Söktermer

0

Kundvagn

Just nu finns det inga artiklar i kundvagnen.

    Philips support

    Är min Philips Avent-produkt BPA- och BPS-fri?

    Publicerad på 29 september 2025

    Ja, alla delar av Philips Avent-produkter som kommer i kontakt med livsmedel är 100 % BPA- och BPS-fria. Vi bekräftar detta genom att följa säkerhetsföreskrifter samt utföra slumpmässiga tester och andra kvalitetskontroller.

    Informationen på den här sidan gäller för följande modeller: SCF091/52 , SCF087/24 , SCF091/49 , SCF091/42 , SCF087/25 , SCF349/55 , SCF087/17 , SCF087/16 , SCF087/13 , SCF087/10 , SCF087/02 , SCF091/38 , SCF091/40 , SCF087/99 , SCF359/00 , SCF087/26 , SCF359/20 , SCF075/02 , SCY900/01 , SCF075/09 , SCF075/08 , SCF075/07 , SCF075/06 , SCY903/63 , SCF075/05 , SCY903/01 , SCF075/04 , SCF075/03 , SCY903/61 , SCF075/01 , SCD838/12 , SCD838/13 , SCF085/70 , SCF085/69 , SCF349/26 , SCF075/00 , SCF085/28 , SCF349/24 , SCF085/24 , SCF085/34 , SCF085/31 , SCF085/21 , SCF085/61 , SCF376/19 , SCF376/18 , SCF376/14 , SCF376/13 , SCF091/33 , SCF349/22 , SCF349/18 , SCF091/31 , SCF091/17 , SCF091/05 , SCF085/60 , SCF085/59 , SCF085/58 , SCF085/30 , SCD838/11 , SCD657/11 , SCY903/03 , SCF349/19 , SCF091/35 , SCF091/32 , SCF376/07 , SCF091/36 , SCF085/40 , SCF085/38 , SCF376/17 , SCF091/34 , SCY906/02 , SCD878/11 , SCD837/12 , SCD837/11 , SCY903/02 , SCY900/02 , SCY961/02 , SCY962/02 , SCY963/02 , SCY964/02 , SCY965/02 , SCY900/00 , SCF085/64 , SCF376/15 , SCF349/43 , SCF085/63 , SCF376/16 , SCF281/02 , SCF085/18 , SCF085/15 , SCF085/14 , SCF085/20 , SCF085/17 , SCF091/04 , SCF349/01 , SCF085/13 , SCF091/03 , SCD879/11 , SCF099/20 , SCF099/90 , CP0147/01 , CP1239/01 , CP9927/01 , CP0148/01 , SCF080/03 , SCF080/04 , SCF085/02 , SCF223/03 , SCF223/02 , SCF085/04 , SCF223/01 , SCF222/04 , SCF085/01 , SCF222/02 , SCF222/01 , SCF080/02 , SCF099/22 , SCF099/21 , SCF080/18 , SCF080/08 , SCF080/07 , SCF080/06 , SCF080/05 , SCF080/01 , SCF080/10 , SCF080/11 , SCF080/12 , SCF080/17 , SCF080/09 , SCF293/00 , SCF293/02 , SCF291/01 , SCF291/00 , SCF293/01 , SCF087/01 , SCF085/03 , SCF085/05 , SCF085/06 , SCF085/11 , SCF085/12 , SCF085/16 , SCF085/19 , SCF087/03 , SCF087/04 , SCF087/05 , SCF087/06 , SCF087/07 , SCF087/08 , SCF087/09 , SCF087/11 , SCF087/18 , SCF087/19 , SCF087/20 , SCF087/21 , SCF087/23 , SCF087/28 , SCF349/47 , SCF349/53 , SCF091/41 , SCF091/45 , SCF376/24 , SCF376/28 , SCF376/32 , SCF092/01 , SCF223/04 , SCF092/51 , SCF228/01 , SCF403/25 , SCD304/01 , SCD305/01 , SCF376/23 , SCF376/20 , SCF376/21 , SCF349/14 , SCF349/21 , SCF376/22 , SCF376/01 , SCF376/10 , SCF376/11 , SCF376/12 , SCF349/13 , SCF349/15 , SCF349/10 , SCF349/11 , SCF349/12 , SCF348/13 , SCF348/11 , SCF403/35 , SCF348/12 , SCF348/14 , SCF400/15 , SCF400/35 , SCF403/15 , SCF403/65 , SCF036/37 , SCF051/17 , SCF030/01 , SCD301/01 , SCF070/22 , SCF036/16 , SCF033/16 , SCF030/16 , SCD303/01 , SCF033/27 , SCF070/25 , SCF070/24 , SCF070/20 , SCD806/03 , SCD809/02 , SCD809/03 , SCD806/00 , SCF802/01 , SCF802/02 , SCF070/23 , SCF036/17 , SCF036/27 , SCF037/17 , SCF070/21 , SCF053/17 , SCF038/17 , SCF542/12 , SCF039/17 , SCF040/27 , SCF544/10 , SCF545/10 , SCF546/12 , SCD301/02 , SCF041/27 , SCF042/27 , SCF043/27 , SCF044/27 , SCF045/27 , SCF046/27 , SCD301/04 , SCD301/05 , SCF030/17 , SCF030/27 , SCF033/14 , SCF033/15 , SCF033/17 , SCF033/37 , SCF034/17 , SCF034/27 , SCF035/17 , SCF035/27 , SCD301/03 , SCD807/00 , SCF244/00 , SCF085/00 , SCF343/22 , SCF244/20 , SCF244/21 , SCF244/22 , SCF244/23 , SCF245/20 , SCF245/22 , SCF342/20 , SCF342/21 , SCF342/22 , SCF342/23 , SCF343/20 , SCF344/20 , SCF344/21 , SCF344/22 , SCF344/23 , SCF345/20 , SCF345/22 , SCD809/01 , SCF802/00 , SCD807/01 , SCD807/02 , CP0768/01 , SCF560/16 , SCF210/22 , SCF210/20 , SCF563/16 , SCF211/20 , SCF211/22 , SCF210/21 , SCF210/23 , SCF226/22 , SCF226/20 , SCF223/22 , SCF223/20 , SCF220/23 , SCF220/21 , SCF213/22 , SCF213/20 , SCF212/22 , SCF212/20 , SCF222/22 , SCF222/20 , SCF212/23 , SCF212/21 , SCF222/21 , SCF227/20 , SCF222/23 , SCF227/22 , SCF574/14 , SCF798/01 , SCF796/02 , SCF798/02 , SCF796/01 , SCF796/00 , SCF797/00 , SCF798/00 , SCF693/14 , SCF693/15 , SCF753/02 , SCF186/22 , SCF194/04 , SCF194/03 , SCF194/05 , SCF195/22 , SCF149/00 , SCF699/17 , SCF194/00 , SCF194/02 , SCF194/01 , SCF636/27 , SCD371/00 , SCF560/17 , SCF560/27 , SCF566/17 , SCF563/27 , SCF563/17 , SCF618/10 , SCF639/05 , SCF619/05 , SCD293/00 , SCD383/01 , SCF721/20 , SCF252/01 , SCF671/17 , SCF252/00 , SCF673/17 , SCF151/00 , SCF151/01 , SCF151/02 , SCF755/05 , SCF753/05 , SCF751/00 , SCF755/07 , SCF751/03 , SCF751/05 , SCF751/07 , SCF755/03 , SCF753/07 , SCF753/03 , SCF251/00 , SCF551/03 , SCF553/05 , SCF553/03 , SCF551/00 , SCF551/05 , SCF553/00 , SCF199/00 , SCF627/17 , SCF628/17 , SCF195/06 , SCF784/00 , SCF690/07 , SCF655/27 , SCF695/17 , SCF694/17 , SCF782/07 , SCF696/17 , SCF782/05 , SCF782/03 , SCF736/00 , SCF730/00 , SCF256/00 , SCF732/00 , CP9926/01 , SCD290/01 , SCF652/27 , SCF653/27 , SCF651/27 , SCF654/27 , SCF693/27 , SCF693/17 , SCF690/17 , SCF750/05 , SCF752/03 , SCF750/07 , SCF752/07 , SCF752/05 , SCF750/03 , SCF782/20 , SCF281/03 , SCF141/00 , SCF146/02 , SCF147/82 , SCF782/00 , SCF752/00 , SCF750/00 , SCF754/00 , SCF760/00 , SCF762/00 , SCF184/14 , SCF246/00 , SCF686/17 , SCF680/17 , SCF683/17 , SCF247/00 , SCF242/00 , SCF248/00 , SCF764/00 , SCF766/00 , SCF184/64 , SCF184/63 , SCF184/13 , SCF312/01 , SCF310/20 , SCF685/27 , SCF285/02 , SCF720/10 , SCF200/00 , SCF684/27 , SCF606/05 , SCF608/05 , SCF606/06 , SCF608/06 , SCF702/00 , SCF706/00 , SCF716/00 , SCF708/00 , SCF704/00 , SCD271/00 , SCD270/00 , SCD277/00 , SCF683/37 , SCF880/01 , SCF884/01 , SCF300/12 , SCF890/01 , SCF300/11 , SCF660/27 , SCF683/27 , SCF882/01 , SCF680/27 , SCF680/04 , SCF255/56 , SCF892/01 , SCF894/01 , SCF660/07 , SCF255/57 , SCF260/37 , SCF663/17 , SCF666/17 , SCF663/27 , SCF660/17 , SCF606/01 , SCF608/01 , SCF609/01 , SCF612/00 , SCF643/00 , SCD234/07 , SCF640/07 , SCF613/20 , SCF600/11 , SCF640/27 , SCF643/37 , SCF643/27 , SCF640/04 , SCF640/37 , SCF646/17 , SCF643/17 , SCF640/17 , SCF616/10 , SCF615/10 , SCF615/01 , SCF615/00 , SCF614/00 , SCF602/02 , SCF260/22 , SCF156/00 , SCF148/52 , SCF145/06 , SCF135/06 , SCF602/22 , SCF600/22 , SCF302/01 , SCF604/11 , SCF612/10 , SCF614/10 , SCF156/01 , SCD236/00 , SCF602/12 , SCF255/12 , SCF300/20 , SCF600/12 , SCF304/02 , SCF633/27 , SCF602/01 , SCF631/27 , SCF632/27 , SCF634/27 , SCF635/27 , SCF142/00 , SCD364/00 , SCD364/86 , SCF619/00 . Klicka här för att visa fler produktnummer Klicka här för att visa färre produktnummer

    Vanliga frågor

    Andra användbara länkar

    Behöver du hjälp med produkten?

    Letar du efter något annat?

    Upptäck alla alternativ för Philips support

    Supporthemsida
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Alla rättigheter förbehålles.

    Vår webbplats visas bäst i senaste versionen av Microsoft Edge, Google Chrome eller Firefox.