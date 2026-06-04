När du registrerar en Sonicare-tandborste kan du kontrollera om det finns några specialerbjudanden som du kan göra anspråk på. Du kan registrera tandborsten via Philips.com eller Sonicare-appen. Du kan bara registrera tandborsten via appen om du äger en appkompatibel tandborste.
Registrera din produkt via Philips.com
Logga in på ditt My Philips-konto eller skapa ett nytt konto. När du har loggat in klickar du på Registrera produkten och följer instruktionerna.
Registrera din produkt i Sonicare-appen
Logga in på ditt My Philips-konto i appen.
Anslut tandborsten till appen via Bluetooth.
När anslutningen är klar klickar du på de tre punkterna längst ned till höger.
Välj Mina produkter på menyn.
Klicka på Registrera min produkt och följ instruktionerna.