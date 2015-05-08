Andra objekt i rutan
- AC-nätkabel
- RS232-kabel
- VGA-kabel
- Fjärrkontroll
- Batterier för fjärrkontrollen
- Användarhandbok på CD-skiva
- Snabbstartguide
BDL3230QL/00
Förstärk din skyltning
Leverera förbluffande skarpa bilder på ett miljövänligare sätt. Den har höga prestanda och tillförlitlighet men låg strömförbrukning, och är perfekt för projekt där inga kompromisser är tillåtna.
Om du är berättigad till momsavdrag på medicintekniska produkter kan du begära det på den här produkten. Momsbeloppet dras av från priset som visas nedan. Håll utkik efter mer information i varukorgen.
Q-Line-skärm
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Med SmartControl-programvarupaketet kan du fjärrstyra och hantera ditt nätverk med skärmar via RJ45 och RS232C. Du kan enkelt finjustera alla bildskärmsinställningar, inklusive upplösning, ljusstyrka, kontrast och kloning av dina inställningar i hela nätverket.
Kostnadsfritt och lättanvänt innehållshanteringssystem som fungerar exklusivt med Philips Signage Solutions-skärmar för att hantera digitalt skyltningsinnehåll. Med SmartCMS kan du skapa och schemalägga eget innehåll dygnet runt varje dag. Skapa helt enkelt ditt nätverk, designa ditt innehåll, schemalägg din spellista och du är redo att leka!
Anslut och hantera ditt innehåll via molnet med den inbyggda HTML5-webbläsaren. Designa ditt skyltningsinnehåll online och anslut det till en skärm eller till hela nätverket. Det är bara att koppla in en RJ45-internetkabel för nätverksanslutning och ansluta skärmen med den särskilda URL-adressen, så är du redo att spela upp ditt molnbaserade innehåll.
Spara och spela upp innehåll med internminnet. Ladda upp dina mediefiler så att de visas på skärmen och spela upp innehållet direkt. Tillsammans med den interna webbläsaren fungerar internminnet även som ett cacheminne vid strömning av onlineinnehåll. Om nätverket går ner fortsätter internminnet att köra och spela upp en cachelagrad version av innehållet – på så sätt kan dina mediefiler spelas upp även utan nätverksanslutning.
Förvandla din USB-enhet till en verkligt kostnadseffektiv digital skyltningsenhet. Spara helt enkelt ditt innehåll (video, ljud, bilder) på USB och anslut till skärmen. Skapa en spellista, planera ditt innehåll via menyn på skärmen och lyssna på spellistan när och var som helst.
D-image ger dig konsekvent och exakt skärmprestanda vid granskning och diagnosticering av kliniska bilder. Våra professionella skärmar kalibreras redan under tillverkningen för att optimera skärmens gråskala och prestanda för att ge tillförlitliga kliniska tolkningar.
Bakgrundsbelysningens intensitet kan styras och förinställas av systemet så att strömförbrukningen kan minskas med upp till 50 %, vilket avsevärt sänker energikostnaderna.
Bildkvalitet spelar roll. Vanliga skärmar har kvalitet, men du vill ha mer. Tänk dig skarpa detaljer, hög ljusstyrka, otrolig kontrast och realistiska färger som ger en verklighetstrogen bild.
Bild/visning
Anslutningar
Bekvämlighet
Ljud
Effekt
Bildskärmsupplösningar som stöds
Mått
Driftförhållanden
Multimedietillämpningar
Tillbehör
Övrigt
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