en RJ45-internetkabel för nätverksanslutning och ansluta skärmen med den särskilda URL-adressen, så är du redo att spela upp ditt molnbaserade innehåll.

    Spara och spela upp innehåll med internminne

    Spara och spela upp innehåll med internminne

    Spara och spela upp innehåll med internminnet. Ladda upp dina mediefiler så att de visas på skärmen och spela upp innehållet direkt. Tillsammans med den interna webbläsaren fungerar internminnet även som ett cacheminne vid strömning av onlineinnehåll. Om nätverket går ner fortsätter internminnet att köra och spela upp en cachelagrad version av innehållet – på så sätt kan dina mediefiler spelas upp även utan nätverksanslutning.

    Schemalägg vad du vill, när du vill med SmartPlayer

    Schemalägg vad du vill, när du vill med SmartPlayer

    Förvandla din USB-enhet till en verkligt kostnadseffektiv digital skyltningsenhet. Spara helt enkelt ditt innehåll (video, ljud, bilder) på USB och anslut till skärmen. Skapa en spellista, planera ditt innehåll via menyn på skärmen och lyssna på spellistan när och var som helst.

    Konsekvent visning av kliniska bilder med D-image

    Konsekvent visning av kliniska bilder med D-image

    D-image ger dig konsekvent och exakt skärmprestanda vid granskning och diagnosticering av kliniska bilder. Våra professionella skärmar kalibreras redan under tillverkningen för att optimera skärmens gråskala och prestanda för att ge tillförlitliga kliniska tolkningar.

    SmartPower för energieffektivitet

    SmartPower för energieffektivitet

    Bakgrundsbelysningens intensitet kan styras och förinställas av systemet så att strömförbrukningen kan minskas med upp till 50 %, vilket avsevärt sänker energikostnaderna.

    Full HD LED för enastående bilder med suverän kontrast

    Bildkvalitet spelar roll. Vanliga skärmar har kvalitet, men du vill ha mer. Tänk dig skarpa detaljer, hög ljusstyrka, otrolig kontrast och realistiska färger som ger en verklighetstrogen bild.

    Tekniska specifikationer

    • Bild/visning

      Diagonal skärmstorlek (metrisk)
      80  cm
      Diagonal skärmstorlek (tum)
      31.5  tum
      Bildförhållande
      16:9
      Skärmupplösning
      1920 x 1080 bpkt
      Bildpunktavstånd
      0,36375 x 0,36375 mm
      Optimal upplösning
      1 920 x 1 080 vid 60 Hz
      Ljusstyrka
      350  cd/m²
      Antal färger
      16,7 miljoner
      Kontrastförhållande (medel)
      1 400:1
      Dynamiskt kontrastförhållande
      500 000:1
      Svarstid (medel)
      8  ms
      Synfältsvinkel (horisontell)
      178  grader
      Synfältsvinkel (vertikal)
      178  grader
      DICOM
      Klinisk D-bild

    • Anslutningar

      Ljudutgång
      Ljud vänster/höger (RCA)
      Videoingång
      • DVI-D
      • HDMI
      • Komponent (RCA)
      • Komposit (RCA)
      • VGA (analog D-Sub)
      Ljudingång
      • 3,5 mm-uttag
      • Ljud vänster/höger (RCA)
      Andra anslutningar
      USB
      Extern kontroll
      • RJ45
      • RS232C (in/ut) 2,5 mm-uttag
      • IR (in/ut) 3,5 mm-uttag

    • Bekvämlighet

      Matris
      Upp till 15 x 15
      Skärmsläckarfunktioner
      Pixelskift
      Tangentbordskontroll
      • Låsbar
      • Dold
      Signalgenomkoppling
      • RS232
      • IR Loopthrough
      Energisparfunktioner
      Smart Power
      Nätverksstyrd
      • RS232
      • RJ45
      • En tråd (HDMI-CEC)
      Minne
      • Åtkomst till internminne
      • 8 GB EMMC
      Starta
      • Påslagningsfördröjning
      • Påslagningsstatus
      • Wake on LAN
      Startskärm
      Aktivera/avaktivera Philips-logotypen

