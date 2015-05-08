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    Signage Solutions Q-Line-skärm

    BDL4330QL/00

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    Informera och fängsla med en Philips Q-Line professionell skärm i full HD. Den här pålitliga lösningen kan komma igång blixtsnabbt, och du behöver ingen extra maskinvara.

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    Signage Solutions

    Q-Line-skärm

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    16/7-skärm med enkel konfiguration.

    • 43 tum
    • Direkt LED-bakgrundsbelysning
    • Full HD
    Använd, övervaka och underhåll med CMND & Control

    Använd, övervaka och underhåll med CMND & Control

    Kör ditt skärmnätverk över en lokal anslutning (LAN). Med CMND & Control kan du utföra viktiga funktioner som att kontrollera ingångar och övervaka skärmstatus. Oavsett om du hanterar en skärm eller hundra.

    CMND & Create. Utveckla och lansera eget innehåll

    CMND & Create. Utveckla och lansera eget innehåll

    Ta kontroll över ditt innehåll med CMND & Create. Ett dra och släpp-gränssnitt gör det enkelt att publicera eget innehåll – oavsett om det är dagliga specialerbjudanden eller varumärkta bolagsuppgifter. Förinstallerade mallar och inbyggda widgetar gör att dina stillbilder, text och video kommer igång på nolltid.

    Fjärrsystemhantering via CMND

    Ta kontroll över ditt Philips Professional Display-nätverk. Med CMND kan du hantera, uppdatera, underhålla och spela upp via ett lättanvänt gränssnitt. Från installation till daglig användning.

    Inbyggd mediespelare. Schemalägg enkelt USB-innehåll

    Schemalägg enkelt innehåll som ska spelas upp från USB, internminne, lokalt nätverk eller via internet. Din Philips Professional Display vaknar från standbyläge för att spela upp önskat innehåll och återgår sedan till standbyläge när uppspelningen är klar.

    Internminne. Ladda upp innehåll för direktuppspelning

    Spara och spela upp innehåll utan att behöva en permanent extern spelare. Din Philips Professional Display har ett internt minne som gör att du kan ladda upp media till skärmen för direktuppspelning. Det interna minnet fungerar även som en cache för onlineströmning.

    Tekniska specifikationer

    • Bild/visning

      Diagonal skärmstorlek (metrisk)
      108  cm
      Diagonal skärmstorlek (tum)
      42.5  tum
      Bildförhållande
      16:9
      Skärmupplösning
      1920 x 1080 bpkt
      Bildpunktavstånd
      0,49 x 0,49 mm
      Optimal upplösning
      1 920 x 1 080 vid 60 Hz
      Ljusstyrka
      350  cd/m²
      Antal färger
      16,7 miljoner
      Kontrastförhållande (medel)
      3000:1
      Dynamiskt kontrastförhållande
      500 000:1
      Svarstid (medel)
      6,5  ms
      Synfältsvinkel (horisontell)
      178  grader
      Synfältsvinkel (vertikal)
      178  grader
      DICOM
      Klinisk D-bild

    • Anslutningar

      Ljudutgång
      • Ljud vänster/höger (RCA)
      • 3,5 mm-uttag
      Videoingång
      • DVI-D
      • HDMI
      • Komponent (RCA)
      • Komposit (RCA)
      • VGA (analog D-Sub)
      Ljudingång
      • 3,5 mm-uttag
      • Ljud vänster/höger (RCA)
      Andra anslutningar
      USB
      Extern kontroll
      • RJ45
      • RS232C (in/ut) 2,5 mm-uttag
      • IR (in/ut) 3,5 mm-uttag

