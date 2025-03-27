Philips support Kan mitt barn hantera en Philips Avent-glasflaska?

Nej, glasflaskan bör endast hanteras av vuxna. Även om glaset är starkt kan det ändå gå sönder på grund av glasmaterialets naturliga egenskaper. Dessutom kan glaset vara för tungt för ditt barn att hantera. Obs! Därför passar inte träningshandtagen på glasflaskan.