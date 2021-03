Bluetooth och Wi-Fi. Appen kräver Wi-Fi-anslutning för att ansluta till internet. Appen behöver även Bluetooth/Wi-Fi för att ansluta din/dina enhet/enheter till appen. Du kan när som helst blockera Bluetooth-/Wi-Fi-anslutningen via inställningarna på din mobila enhet.

Plats. För vissa enhetsmodeller kräver Android-operativsystem en grov geolokalisering för att ansluta till enheten. iOS-operativsystem kräver också geolokalisering för att identifiera när appen och enheten är i närheten. Philips behandlar dock inte sådana uppgifter på något sätt. Uppgifterna lagras i din mobila enhet, där Philips inte har åtkomst till dem. Du kan när som helst blockera insamlingen av geolokalisering via inställningarna i din mobila enhet.

Filer. Appen kräver åtkomst till den mobila enhetens filer för att lagra språkkonfigurationerna och andra filer som appen använder för att fungera (till exempel manualer, grafik, mediefiler och andra stora programresurser). Om du tar bort appen tas filerna bort från den mobila enheten.

Foton och media. Om du lägger till en profilbild i din profil måste appen få ditt godkännande för att få åtkomst till din mobila enhets kamera eller fotogalleri. Android-operativsystem kan begära behörighet för videor, men appen kommer endast att använda behörigheten för att tillåta att du laddar upp din bild.

Ibland är ett godkännande ett tekniskt krav i den mobila enhetens operativsystem. I sådana fall kan appen be om ditt godkännande för att få tillgång till en viss sensor eller vissa uppgifter, men vi samlar inte in sådana uppgifter såvida inte det krävs för att tillhandahålla tjänsterna.

Med vilka delar vi dina personuppgifter?

Philips kan lämna ut dina personuppgifter till utomstående tjänsteleverantörer, affärspartners eller annan tredje part i enlighet med den här sekretesspolicyn eller tillämpliga lagar.

Tjänsteleverantörer

Vi samarbetar med utomstående tjänsteleverantörer från som hjälper oss att driva, tillhandahålla, förbättra, förstå, anpassa, stödja och marknadsföra våra tjänster.

Vi kan dela dina personuppgifter med följande tjänsteleverantörer:

IT- och molntjänstleverantörer. De här tjänsteleverantörerna levererar nödvändig maskinvara, programvara, nätverk, lagring, transaktionstjänster eller liknande teknik som krävs för att kunna köra appen eller tillhandahålla tjänsterna.

Philips kräver att deras tjänsteleverantörer tillhandahåller en adekvat skyddsnivå för dina personuppgifter som liknar den nivå vi själva tillhandahåller. Vi kräver att våra leverantörer behandlar dina personuppgifter helt i enlighet med våra anvisningar och endast för de specifika syften som nämns ovan, att de har tillgång till den minsta mängden data de behöver för att leverera en viss tjänst och att de skyddar dina personuppgifter.

Annan tredje part

Philips kan även samarbeta med tredje part som behandlar dina personuppgifter för egna syften. Om Philips delar personuppgifter med tredje part som använder dina personuppgifter för egna syften kommer Philips se till att du informeras om det eller se till att få ditt godkännande i enlighet med tillämpliga lagar innan vi delar dina personuppgifter. I så fall ska du läsa deras sekretessmeddelanden noggrant där de informerar om sina sekretessregler, inklusive vilken typ av personuppgifter de samlar in och hur de använder, bearbetar och skyddar dem.

Philips säljer ibland en verksamhet eller en del av en verksamhet till ett annat företag. En sådan ägandeöverlåtelse kan omfatta överföringen av dina personuppgifter, som direkt berörs av den verksamheten, till det köpande företaget. Alla våra rättigheter och skyldigheter enligt vår sekretesspolicy kan fritt överföras av Philips till något av våra dotterbolag, i samband med sammanslagning, förvärv, ombildning eller försäljning av tillgångar, eller genom tillämpning av lagar eller något annat, och vi kan komma att överföra dina personuppgifter till något av våra dotterbolag, efterträdare eller nya ägare.

På din begäran kan vi komma att dela dina personuppgifter med följande tredje part: Amazon (om Amazon DRS är tillgängligt i ditt land – se ytterligare information nedan). De här tredje parterna kan tillhandahålla dig sina egna tjänster. Vi kan komma att dela dina personuppgifter med dessa tredje parter på din begäran eller i enlighet med tillämpliga lagar.

Observera att när du loggar in på appen via Facebook SDK gör du det möjligt för Facebook att samla in följande information via SDK:n:

Apphändelser: Detta omfattar allmänna apphändelser (till exempel appinstallation, appstart) och annan standardloggning för produktmått (till exempel SDK-laddning och SDK-prestanda).

Konfigurationsdata: När en användare har loggat in gör SDK regelbundna bakgrundsförfrågningar för att hantera åtkomsttoken automatiskt.

