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    Philips support

    Hur registrerar jag min Sonicare-tandborste?

    Publicerad på 04 June 2026
    När du registrerar en Sonicare-tandborste kan du kontrollera om det finns några specialerbjudanden som du kan göra anspråk på. Du kan registrera tandborsten via Philips.com eller Sonicare-appen. Du kan bara registrera tandborsten via appen om du äger en appkompatibel tandborste.

    Registrera din produkt via Philips.com

    Logga in på ditt My Philips-konto eller skapa ett nytt konto. När du har loggat in klickar du på Registrera produkten och följer instruktionerna.

    Registrera din produkt i Sonicare-appen

     
    1. Logga in på ditt My Philips-konto i appen.
    2. Anslut tandborsten till appen via Bluetooth.
    3. När anslutningen är klar klickar du på de tre punkterna längst ned till höger.
    4. Välj Mina produkter på menyn.
    5. Klicka på Registrera min produkt och följ instruktionerna.

    Informationen på den här sidan gäller för följande modeller: HX3792/12 , HX3689/44 , HX3792/11 , HX3689/43 , HX7106/01 , HX7420/08 , HX7101/04 , HX7119/02 , HX7423/08 , HX7403/05 , HX7401/07 , HX7108/04 , HX7400/06 , HX7423/09 , HX7421/08 , HX9913/17 , HX3603/01 , HX9913/18 , HX7110/02 , HX7110/01 , HX7109/01 , HX7108/03 , HX7108/02 , HX7108/01 , HX7103/01 , HX7101/03 , HX7101/02 , HX7101/01 , HX7421/01 , HX7423/01 , HX7429/02 , HX7420/02 , HX7420/01 , HX7419/01 , HX7411/02 , HX7411/01 , HX7410/02 , HX7408/02 , HX7408/01 , HX7406/02 , HX7406/01 , HX7403/01 , HX7401/01 , HX7400/02 , HX7400/01 , HX7119/01 , HX7113/01 , HX7111/01 , HX7429/03 , HX7428/02 , HX7429/01 , HX9918/89 , HX9992/31 , HX3601/01 , HX9917/89 , HX9992/42 , HX9911/88 , HX9911/89 , HX9917/88 , HX9917/90 , HX9911/84 , HX9911/79 , HX6870/53 , HX6850/57 , HX6857/34 , HX6803/04 , HX9914/57 , HX9992/11 , HX9992/45 , HX9992/12 , HX9992/43 , HX9992/44 , HX9992/02 , HX9914/54 , HX9914/55 , HX9911/09 , HX9914/61 , HX9914/63 , HX9914/62 , HX9911/27 , HX9911/29 , HX9911/53 , HX9911/94 , HX9911/39 , HX9911/63 , HX6481/50 , HX9911/13 , HX9911/03 , HX9611/21 , HX6352/42 , HX9611/22 , HX9631/16 , HX9691/02 , HX6856/29 , HX9641/01 , HX9601/03 , HX3412/07 , HX9601/02 , HX9611/19 , HX6800/44 , HX3412/34 , HX6830/35 , HX6836/24 , HX6802/04 , HX6830/44 , HX6837/24 , HX6806/04 , HX8935/33 , HX6851/53 , HX6851/34 , HX6807/35 , HX6806/03 , HX6807/24 , HX6857/28 , HX6800/35 , HX6800/63 , HX6807/28 , HX6807/51 , HX6807/63 , HX6830/53 , HX6800/04 , HX6859/29 , HX6877/28 , HX6877/34 , HX6871/47 , HX6850/47 , HX9924/03 , HX9924/43 , HX9924/13 , HX9392/39 , HX9331/32 , HX9351/52 , HX9393/93 , HX9363/63 , HX9331/33 , HX9351/53 , HX9393/93R1 , HX9353/56 , HX9954/53 , HX9944/03 , HX6341/02 , HX9192/01 , HX9312/04 , HX9342/09 , HX6322/04 , HX3212/03 , HX6511/04 , HX6511/03 , HX9372/04 , HX9142/31 , HX6392/02 , HX6631/41 , HX6921/06 , HX6231/40 , HX6730/33 , HX6231/01 , HX6512/02 , HX9362/67 , HX9333/07 , HX6341/07 , HX6311/07 , HX6511/22 , HX9352/04 , HX9112/02 , HX9142/10 , HX9182/10 , HX9342/02 , HX9382/04 , HX9322/12 , HX9332/04 , HX5350/02 , HX6711/50 , HX6311/02 , HX6732/33 , HX6982/03 , HX6381/02 , HX6782/02 , HX6781/02 , HX6731/02 , HX6932/10 , HX6511/50 , HX6942/04 , HX6902/02 , HX6711/02 , HX6982/10 , HX5551/02 , HX6511/02 , HX5751/02 . Klicka här för att visa fler produktnummer Klicka här för att visa färre produktnummer

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