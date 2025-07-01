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Philips support

Hur skaffar jag HomeID-appen?

Om du märker att HomeID-appen kraschar ofta kan du prova följande alternativ, ett i taget: 
1. Stäng och starta om HomeID-appen. 
2. Kontrollera att du har installerat den senaste versionen av HomeID-appen. Sök efter uppdateringar i appbutiken. 
3. Starta om telefonen.
4. Töm telefonens cacheminne (Inställningar/HomeID/Töm cacheminne)
5. Som sista alternativ kan du ta bort och installera om HomeID-appen
Om inget av ovanstående fungerade kontaktar du Philips lokala kundsupport.

Skanna QR-koden nedan:

Informationen på den här sidan gäller för följande modeller: NA565/02 , HD9240/90R1 , HD9220/20R1 . Klicka här för att visa fler produktnummer  ›

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