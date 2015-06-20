Se till att du alltid kan visa ditt innehåll med FailOver

När du använder krävande kommersiella program behöver du säkerställa att du alltid kan visa ditt innehåll. Även om du troligen inte råkar ut för någon större katastrof kan FailOver ge dig skydd dygnet runt med en revolutionerande teknik som spelar upp annat innehåll på skärmen om mediespelaren skulle sluta fungera. FailOver tar automatiskt vid om den primära ingången slutar fungera. Välj bara en primär ingångsanslutning och en FailOver-anslutning så får du omedelbart skydd.