Hur steriliserar jag min Philips Avent-napp?

Du kan sterilisera Avent ultra start-, ultra soft- och ultra air-nappar i mikrovågsugnen med bärfodralet som medföljer nappen.

Följ instruktionerna nedan:

Skölj napparna under kallt kranvatten. Häll i 25 ml vatten i bärfodralet. Lägg napparna i fodralet och stäng locket. Lägg in fodralet i mikrovågsugnen. Kör mikrovågsugnen i tre minuter på 700–1 000 W. Låt fodralet svalna i fem minuter. Häll ut vattnet ur fodralet.

Andra Avent-nappar än ultra start, ultra soft och ultra air (till exempel Classic eller Freeflow) kan inte steriliseras i bärfodralet. Classic- och Freeflow-napparna kan skadas om de steriliseras i fodralet.