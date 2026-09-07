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Philips support

Hur steriliserar jag min Philips Avent-napp?

Du kan sterilisera en Avent-napp genom att koka den i vatten eller använda mikrovågsugn. Nedan hittar du information om hur du gör det.

Informationen på den här sidan gäller för följande modeller: SCF091/42 , SCF091/40 , SCF091/38 . Klicka här för att visa fler produktnummer  ›

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