Betala senare med Klarna
Fri frakt från 450 SEK
30 dagars ångerrätt
Betala senare med Klarna
Fri frakt från 450 SEK
30 dagars ångerrätt
Nej, glasflaskan bör endast hanteras av vuxna. Även om glaset är starkt kan det ändå gå sönder på grund av glasmaterialets naturliga egenskaper. Dessutom kan glaset vara för tungt för ditt barn att hantera. Obs! Därför passar inte träningshandtagen på glasflaskan.
Informationen på den här sidan gäller för följande modeller: SCY933/01 , SCY930/01 , SCY933/02 . Klicka här för att visa fler produktnummer ›
Är missfärgade Philips Avent-produktdelar säkra att använda?
Hur förbereder jag Philips Avent-flaskan och Philips Avent-nappen för första användningen?
Kan mitt barn hantera en Philips Avent-glasflaska?
Varför finns det ingen åldersindikation på Natural Response-nappförpackningarna?
Hur sätter jag ihop Natural Response-flaskan och Natural Response-nappen?