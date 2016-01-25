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    Signage Solutions Videoväggsskärm

    BDL5588XC/00

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    Fånga uppmärksamheten med en X-Line Professional-videoväggsskärm. Skarp kontrast och tunna kanter ger en tydlig, störningsfri bild. Oavsett om du driver en flygplats eller anordnar en konferens.

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    Signage Solutions

    Videoväggsskärm

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    Mångsidig videoväggsskärm.

    • 55 tum
    • Direkt LED-bakgrundsbelysning
    • Full HD
    • 500 cd/m²
    Använd, övervaka och underhåll med CMND & Control

    Använd, övervaka och underhåll med CMND & Control

    Kör ditt skärmnätverk över en lokal anslutning (LAN). Med CMND & Control kan du utföra viktiga funktioner som att kontrollera ingångar och övervaka skärmstatus. Oavsett om du hanterar en skärm eller hundra.

    CMND & Create. Utveckla och lansera eget innehåll

    CMND & Create. Utveckla och lansera eget innehåll

    Ta kontroll över ditt innehåll med CMND & Create. Ett dra och släpp-gränssnitt gör det enkelt att publicera eget innehåll – oavsett om det är dagliga specialerbjudanden eller varumärkta bolagsuppgifter. Förinstallerade mallar och inbyggda widgetar gör att dina stillbilder, text och video kommer igång på nolltid.

    OPS-plats gör det möjligt att bädda in datorn utan kablar

    OPS-plats gör det möjligt att bädda in datorn utan kablar

    Integrera en dator eller en Android-driven CRD50-modul direkt med din Philips Professional Display. OPS-platsen innehåller alla anslutningar du behöver för att köra din OPS-lösning, inklusive en strömkälla.

    FailOver säkerställer att innehåll alltid spelas upp

    FailOver säkerställer att innehåll alltid spelas upp

    Se till att skärmen inte släcks, varken i väntrum eller mötesrum. Med FailOver kan din Philips Professional Display växla automatiskt mellan primära och sekundära ingångar, vilket säkerställer att innehåll fortsätter att spelas upp även om den primära källan inte fungerar. Ställ bara in en lista med alternativa ingångar för att säkerställa att ditt företag alltid är på.

    Extra smala (3,5 mm) infattningar. För störningsfria bilder

    Extra smala (3,5 mm) infattningar. För störningsfria bilder

    Videoväggsläge. Skapa 4K-videoväggar i alla storlekar

    Anslut två eller fler Philips-skärmar för professionellt bruk för att skapa en videovägg, utan att använda externa enheter. En enda spelare tar hand om innehåll, oavsett om du har fyra skärmar eller fyrtio. 4K-innehåll stöds fullt ut och om du visar det innehållet på fyra skärmar får du bästa tänkbara punkt för punkt-upplösning.

    Lägg till Android-processorkraft med en valfri CRD50-modul

    Bädda in Androids System-on-Chip (SoC) i Philips Professional Display. Den valfria CRD50-modulen är en OPS-enhet som gör Android processorkraft möjlig utan att kablar behövs. För bara in den på OPS-platsen, vilken innehåller alla anslutningar som behövs för att köra modulen (inklusive strömförsörjning).

    Fjärrsystemhantering via CMND

    Ta kontroll över ditt Philips Professional Display-nätverk. Med CMND kan du hantera, uppdatera, underhålla och spela upp via ett lättanvänt gränssnitt. Från installation till daglig användning.

    Tekniska specifikationer

    • Bild/visning

      Diagonal skärmstorlek (metrisk)
      138.7  cm
      Diagonal skärmstorlek (tum)
      54.6  tum
      Bildförhållande
      16:9
      Skärmupplösning
      1920 x 1080 bpkt
      Bildpunktavstånd
      0,63 x 0,63 mm
      Optimal upplösning
      1 920 x 1 080 vid 60 Hz
      Ljusstyrka
      500  cd/m²
      Antal färger
      1 073 M
      Kontrastförhållande (medel)
      1 400:1
      Dynamiskt kontrastförhållande
      500 000:1
      Svarstid (medel)
      12  ms
      Synfältsvinkel (horisontell)
      178  grader
      Synfältsvinkel (vertikal)
      178  grader
      Bildförbättring
      • 3:2–2:2 filmdetektering
      • 3D-kamfilter
      • Rörelsekompenserad videobearbetning
      • Progressive Scan
      • 3D MA-videobearbetning
      • Dynamisk kontrastförbättring

