Fånga uppmärksamheten med en X-Line Professional-videoväggsskärm. Skarp kontrast och tunna kanter ger en tydlig, störningsfri bild. Oavsett om du driver en flygplats eller anordnar en konferens.
Denna produkt kvalificeras för momsavdrag
Om du är berättigad till momsavdrag på medicintekniska produkter kan du begära det på den här produkten. Momsbeloppet dras av från priset som visas nedan. Håll utkik efter mer information i varukorgen.
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Signage Solutions
Videoväggsskärm
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Mångsidig videoväggsskärm.
49 tum
Direkt LED-bakgrundsbelysning
Full HD
450 cd/m²
Använd, övervaka och underhåll med CMND & Control
Kör ditt skärmnätverk över en lokal anslutning (LAN). Med CMND & Control kan du utföra viktiga funktioner som att kontrollera ingångar och övervaka skärmstatus. Oavsett om du hanterar en skärm eller hundra.
CMND & Create. Utveckla och lansera eget innehåll
Ta kontroll över ditt innehåll med CMND & Create. Ett dra och släpp-gränssnitt gör det enkelt att publicera eget innehåll – oavsett om det är dagliga specialerbjudanden eller varumärkta bolagsuppgifter. Förinstallerade mallar och inbyggda widgetar gör att dina stillbilder, text och video kommer igång på nolltid.
OPS-plats gör det möjligt att bädda in datorn utan kablar
Integrera en dator eller en Android-driven CRD50-modul direkt med din Philips Professional Display. OPS-platsen innehåller alla anslutningar du behöver för att köra din OPS-lösning, inklusive en strömkälla.
FailOver säkerställer att innehåll alltid spelas upp
Se till att skärmen inte släcks, varken i väntrum eller mötesrum. Med FailOver kan din Philips Professional Display växla automatiskt mellan primära och sekundära ingångar, vilket säkerställer att innehåll fortsätter att spelas upp även om den primära källan inte fungerar. Ställ bara in en lista med alternativa ingångar för att säkerställa att ditt företag alltid är på.
Extra smala (3,5 mm) infattningar. För störningsfria bilder
Videoväggsläge. Skapa 4K-videoväggar i alla storlekar
Anslut två eller fler Philips-skärmar för professionellt bruk för att skapa en videovägg, utan att använda externa enheter. En enda spelare tar hand om innehåll, oavsett om du har fyra skärmar eller fyrtio. 4K-innehåll stöds fullt ut och om du visar det innehållet på fyra skärmar får du bästa tänkbara punkt för punkt-upplösning.
Lägg till Android-processorkraft med en valfri CRD50-modul
Bädda in Androids System-on-Chip (SoC) i Philips Professional Display. Den valfria CRD50-modulen är en OPS-enhet som gör Android processorkraft möjlig utan att kablar behövs. För bara in den på OPS-platsen, vilken innehåller alla anslutningar som behövs för att köra modulen (inklusive strömförsörjning).
Fjärrsystemhantering via CMND
Ta kontroll över ditt Philips Professional Display-nätverk. Med CMND kan du hantera, uppdatera, underhålla och spela upp via ett lättanvänt gränssnitt. Från installation till daglig användning.