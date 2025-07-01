Philips support Hur skaffar jag HomeID-appen?

Om du märker att HomeID-appen kraschar ofta kan du prova följande alternativ, ett i taget:

1. Stäng och starta om HomeID-appen.

2. Kontrollera att du har installerat den senaste versionen av HomeID-appen. Sök efter uppdateringar i appbutiken.

3. Starta om telefonen.

4. Töm telefonens cacheminne (Inställningar/HomeID/Töm cacheminne)

5. Som sista alternativ kan du ta bort och installera om HomeID-appen

Om inget av ovanstående fungerade kontaktar du Philips lokala kundsupport.

Krav på smartphone och surfplatta Apple iOS

NutriU-appen är kompatibel med Apple iPhone. Du måste ha minst iOS 14.0 installerat.



Android

Om du använder en smart Android-enhet behöver du minst Android 9.0.



Appen kan även köras på surfplattor, men eftersom den är utformad för smartphones kanske du inte kan visa den korrekt på en surfplatta.