    • Anslutningar

      Ljudutgång
      • Ljud vänster/höger (RCA)
      • Extern högtalaranslutning
      Videoingång
      • Komponent (RCA)
      • Komposit (RCA)
      • DVI-D
      • HDMI (x2)
      • VGA (analog D-Sub)
      • DisplayPort (1.2)
      Ljudingång
      • 3,5 mm-uttag
      • Ljud vänster/höger (RCA)
      Andra anslutningar
      OPS
      Video output (Videoutgång)
      • DisplayPort
      • DVI-I
      • VGA (via DVI-I)
      Extern kontroll
      • IR (in/ut) 3,5 mm-uttag
      • RJ45
      • RS232C (in/ut) 2,5 mm-uttag

    • Bekvämlighet

      Placering
      • Stående
      • Liggande
      Matris
      Upp till 10 x 10
      Skärmsläckarfunktioner
      Pixelskift, låg ljusstyrka
      Signalgenomkoppling
      • RS232
      • VGA
      • DisplayPort
      • DVI
      • IR Loopthrough
      Enkel installation
      Bärhandtag
      Energisparfunktioner
      • Omgivningsljussensor
      • Smart Power
      Nätverksstyrd
      • RS232
      • RJ45
      • Kort, OPS RS232
      • En tråd (HDMI-CEC)

    • Ljud

      Inbyggda högtalare
      2 x 10 W (RMS)

    • Effekt

      Nätström
      110-240 V
      Förbrukning (aktivt läge)
      110 W (testmetoden EnergyStar 6.0)
      Strömförbrukning i standby-läge
      < 0,5 W

    • Bildskärmsupplösningar som stöds

      Datorformat
      • 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz
      • 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz
      • 1024 x 768, 60 Hz
      • 1 280 x 768, 60 Hz
      • 1 280 x 800, 60 Hz
      • 1 280 x 1 024, 60 Hz
      • 1360 x 768, 60 Hz
      • 1366 x 768, 60 Hz
      • 1 440 x 900, 60 Hz
      • 1 600 x 1 200, 60Hz
      • 1920 x 1080, 60 Hz
      • 1 920 x 1 200, 60 Hz
      • 3840 x 2160, 30 Hz
      Videoformat
      • 480i, 60 Hz
      • 480 bpkt, 60 Hz
      • 576 bpkt, 50 Hz
      • 576i, 50 Hz
      • 720p, 50, 60Hz
      • 1080i, 50, 60Hz
      • 1080p, 50, 60 Hz
      • 2 160p, 30 Hz

    • Mått

      Infattningstjocklek
      3,5 mm
      Bredd
      1 213,4  mm
      Produktvikt
      29,2  kg
      Höjd
      684,2  mm
      Djup
      107.65  mm
      Väggfäste
      400 x 400 mm
      Rambredd
      Upptill/vänster: 2,3 mm, nedtill/höger: 1,2 mm

    • Driftförhållanden

      Höjd
      0 ~ 3 000 m
      Temperaturintervall (drift)
      0 ~ 40  °C
      MTBF
      60 000  timmar
      Relativ luftfuktighet
      20 ~ 80  %
      Temperaturintervall (förvaring)
      -20 ~ 60  °C

    • Tillbehör

      Tillbehör som medföljer
      • Fjärrkontroll
      • Batterier för fjärrkontrollen
      • AC-nätkabel
      • RS232-kabel
      • Snabbstartguide
      • Kantjusteringsstift
      • Kantinriktningsplattor
      Extra tillbehör
      • Kantjusteringssats
      • Färgkalibreringssats (CCK4602)

    • Övrigt

      OSD-språk (On-screen Display)
      • Arabiska
      • kinesiska (förenklad)
      • Traditionell kinesiska
      • Engelska
      • Franska
      • Tyska
      • Italienska
      • Japanska
      • Polera
      • Ryska
      • Spanska
      • Turkiska
      Garanti
      3 års garanti
      Myndighetsgodkännande
      • CE
      • FCC, klass B
      • UL/cUL
      • CB
      • GOST
      • EPEAT

    Förpackningens innehåll

    Andra objekt i rutan

    • Fjärrkontroll
    • Batterier för fjärrkontrollen
    • AC-nätkabel
    • RS232-kabel
    • Snabbstartguide
    • Kantjusteringsstift
    • Kantinriktningsplattor
    • Extra tillbehör: Kantjusteringssats
    • Extra tillbehör: Färgkalibreringssats (CCK4602)
    Badge-D2C

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