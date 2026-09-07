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Informationen på den här sidan gäller för följande modeller: SCF091/42 , SCF091/40 , SCF091/38 . Klicka här för att visa fler produktnummer ›
Jag har läst nyheter om nappar och BPA – hur bekräftar ni att Philips Avent-nappar är BPA-fria?
Är missfärgade Philips Avent-produktdelar säkra att använda?
Varför är Avent-nappar tillv. av silikon i st.f. latex?
Hur steriliserar jag min Philips Avent-napp?
Hur tar jag bort vatten från en Philips Avent-napp?