    • Bekvämlighet

      Matris
      Upp till 15 x 15
      Skärmsläckarfunktioner
      Pixelskift
      Tangentbordskontroll
      • Låsbar
      • Dold
      Signalgenomkoppling
      • RS232
      • IR Loopthrough
      Energisparfunktioner
      Smart Power
      Nätverksstyrd
      • RS232
      • RJ45
      • En tråd (HDMI-CEC)
      Minne
      • Åtkomst till internminne
      • 8 GB EMMC
      Starta
      • Påslagningsfördröjning
      • Påslagningsstatus
      • Wake on LAN
      Startskärm
      Aktivera/avaktivera Philips-logotypen

    • Ljud

      Inbyggda högtalare
      2 x 10 W RMS

    • Effekt

      Nätström
      100 ~ 240 VAC
      Förbrukning (aktivt läge)
      87 W (testmetod EnergyStar 6.0)
      Strömförbrukning i standby-läge
      <0,5 W

    • Bildskärmsupplösningar som stöds

      Datorformat
      • 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz
      • 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz
      • 1024 x 768, 60 Hz
      • 1 280 x 768, 60 Hz
      • 1 280 x 800, 60 Hz
      • 1360 x 768, 60 Hz
      • 1366 x 768, 60 Hz
      • 1 440 x 900, 60 Hz
      • 1920 x 1080, 60 Hz
      Videoformat
      • 480i, 60 Hz
      • 480 bpkt, 60 Hz
      • 576 bpkt, 50 Hz
      • 576i, 50 Hz
      • 720p, 50, 60Hz
      • 1080i, 50, 60Hz
      • 1080p, 50, 60 Hz

    • Mått

      Bredd
      968,2  mm
      Produktvikt
      8,70  kg
      Höjd
      559,4  mm
      Djup
      59,9  mm
      Bredd (tum)
      38,12  tum
      Höjd (tum)
      22.02  tum
      Väggfäste
      400 x 400 mm, 200 x 200 mm, M6
      Djup (tum)
      2,36  tum
      Rambredd
      11,9 (TLR) / 14,9 (B) mm
      Produktvikt (i lbs)
      19,18  lb

    • Driftförhållanden

      Temperaturintervall (drift)
      5 ~ 40  °C
      MTBF
      50 000  timmar
      Relativ luftfuktighet
      20 ~ 80  %
      Temperaturintervall (förvaring)
      -20 ~ 60  °C

    • Multimedietillämpningar

      USB-uppspelning, video
      • 3G2
      • 3GP
      • ASF
      • ASX
      • AVI
      • DAT
      • F4V
      • FLV
      • M2TS
      • M4V
      • MK3D
      • MKV
      • MOV
      • MP4
      • MPE
      • MPEG
      • MPG
      • MTS
      • QT
      • TRP
      • TS
      • TTS
      • VOB
      • WEBM
      • WMV
      • XviD
      USB-uppspelning, bild
      • BMP
      • GIF
      • JPEG
      • JPG
      USB-uppspelning, ljud
      • AAC
      • AC3
      • AIF
      • AIFF
      • AMR
      • EC3
      • M4A
      • MP3
      • OGA
      • OGG
      • WAV
      • WMA

    • Tillbehör

      Tillbehör som medföljer
      • AC-nätkabel
      • RS232-kabel
      • VGA-kabel
      • Fjärrkontroll
      • Batterier för fjärrkontrollen
      • Användarhandbok på CD-skiva
      • Snabbstartguide

    • Övrigt

      OSD-språk (On-screen Display)
      • Engelska
      • Franska
      • Tyska
      • Italienska
      • Polera
      • Ryska
      • Spanska
      • Turkiska
      • kinesiska (förenklad)
      • Traditionell kinesiska
      Garanti
      3 års garanti
      Myndighetsgodkännande
      • CE
      • CCC
      • UL/cUL
      • C-Tick
      • BSMI
      • CB
      • GOST
      • CECP
      • EPA

    Förpackningens innehåll

    Andra objekt i rutan

    • AC-nätkabel
    • RS232-kabel
    • VGA-kabel
    • Fjärrkontroll
    • Batterier för fjärrkontrollen
    • Användarhandbok på CD-skiva
    • Snabbstartguide
    Badge-D2C

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