Felinformation: SDK hämtar in felinformation, inklusive vid initiering av SDK, som kan inkludera ett användar-ID för personer som är inloggade på Facebook.

Korttidsdata: SDK mäter viss användaraktivitet i syfte att hantera bedrägerier och missbruk. Dessa uppgifter behålls endast under en mycket kort period för dem som inte är inloggade på Facebook.

Facebook kan även samla in analysdata om din användning av SDK:n, information om namnet på appen du använder, datum när du auktoriserade inloggningen och eventuell URL kopplad till din inloggning. Du kan ta reda på mer om hur Facebook använder din information genom att läsa Facebooks datapolicy. Observera att Facebook-inloggningsfunktionen är helt valfri. Du kan alltid logga in med ditt MyPhilips-konto.

Amazon Alexa/Amazon Dash Replenishment Services (DRS)

Med Philips skill för rakapparatsrengöringspatroner (”skill”) kan du ansluta ditt Philips-konto till ditt Amazon-konto och få Amazon Dash Replenishment Services (DRS), en tjänst som tillhandahålls av Amazon.

När du ansluter dina konton vidtar Philips och Amazon oberoende tekniska åtgärder för att bekräfta din identitet. Philips delar kontoidentifierare, men delar inte dina kontoinloggningsuppgifter, inklusive namn eller e-postadress, med Amazon. Vi samlar heller inte in, behandlar eller delar någon röstinformation med Amazon.

Om du aktiverar DRS kommer Philips att tillåta att du delar din rakapparats information med Amazon (rakapparatens serienummer och modell) samt daglig sammanlagd användning av CleanPod-vätska så att Amazon automatiskt kan beställa rengöringspatroner till din Philips-rakapparat åt dig. Du kan när som helst pausa, ändra eller avbryta en beställning via Amazon.

Du är införstådd med att din rakningsinformation är liktydig med personuppgifter. Du är även införstådd med att Amazon tillhandahåller sina egna tjänster till dig och genom att ge ditt samtycke instruerar du oss att dela dina personuppgifter med Amazon. Amazon kan behandla dina personuppgifter i länder utanför ditt hemland som eventuellt inte tillhandahåller tillräckligt skydd av personuppgifter. Du kan när som helst återkalla ditt medgivande genom att inaktivera skillen. Läs Amazons sekretessmeddelande och användningsvillkor för ytterligare information.

Överföring mellan länder

Dina personuppgifter kan lagras och bearbetas i ett land där vi har anläggningar eller där vi har tjänsteleverantörer. Genom att använda tjänsterna bekräftar du (en eventuell) överföring av information till länder utanför ditt hemland, som kan ha dataskyddslagar som skiljer sig från dem i ditt land. Under vissa omständigheter kan domstolar, brottsbekämpande myndigheter, tillsynsmyndigheter eller säkerhetsmyndigheter i de andra länderna ha rätt att få tillgång till dina personuppgifter.

Om du befinner dig i EES kan dina personuppgifter överföras till våra dotterbolag eller tjänsteleverantörer i länder utanför EES som Europeiska kommissionen bedömer har en tillräcklig nivå av dataskydd enligt EES-standard (en fullständig lista över länderna finns här).

För överföringar från EES till länder som av Europeiska kommissionen inte anses ha tillräckligt dataskydd, som USA, har vi infört lämpliga åtgärder, till exempel våra Bindande företagsregler för kund-, leverantörs- och affärspartnerdata och/eller standardavtalsklausuler som antagits av Europeiska kommissionen för att skydda dina personuppgifter. Du kan få en kopia av dessa åtgärder genom att följa länken ovan eller genom att kontakta oss här.

Hur länge behåller vi dina uppgifter?

Vi behåller dina personuppgifter så länge som det behövs eller är tillåtet med tanke på de syften uppgifterna samlats in för. De kriterier vi använder för att fastställa lagringstider är (i) hur länge du använder appen och tjänsterna; (ii) om det finns lagliga skyldigheter som vi är bundna att följa eller (iii) om lagringen är lämplig med tanke på vårt rättsliga läge (t.ex. med hänsyn till gällande lagar om tidsfrister, rättstvister och tillsynsutredningar).

IT-leverantörer De här leverantörerna levererar nödvändig maskinvara, programvara, nätverk, lagring, transaktionstjänster och/eller liknande teknik som krävs för att kunna köra appen eller de tjänster som tillhandahålls. Molnleverantörer De här leverantörerna levererar datalagringstjänster. Philips arbetar för att lagra dina personuppgifter i din region, med molntjänster i Europa, USA, Latinamerika, Tokyo eller Sydney och Kina. Master-tjänsteleverantörer Dessa leverantörer levererar specifika tjänster för Master som calculating heart-age, providing coaching (only for apps that use coaching). Betalning De här leverantörerna hanterar ekonomisk information som gäller online purchases, your program fee.

