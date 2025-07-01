Hur skaffar jag HomeID-appen?

Om du märker att HomeID-appen kraschar ofta kan du prova följande alternativ, ett i taget: 1. Stäng och starta om HomeID-appen. 2. Kontrollera att du har installerat den senaste versionen av HomeID-appen. Sök efter uppdateringar i appbutiken. 3. Starta om telefonen. 4. Töm telefonens cacheminne (Inställningar/HomeID/Töm cacheminne) 5. Som sista alternativ kan du ta bort och installera om HomeID-appen Om inget av ovanstående fungerade kontaktar du Philips lokala kundsupport.
Apple iOS NutriU-appen är kompatibel med Apple iPhone. Du måste ha minst iOS 14.0 installerat.
Android Om du använder en smart Android-enhet behöver du minst Android 9.0.
Appen kan även köras på surfplattor, men eftersom den är utformad för smartphones kanske du inte kan visa den korrekt på en surfplatta.
Informationen på den här sidan gäller för följande modeller:NA565/02 , HD9240/90R1 , HD9220/20R1 . Klicka här för att visa fler produktnummer ›