    • Ljud

      Inbyggda högtalare
      2 x 10 W RMS

    • Effekt

      Nätström
      AC 100–240 V, 50/60 Hz
      Förbrukning (medel)
      57  W
      Strömförbrukning i standby-läge
      <0,5 W

    • Bildskärmsupplösningar som stöds

      Datorformat
      • 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz
      • 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz
      • 1024 x 768, 60 Hz
      • 1 280 x 768, 60 Hz
      • 1 280 x 800, 60 Hz
      • 1360 x 768, 60 Hz
      • 1366 x 768, 60 Hz
      • 1 440 x 900, 60 Hz
      • 1 600 x 1 200, 60Hz
      • 1920 x 1080, 60 Hz
      • 1 920 x 1 200, 60 Hz
      Videoformat
      • 480i, 60 Hz
      • 480 bpkt, 60 Hz
      • 576 bpkt, 50 Hz
      • 576i, 50 Hz
      • 720p, 50, 60Hz
      • 1080i, 50, 60Hz
      • 1080p, 50, 60 Hz

    • Mått

      Bredd
      726,5  mm
      Produktvikt
      5,20  kg
      Höjd
      425,4  mm
      Djup
      63,6  mm
      Bredd (tum)
      28,6  tum
      Höjd (tum)
      16.75  tum
      Väggfäste
      100 x 100 mm, 200 x 200 mm, M4
      Djup (tum)
      2,5  tum
      Rambredd
      11,9 (TLR) / 17,2 (B) mm
      Produktvikt (i lbs)
      14,74  lb

    • Driftförhållanden

      Temperaturintervall (drift)
      5 ~ 40  °C
      MTBF
      50 000  timmar
      Relativ luftfuktighet
      20 ~ 80  %
      Temperaturintervall (förvaring)
      -20 ~ 60  °C

    • Multimedietillämpningar

      USB-uppspelning, video
      • 3G2
      • 3GP
      • ASF
      • ASX
      • AVI
      • DAT
      • F4V
      • FLV
      • M2TS
      • M4V
      • MK3D
      • MKV
      • MOV
      • MP4
      • MPE
      • MPEG
      • MPG
      • MTS
      • QT
      • TRP
      • TS
      • TTS
      • VOB
      • WEBM
      • WMV
      • XviD
      USB-uppspelning, bild
      • BMP
      • GIF
      • JPEG
      • JPG
      USB-uppspelning, ljud
      • AAC
      • AC3
      • AIF
      • AIFF
      • AMR
      • EC3
      • M4A
      • MP3
      • OGA
      • OGG
      • WAV
      • WMA

    • Tillbehör

      Tillbehör som medföljer
      • AC-nätkabel
      • RS232-kabel
      • VGA-kabel
      • Fjärrkontroll
      • Batterier för fjärrkontrollen
      • Användarhandbok på CD-skiva
      • Snabbstartguide

    • Övrigt

      OSD-språk (On-screen Display)
      • Engelska
      • Franska
      • Tyska
      • Italienska
      • Polera
      • Turkiska
      • Ryska
      • kinesiska (förenklad)
      • Spanska
      • Traditionell kinesiska
      Garanti
      3 års garanti
      Myndighetsgodkännande
      • BSMI
      • CB
      • CCC
      • CE
      • CECP
      • C-Tick
      • EPA
      • GOST
      • UL/cUL

    Förpackningens innehåll

    Andra objekt i rutan

    • AC-nätkabel
    • RS232-kabel
    • VGA-kabel
    • Fjärrkontroll
    • Batterier för fjärrkontrollen
    • Användarhandbok på CD-skiva
    • Snabbstartguide
    Badge-D2C

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