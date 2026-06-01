Appen Philips Avent Baby Monitor+ är kompatibel med Apple iPhone med iOS 13 eller senare och Android-telefoner med Android 5 eller senare.



Ansluta enheten till appen Baby Monitor+

När du konfigurerar enheten med appen Baby Monitor+ kommer appen att be dig ansluta till ett Wi-Fi-nätverk. Om Wi-Fi-lösenordet innehåller ett mellanslag visas ett varningsmeddelande i appen.



Det här meddelandet påminner dig om att du har använt ett mellanslag i Wi-Fi-lösenordet. Om detta är korrekt klickar du på Nästa och kan fortsätta att ansluta enheten.

