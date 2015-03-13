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    Signage Solutions U-Line-skärm

    BDL8470EU/00

    Fängsla publiken

    Förhöj upplevelsen tack vare fyra gånger så hög upplösning som på en vanlig skärm. Den här imponerande stora skärmen på 84 tum med en upplösning på 3 840 x 2 160 punkter är så detaljerad och så levande att du får blicka in en ny värld

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    Signage Solutions

    U-Line-skärm

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    Med en imponerande stor skärmupplevelse

    • 84-tums
    • Edge LED-bakgrundsbelysning
    • Ultra HD
    Hantera och kontrollera nätverket via fjärranslutning med SmartControl

    Hantera och kontrollera nätverket via fjärranslutning med SmartControl

    Med SmartControl-programvarupaketet kan du fjärrstyra och hantera ditt nätverk med skärmar via RJ45 och RS232C. Du kan enkelt finjustera alla bildskärmsinställningar, inklusive upplösning, ljusstyrka, kontrast och kloning av dina inställningar i hela nätverket.

    Se till att du alltid kan visa ditt innehåll med FailOver

    Se till att du alltid kan visa ditt innehåll med FailOver

    När du använder krävande kommersiella program behöver du säkerställa att du alltid kan visa ditt innehåll. Även om du troligen inte råkar ut för någon större katastrof kan FailOver ge dig skydd dygnet runt med en revolutionerande teknik som spelar upp annat innehåll på skärmen om mediespelaren skulle sluta fungera. FailOver tar automatiskt vid om den primära ingången slutar fungera. Välj bara en primär ingångsanslutning och en FailOver-anslutning så får du omedelbart skydd.

    SmartPower för energieffektivitet

    SmartPower för energieffektivitet

    Bakgrundsbelysningens intensitet kan styras och förinställas av systemet så att strömförbrukningen kan minskas med upp till 50 %, vilket avsevärt sänker energikostnaderna.

    Utformad för användning dygnet runt

    Utformad för användning dygnet runt

    För att passa in i den ständigt tillgängliga företagsvärlden är våra skyltskärmar utvecklade för att användas dygnet runt. De har förstklassiga komponenter så att du får högre kvalitet, och du kan lita på att modellerna i den här serien kan användas dygnet runt.

    Skapa en allt-i-ett-lösning med tillvalsinsatsen OPS

    Skapa en allt-i-ett-lösning med tillvalsinsatsen OPS

    Gör din skärm till en digital allt-i-ett-skyltningslösning och skapa ett skärmnätverk som är anslutet, smart och säkert. OPS (Open Pluggable Specification) är en branschstandardingång där du kan lägga till en OPS-standardiserad mediespelare. Den här kabelfria lösningen ger dig möjlighet att när som helst installera, använda eller underhålla din maskinvara.

    Spela upp innehåll från 4 separata ingångar med QuadViewer

    Spela upp innehåll från 4 separata ingångar med QuadViewer

    Var mer flexibel med skärmen. Med möjlighet att spela upp innehåll från upp till fyra separata ingångar, alla på en skärm. QuadViewer är perfekt för kontrollrum, företagsmiljöer och mötesrum.

    Ansluta och hantera ditt innehåll via molnet med HTML5

    Ansluta och hantera ditt innehåll via molnet med HTML5

    Anslut och hantera ditt innehåll via molnet med den inbyggda HTML5-webbläsaren. Designa ditt skyltningsinnehåll online och anslut det till en skärm eller till hela nätverket. Det är bara att koppla in en RJ45-internetkabel för nätverksanslutning och ansluta skärmen med den särskilda URL-adressen, så är du redo att spela upp ditt molnbaserade innehåll.

    Schemalägg vad du vill, när du vill med SmartPlayer

    Schemalägg vad du vill, när du vill med SmartPlayer

    Förvandla din USB-enhet till en verkligt kostnadseffektiv digital skyltningsenhet. Spara helt enkelt ditt innehåll (video, ljud, bilder) på USB och anslut till skärmen. Skapa en spellista, planera ditt innehåll via menyn på skärmen och lyssna på spellistan när och var som helst.

    4K Ultra HD: upplösning som aldrig förr

    Titta på din skyltningslösning som aldrig förr tack vare fyra gånger så hög upplösning som en vanlig TV med full HD-skärm. 3 840 x 2 160 bildpunkter ger en bild som är så raffinerad och verklighetstrogen att det känns som att du tittar in i en helt ny värld genom en fönsterruta.

