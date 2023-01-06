MEDDELANDE OM PHILIPS COOKIE

När du besöker våra webbplatser använder vi cookies och annan liknande teknik (t.ex. krypterade identifierare, lokala delade objekt, flash-cookies, HTML5 lokal lagring, HTTP-etags, pixel gifs, beacons, skript, plugins eller API:er) i din webbläsare eller enhet som hjälper oss att möjliggöra teknisk och funktionell hantering av våra webbplatser (inklusive att säkerställa informationssäkerhet), för att förbättra designen och prestandan på våra webbplatser, För att bättre förstå besökarens beteende på våra sidor och för riktade annonseringsändamål. Dessa cookies och annan liknande teknik kan samla in data och dela data som din IP-adress, ditt operativsystem, din webbläsartyp och din enhetstyp (t.ex. PC, smartphone) med tredje part.



Vissa cookies är alltid aktiverade när du besöker våra webbplatser och du kan inte stänga av dem. Vi kallar dessa för "Viktiga cookies" . Utan dessa cookies kan de tjänster som du ber om inte fungera som avsett. Vi använder dessa cookies för att underlätta åtkomsten till vår webbplats eller för att säkerställa säkerheten på våra webbplatser, vilket gör det möjligt för oss att dirigera information över nätverket och upptäcka överföringsfel eller dataförlust. Alternativt kan dessa cookies också vara nödvändiga för att underlätta en specifik tjänst som du begär på vår webbplats (t.ex. "lägg till i kundvagn"-knappar för att hålla reda på din kundvagn). Den rättsliga grund som vi förlitar oss på för att behandla dina personuppgifter i detta sammanhang är fullgörandet av ett avtal, i synnerhet för att tillhandahålla en tjänst som uttryckligen begärts av användaren.

Vi använder prestandacookies för att samla in aggregerad statistisk information om hur vår webbplats presterar och för att analysera och förbättra dess prestanda i enlighet med detta. Du kan slå på eller av dessa när som helst. Vi använder dem bara om du har godkänt dem i förväg. Vi använder till exempel dessa cookies för att få en allmän bild av hur besökare använder våra webbplatser (dvs. vilka webbsidor du besöker oftast, antalet besökare på de olika delarna av en webbplats). Vi kan också använda dessa cookies för att registrera din session och aktivitet på vår webbplats för att förstå och förbättra användarnas upplevelse på våra webbplatser. Den rättsliga grund som vi förlitar oss på för att behandla dina personuppgifter i detta sammanhang är ditt samtycke.

Vi använder också preferenscookies för att stödja webbplatsfunktioner som är fördelaktiga för användaren, till exempel att komma ihåg användarinställningar vid efterföljande besök eller möjliggöra förbättrad funktionalitet som webbchatttjänster, kommentars- och betygssystem och undersökningar. Du kan slå på eller av dessa när som helst. Vi använder dem bara om du har godkänt dem i förväg. Den rättsliga grund som vi förlitar oss på för att behandla dina personuppgifter i detta sammanhang är ditt samtycke.

Slutligen använder vi riktad reklam och cookies för sociala medier för att spåra ditt surfbeteende på vår webbplats och visa dig personliga annonser som är relevanta för dig och dina intressen. Detta inkluderar även cookies, pixlar och taggar för sociala medier som gör det möjligt att rikta annonser till dig på dessa plattformar och spåra engagemanget och prestandan för våra annonser. Om du ger oss din e-postadress eller ditt telefonnummer (t.ex. när du köper en produkt eller fyller i ett formulär på vår webbplats) kan vi överföra detta i krypterad form till vår annonsplattform för att möjliggöra mer exakt konverteringsspårning. Dessa cookies kommer att påverka innehållet och meddelandena du ser på andra webbplatser du besöker. Du kan slå på eller av dessa när som helst. Vi använder dem bara om du har godkänt dem i förväg. Om du till exempel läser en artikel om en Philips-produkt kan vi visa dig annonser om den här produkten på vår eller tredje parts webbplats. Den rättsliga grund som vi förlitar oss på för att behandla dina personuppgifter i detta sammanhang är ditt samtycke.Dessutom, om du har gett oss ditt samtycke till att ta emot reklammeddelanden, kommer vi att använda informationen som samlas in från dessa cookies för att skicka meddelanden till dig som är skräddarsydda efter dina preferenser.

För mer information om de specifika cookies vi använder på denna webbplats, läs Cookiemeddelandet.

Du kan när som helst ändra dina cookie-preferenser från vår cookie consent manager. Förutom att justera dina cookie-preferenser på vår webbplats kan du när som helst hantera dina cookie-preferenser i din webbläsare. Tänk på att webbläsarinställningarna kanske inte är lika enkla att använda som cookie-inställningarna på vår webbplats. Om du helt enkelt inaktiverar alla cookies i dina webbläsarinställningar kan du upptäcka att vissa avsnitt eller funktioner på vår webbplats inte kommer att fungera eftersom din webbläsare kommer att hindra oss från att ställa in dessa nödvändiga cookies.

Du hittar mer information om hur du inaktiverar cookies eller hanterar dina cookieinställningar för följande webbläsare nedan:

Google Chrome: Ta bort, tillåta och hantera cookies i Chrome - Dator - Google Chrome Hjälp

Firefox: Förbättrat spårningsskydd i Firefox för skrivbordet | Firefox Hjälp (mozilla.org)

Microsoft: Hantera cookies i Microsoft Edge: Visa, tillåt, blockera, ta bort och använda - Microsoft Support

Safari: Hantera cookies och webbplatsdata - Safari Hjälp (apple.com)