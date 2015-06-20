Andra objekt i rutan
- Fjärrkontroll
- Batterier för fjärrkontrollen
- AC-nätkabel
- Användarhandbok på CD-skiva
- Snabbstartguide
- RS232-kabel
- Extra tillbehör: HDBaseT OPS-mottagare (CRD25)
BDL4780VH/00
Enastående tydliga och klara bilder
Med den ljusstarka Signage Solution-skärmen kan du dra nytta av de allra senaste möjligheterna för anslutning och innehållshantering samt fjärrhantering till en låg ägandekostnad.
Om du är berättigad till momsavdrag på medicintekniska produkter kan du begära det på den här produkten. Momsbeloppet dras av från priset som visas nedan. Håll utkik efter mer information i varukorgen.
V-Line-skärm
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Få en fantastisk visuell upplevelse till och med i områden som lyses upp av direkt solljus tack vare panelen på 2 000 nit. Den höga ljusstyrkan erbjuder en mängd nya implementeringsmöjligheter, särskilt på platser med mycket ljus så att du får kristallklara bilder på alla platser där omgivande ljusstyrka är ett problem.
Med SmartControl-programvarupaketet kan du fjärrstyra och hantera ditt nätverk med skärmar via RJ45 och RS232C. Du kan enkelt finjustera alla bildskärmsinställningar, inklusive upplösning, ljusstyrka, kontrast och kloning av dina inställningar i hela nätverket.
Gör din skärm till en digital allt-i-ett-skyltningslösning och skapa ett skärmnätverk som är anslutet, smart och säkert. OPS (Open Pluggable Specification) är en branschstandardingång där du kan lägga till en OPS-standardiserad mediespelare. Den här kabelfria lösningen ger dig möjlighet att när som helst installera, använda eller underhålla din maskinvara.
Anslut och hantera ditt innehåll via molnet med den inbyggda HTML5-webbläsaren. Designa ditt skyltningsinnehåll online och anslut det till en skärm eller till hela nätverket. Det är bara att koppla in en RJ45-internetkabel för nätverksanslutning och ansluta skärmen med den särskilda URL-adressen, så är du redo att spela upp ditt molnbaserade innehåll.
Kostnadsfritt och lättanvänt innehållshanteringssystem som fungerar exklusivt med Philips Signage Solutions-skärmar för att hantera digitalt skyltningsinnehåll. Med SmartCMS kan du skapa och schemalägga eget innehåll dygnet runt varje dag. Skapa helt enkelt ditt nätverk, designa ditt innehåll, schemalägg din spellista och du är redo att leka!
När du använder krävande kommersiella program behöver du säkerställa att du alltid kan visa ditt innehåll. Även om du troligen inte råkar ut för någon större katastrof kan FailOver ge dig skydd dygnet runt med en revolutionerande teknik som spelar upp annat innehåll på skärmen om mediespelaren skulle sluta fungera. FailOver tar automatiskt vid om den primära ingången slutar fungera. Välj bara en primär ingångsanslutning och en FailOver-anslutning så får du omedelbart skydd.
Förvandla din USB-enhet till en verkligt kostnadseffektiv digital skyltningsenhet. Spara helt enkelt ditt innehåll (video, ljud, bilder) på USB och anslut till skärmen. Skapa en spellista, planera ditt innehåll via menyn på skärmen och lyssna på spellistan när och var som helst.
Bakgrundsbelysningens intensitet kan styras och förinställas av systemet så att strömförbrukningen kan minskas med upp till 50 %, vilket avsevärt sänker energikostnaderna.
Bildkvalitet spelar roll. Vanliga skärmar har kvalitet, men du vill ha mer. Tänk dig skarpa detaljer, hög ljusstyrka, otrolig kontrast och realistiska färger som ger en verklighetstrogen bild.
Bild/visning
Anslutningar
Bekvämlighet
Ljud
Effekt
Bildskärmsupplösningar som stöds
Mått
Driftförhållanden
Multimedietillämpningar
Tillbehör
Övrigt
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