    Kan användas i stående läge

    Den här skärmen kan installeras i stående läge.

    Tekniska specifikationer

    • Bild/visning

      Diagonal skärmstorlek (metrisk)
      213.5  cm
      Diagonal skärmstorlek (tum)
      84  tum
      Bildförhållande
      16:9
      Bildpunktavstånd
      0,4845 x 0,4845 mm
      Optimal upplösning
      3840 x 2160 vid 60 Hz
      Ljusstyrka
      500  cd/m²
      Antal färger
      1 073 M
      Kontrastförhållande (medel)
      1 400:1
      Dynamiskt kontrastförhållande
      500 000:1
      Svarstid (medel)
      12  ms
      Synfältsvinkel (horisontell)
      178  grader
      Synfältsvinkel (vertikal)
      178  grader
      Bildförbättring
      • 3:2–2:2 filmdetektering
      • 3D-kamfilter
      • 3D MA-videobearbetning
      • Dynamisk kontrastförbättring
      • Rörelsekompenserad videobearbetning
      • Progressive Scan
      Panelteknik
      IPS

    • Anslutningar

      Ljudutgång
      • 3,5 mm-uttag
      • Extern högtalaranslutning
      Videoingång
      • VGA (analog D-Sub)
      • DisplayPort (1.2)
      • DVI-D
      • HDMI (x3)
      • Komposit (BNC)
      • Komponent (BNC)
      Ljudingång
      3,5 mm-uttag
      Andra anslutningar
      • USB
      • OPS
      Video output (Videoutgång)
      DisplayPort
      Extern kontroll
      • RS232C (in/ut) 2,5 mm-uttag
      • RJ45

    • Bekvämlighet

      Placering
      • Liggande
      • Stående
      Skärmsläckarfunktioner
      Pixelskift, låg ljusstyrka
      Tangentbordskontroll
      • Dold
      • Låsbar
      Fjärrkontrollsignal
      Låsbar
      Signalgenomkoppling
      • RS232
      • DisplayPort
      Enkel installation
      Smart-insats
      Energisparfunktioner
      Smart Power
      Annan bekvämlighet
      Bärhandtag
      Nätverksstyrd
      • RS232
      • HDMI (en kabel)
      • LAN (RJ45)

    • Ljud

      Inbyggda högtalare
      2 x 10 W RMS

    • Effekt

      Nätström
      100 ~ 240 VAC, 50 ~ 60 Hz
      Förbrukning (medel)
      400  W
      Strömförbrukning i standby-läge
      < 0,5 W

    • Mått

      Bredd
      1910,00  mm
      Produktvikt
      70  kg
      Höjd
      1102,00  mm
      Djup
      77,80  mm
      Väggfäste
      600 x 500 mm, M8
      Rambredd
      22,60 (R/L), 25,60 (T/B) mm
      Produktvikt (i lbs)
      154  lb

    • Driftförhållanden

      Temperaturintervall (drift)
      5 ~ 40  °C
      MTBF
      50 000  timmar
      Relativ luftfuktighet
      20 ~ 80  %
      Temperaturintervall (förvaring)
      -20 ~ 60  °C

    • Tillbehör

      Tillbehör som medföljer
      • AC-nätkabel
      • Batterier för fjärrkontrollen
      • Snabbstartguide
      • Fjärrkontroll
      • Användarhandbok på CD-skiva
      • RS232-kabel
      • HDMI-kabel
      Extra tillbehör
      • Färgkalibreringssats (CCK4602)
      • HDBaseT OPS-mottagare (CRD25)

    • Övrigt

      OSD-språk (On-screen Display)
      • Engelska
      • Franska
      • Tyska
      • Italienska
      • Polera
      • Ryska
      • Spanska
      • Turkiska
      • kinesiska (förenklad)
      • Traditionell kinesiska
      • Arabiska
      • Japanska
      Garanti
      3 års garanti
      Myndighetsgodkännande
      • CE
      • UL/cUL
      • CCC
      • C-Tick
      • RoHS
      • GOST
      • FCC, klass A

    Förpackningens innehåll

    Andra objekt i rutan

    • AC-nätkabel
    • Batterier för fjärrkontrollen
    • Snabbstartguide
    • Fjärrkontroll
    • Användarhandbok på CD-skiva
    • RS232-kabel
    • HDMI-kabel
    • Extra tillbehör: Färgkalibreringssats (CCK4602)
    • Extra tillbehör: HDBaseT OPS-mottagare (CRD25)
    Badge-D2C

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