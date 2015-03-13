Andra objekt i rutan
- AC-nätkabel
- Batterier för fjärrkontrollen
- Snabbstartguide
- Fjärrkontroll
- Användarhandbok på CD-skiva
- RS232-kabel
- HDMI-kabel
- Extra tillbehör: Färgkalibreringssats (CCK4602)
- Extra tillbehör: HDBaseT OPS-mottagare (CRD25)
BDL8470EU/00
Fängsla publiken
Förhöj upplevelsen tack vare fyra gånger så hög upplösning som på en vanlig skärm. Den här imponerande stora skärmen på 84 tum med en upplösning på 3 840 x 2 160 punkter är så detaljerad och så levande att du får blicka in en ny värld
Om du är berättigad till momsavdrag på medicintekniska produkter kan du begära det på den här produkten. Momsbeloppet dras av från priset som visas nedan. Håll utkik efter mer information i varukorgen.
U-Line-skärm
totalt
recurring payment
Med SmartControl-programvarupaketet kan du fjärrstyra och hantera ditt nätverk med skärmar via RJ45 och RS232C. Du kan enkelt finjustera alla bildskärmsinställningar, inklusive upplösning, ljusstyrka, kontrast och kloning av dina inställningar i hela nätverket.
När du använder krävande kommersiella program behöver du säkerställa att du alltid kan visa ditt innehåll. Även om du troligen inte råkar ut för någon större katastrof kan FailOver ge dig skydd dygnet runt med en revolutionerande teknik som spelar upp annat innehåll på skärmen om mediespelaren skulle sluta fungera. FailOver tar automatiskt vid om den primära ingången slutar fungera. Välj bara en primär ingångsanslutning och en FailOver-anslutning så får du omedelbart skydd.
Bakgrundsbelysningens intensitet kan styras och förinställas av systemet så att strömförbrukningen kan minskas med upp till 50 %, vilket avsevärt sänker energikostnaderna.
För att passa in i den ständigt tillgängliga företagsvärlden är våra skyltskärmar utvecklade för att användas dygnet runt. De har förstklassiga komponenter så att du får högre kvalitet, och du kan lita på att modellerna i den här serien kan användas dygnet runt.
Gör din skärm till en digital allt-i-ett-skyltningslösning och skapa ett skärmnätverk som är anslutet, smart och säkert. OPS (Open Pluggable Specification) är en branschstandardingång där du kan lägga till en OPS-standardiserad mediespelare. Den här kabelfria lösningen ger dig möjlighet att när som helst installera, använda eller underhålla din maskinvara.
Var mer flexibel med skärmen. Med möjlighet att spela upp innehåll från upp till fyra separata ingångar, alla på en skärm. QuadViewer är perfekt för kontrollrum, företagsmiljöer och mötesrum.
Anslut och hantera ditt innehåll via molnet med den inbyggda HTML5-webbläsaren. Designa ditt skyltningsinnehåll online och anslut det till en skärm eller till hela nätverket. Det är bara att koppla in en RJ45-internetkabel för nätverksanslutning och ansluta skärmen med den särskilda URL-adressen, så är du redo att spela upp ditt molnbaserade innehåll.
Förvandla din USB-enhet till en verkligt kostnadseffektiv digital skyltningsenhet. Spara helt enkelt ditt innehåll (video, ljud, bilder) på USB och anslut till skärmen. Skapa en spellista, planera ditt innehåll via menyn på skärmen och lyssna på spellistan när och var som helst.
Titta på din skyltningslösning som aldrig förr tack vare fyra gånger så hög upplösning som en vanlig TV med full HD-skärm. 3 840 x 2 160 bildpunkter ger en bild som är så raffinerad och verklighetstrogen att det känns som att du tittar in i en helt ny värld genom en fönsterruta.
Den här skärmen kan installeras i stående läge.
Bild/visning
Anslutningar
Bekvämlighet
Ljud
Effekt
Mått
Driftförhållanden
Tillbehör
Övrigt
Vår webbplats visas bäst i senaste versionen av Microsoft Edge, Google Chrome eller Firefox.