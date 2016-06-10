Lumea IPL App

Känsliga personuppgifter



Innan vi samlar in känsliga personuppgifter informerar vi dig om det och ber om ditt uttryckliga godkännande. I enlighet med dina val tillåter vi dig att på ett säkert sätt lagra din skönhets- och hårborttagningsinformation i ditt konto så att du enkelt kan lagra dem på nytt om du installerar appen på en annan enhet.

Vi använder även dina uppgifter för att tillhandahålla dig med en anpassad skönhets- och hårborttagningsupplevelse via exempelvis anpassade coachningsprogram, påminnelser och andra tjänster, där vi förlitar oss på avtalet för att tillhandahålla dig med de tjänster som begärts av dig. Eftersom dessa personuppgifter är känsliga kan vi endast tillhandahålla dig dessa tjänster baserat på ditt uttryckliga medgivande som gör att vi får behandla dessa uppgifter. De uppgifter som behandlas omfattar din(a) inställningar och svar på våra anpassningsfrågor

information om din hårborttagningsenhet, bland annat unika identifierare och användningsdata

behandlingsinformation, bland annat behandlingsscheman, resultat och status

hudtons- och hårinformation, bland annat hudton, hårfärg och typ samt din hud- och hårborttagningsrutin och eventuella problem

ljudinspelningar, där dessa behövs för att du ska kunna använda vissa funktioner i appen



foton, inklusive bilder på kroppsdelar, hår och hud, när så krävs för att du ska kunna använda vissa funktioner i appen

livsstils- och välmåendeinformation som du anger i appen, bland annat rutin, stress, sömn och miljö

appanvändningsmönster och information om din mobila enhet.



Baserat på dina inställningar kan vi komma att skicka e-post, push-meddelanden, innehåll i appen och meddelden i appen. Vi kan även kombinera, pseudonymisera, anonymisera eller slå samman dina uppgifter i anpassningssyfte.

För att kunna tillhandahålla dig med vissa av anpassningstjänsterna i appen förlitar vi oss på maskininlärningsalgoritmer/artificiell intelligens. Det är vår etiska plikt att säkerställa att de tjänster som utförs av algoritmerna fungerar så korrekt som möjligt, vilket begränsar eventuella felaktigheter, fördomar, diskriminering eller andra risker som dina rättigheter och friheter kan utsättas för. För att kunna göra det måste vi eventuellt behandla en del av de personuppgifter som tillhandahålls av dig för att kunna lära om och förbättra effektiviteten, korrektheten och prestandan på de algoritmer som används i dessa tjänster. Vi kommer alltid att pseudonymisera, slå samman eller anonymisera dina uppgifter innan vi använder dem i omlärningssyfte, där vi i så fall kommer att förlita oss på vårt berättigade intresse för att genomföra vetenskapliga undersökningar för att förbättra algoritmerna, samtidigt som vi säkerställer att ett sådant intresse inte gör intrång i eller påverkar dina rättigheter och friheter. I de fall där vi inte kan pseudonymisera dina personuppgifter på ett tillräckligt sätt aviserar vi dig och erhåller ditt uttryckliga samtycke innan vi använder dina personuppgifter i sådana omlärnings- och förbättringssyften.