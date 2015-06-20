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    Signage Solutions V-Line-skärm

    BDL4780VH/00

    Enastående tydliga och klara bilder

    Med den ljusstarka Signage Solution-skärmen kan du dra nytta av de allra senaste möjligheterna för anslutning och innehållshantering samt fjärrhantering till en låg ägandekostnad.

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    Signage Solutions

    V-Line-skärm

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    Enastående tydliga och klara bilder

    Med extra ljusstark skärm

    • 47 tum
    • Direkt LED-bakgrundsbelysning
    • Full HD
    • 2 000 cd/m²
    Visar en superljusstark bild även i dagsljus

    Visar en superljusstark bild även i dagsljus

    Få en fantastisk visuell upplevelse till och med i områden som lyses upp av direkt solljus tack vare panelen på 2 000 nit. Den höga ljusstyrkan erbjuder en mängd nya implementeringsmöjligheter, särskilt på platser med mycket ljus så att du får kristallklara bilder på alla platser där omgivande ljusstyrka är ett problem.

    Hantera och kontrollera nätverket via fjärranslutning med SmartControl

    Hantera och kontrollera nätverket via fjärranslutning med SmartControl

    Med SmartControl-programvarupaketet kan du fjärrstyra och hantera ditt nätverk med skärmar via RJ45 och RS232C. Du kan enkelt finjustera alla bildskärmsinställningar, inklusive upplösning, ljusstyrka, kontrast och kloning av dina inställningar i hela nätverket.

    Skapa en allt-i-ett-lösning med tillvalsinsatsen OPS

    Skapa en allt-i-ett-lösning med tillvalsinsatsen OPS

    Gör din skärm till en digital allt-i-ett-skyltningslösning och skapa ett skärmnätverk som är anslutet, smart och säkert. OPS (Open Pluggable Specification) är en branschstandardingång där du kan lägga till en OPS-standardiserad mediespelare. Den här kabelfria lösningen ger dig möjlighet att när som helst installera, använda eller underhålla din maskinvara.

    Ansluta och hantera ditt innehåll via molnet med HTML5

    Ansluta och hantera ditt innehåll via molnet med HTML5

    Anslut och hantera ditt innehåll via molnet med den inbyggda HTML5-webbläsaren. Designa ditt skyltningsinnehåll online och anslut det till en skärm eller till hela nätverket. Det är bara att koppla in en RJ45-internetkabel för nätverksanslutning och ansluta skärmen med den särskilda URL-adressen, så är du redo att spela upp ditt molnbaserade innehåll.

    Kostnadsfri och lättanvänd innehållshantering med SmartCMS

    Kostnadsfri och lättanvänd innehållshantering med SmartCMS

    Kostnadsfritt och lättanvänt innehållshanteringssystem som fungerar exklusivt med Philips Signage Solutions-skärmar för att hantera digitalt skyltningsinnehåll. Med SmartCMS kan du skapa och schemalägga eget innehåll dygnet runt varje dag. Skapa helt enkelt ditt nätverk, designa ditt innehåll, schemalägg din spellista och du är redo att leka!

    Se till att du alltid kan visa ditt innehåll med FailOver

    Se till att du alltid kan visa ditt innehåll med FailOver

    När du använder krävande kommersiella program behöver du säkerställa att du alltid kan visa ditt innehåll. Även om du troligen inte råkar ut för någon större katastrof kan FailOver ge dig skydd dygnet runt med en revolutionerande teknik som spelar upp annat innehåll på skärmen om mediespelaren skulle sluta fungera. FailOver tar automatiskt vid om den primära ingången slutar fungera. Välj bara en primär ingångsanslutning och en FailOver-anslutning så får du omedelbart skydd.

    Schemalägg vad du vill, när du vill med SmartPlayer

    Schemalägg vad du vill, när du vill med SmartPlayer

    Förvandla din USB-enhet till en verkligt kostnadseffektiv digital skyltningsenhet. Spara helt enkelt ditt innehåll (video, ljud, bilder) på USB och anslut till skärmen. Skapa en spellista, planera ditt innehåll via menyn på skärmen och lyssna på spellistan när och var som helst.

    SmartPower för energieffektivitet

    SmartPower för energieffektivitet

    Bakgrundsbelysningens intensitet kan styras och förinställas av systemet så att strömförbrukningen kan minskas med upp till 50 %, vilket avsevärt sänker energikostnaderna.

    Full HD LED för enastående bilder med suverän kontrast

    Bildkvalitet spelar roll. Vanliga skärmar har kvalitet, men du vill ha mer. Tänk dig skarpa detaljer, hög ljusstyrka, otrolig kontrast och realistiska färger som ger en verklighetstrogen bild.

    Tekniska specifikationer

    • Bild/visning

      Diagonal skärmstorlek (tum)
      46.96  tum
      Bildförhållande
      16:9
      Skärmupplösning
      1920 x 1080 bpkt
      Optimal upplösning
      1 920 x 1 080 vid 60 Hz
      Ljusstyrka
      2 000  cd/m²
      Antal färger
      1,07 miljarder färger
      Kontrastförhållande (medel)
      1300:1
      Dynamiskt kontrastförhållande
      500 000:1
      Svarstid (medel)
      10  ms
      Synfältsvinkel (horisontell)
      178  grader
      Synfältsvinkel (vertikal)
      178  grader
      Bildförbättring
      • 3:2–2:2 filmdetektering
      • Rörelsekompenserad videobearbetning
      • Progressive Scan
      • Dynamisk kontrastförbättring
      DICOM
      Klinisk D-bild

    • Anslutningar

      Ljudutgång
      • Ljud vänster/höger (RCA)
      • Extern högtalaranslutning
      Videoingång
      • DisplayPort (1.2)
      • HDMI (x2)
      • DVI-D
      • VGA (analog D-Sub)
      • USB
      • Komponent (BNC)
      • Komposit (BNC)
      Ljudingång
      • 3,5 mm-uttag
      • Ljud vänster/höger (RCA)
      Andra anslutningar
      • OPS
      • USB
      Video output (Videoutgång)
      • DisplayPort
      • DVI-I
      • VGA (analog D-Sub)
      Extern kontroll
      • RJ45
      • RS232C (in/ut) 2,5 mm-uttag
      • IR (in/ut) 3,5 mm-uttag

    • Bekvämlighet

      Placering
      • Stående
      • Liggande
      Matris
      Upp till 10 x 10
      Skärmsläckarfunktioner
      Pixelskift, låg ljusstyrka
      Tangentbordskontroll
      • Dold
      • Låsbar
      Signalgenomkoppling
      • DVI
      • VGA
      • RS232
      • DisplayPort
      • IR Loopthrough
      Energisparfunktioner
      Smart Power
      Säkerhetskontrollfunktioner
      • Värmekontroll
      • Temperaturgivare
      Nätverksstyrd
      • RJ45
      • RS232
      • Kort, OPS RS232
      • En tråd (HDMI-CEC)

    • Ljud

      Inbyggda högtalare
      2 x 10 W

    • Effekt

      Nätström
      100 ~ 240 VAC, 50 ~ 60 Hz
      Förbrukning (aktivt läge)
      160  W (testmetod EnergyStar 6.0)
      Strömförbrukning i standby-läge
      <0,5 W

    • Bildskärmsupplösningar som stöds

      Datorformat
      • 1 920 x 1 200, 60 Hz
      • 1920 x 1080, 60 Hz
      • 1 600 x 1 200, 60Hz
      • 1 440 x 900, 60 Hz
      • 1366 x 768, 60 Hz
      • 1360 x 768, 60 Hz
      • 1 280 x 1 024, 60 Hz
      • 1 280 x 800, 60 Hz
      • 1 280 x 768, 60 Hz
      • 1024 x 768, 60 Hz
      • 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz
      • 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz
      Videoformat
      • 1080p, 50, 60 Hz
      • 1080i, 50, 60Hz
      • 720p, 50, 60Hz
      • 576i, 50 Hz
      • 576 bpkt, 50 Hz
      • 480 bpkt, 60 Hz
      • 480i, 60 Hz

    • Mått

      Bredd
      1 076,20  mm
      Produktvikt
      24  kg
      Höjd
      620,59  mm
      Djup
      132,10  mm
      Väggfäste
      400 x 400 mm, M6
      Rambredd
      15,6 mm
      Produktvikt (i lbs)
      52,9  lb

    • Driftförhållanden

      Höjd
      0 ~ 3 000 m
      Temperaturintervall (drift)
      5 ~ 40  °C
      MTBF
      60 000  timmar
      Relativ luftfuktighet
      20 ~ 80  %
      Temperaturintervall (förvaring)
      -20 ~ 60  °C

    • Multimedietillämpningar

      USB-uppspelning, video
      • M2TS
      • M4V
      • MK3D
      • MKV
      • MP4
      • MPEG
      • MPG
      • MTS
      • TS
      • TTS
      • VOB
      • WMV
      USB-uppspelning, bild
      • BMP
      • GIF
      • JPEG
      • JPG
      USB-uppspelning, ljud
      • AAC
      • AIF
      • AIFF
      • ASF
      • LPCM
      • M3U
      • M4A
      • MP3
      • MP4
      • WAV
      • WMA

    • Tillbehör

      Tillbehör som medföljer
      • Fjärrkontroll
      • Batterier för fjärrkontrollen
      • AC-nätkabel
      • Användarhandbok på CD-skiva
      • Snabbstartguide
      • RS232-kabel
      Extra tillbehör
      HDBaseT OPS-mottagare (CRD25)
      Ställning
      Valfritt BM04642/BM02542

    • Övrigt

      OSD-språk (On-screen Display)
      • Engelska
      • Franska
      • Tyska
      • Italienska
      • Polera
      • Ryska
      • kinesiska (förenklad)
      • Spanska
      • Turkiska
      • Arabiska
      • Japanska
      • Traditionell kinesiska
      Garanti
      3 års garanti
      Myndighetsgodkännande
      • CE
      • FCC, klass B
      • UL/cUL
      • CCC
      • RoHS
      • C-Tick
      • GOST
      • BSMI
      • CB
      • J-Moss
      • PSE
      • VCCI

    Förpackningens innehåll

    Andra objekt i rutan

    • Fjärrkontroll
    • Batterier för fjärrkontrollen
    • AC-nätkabel
    • Användarhandbok på CD-skiva
    • Snabbstartguide
    • RS232-kabel
    • Extra tillbehör: HDBaseT OPS-mottagare (CRD25)
    Badge-D2C

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