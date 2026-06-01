Hur ansluter jag mina enheter till appen Philips Avent Baby Monitor+?
Publicerad på 01 June 2026
Om du undrar vilka enheter som är kompatibla med appen Philips Avent Baby Monitor+ kan du läsa följande riktlinjer för att hjälpa dig att ansluta.
Vilka enheter är kompatibla med Philips Avent Baby Monitor+-appen?
Appen Philips Avent Baby Monitor+ är kompatibel med Apple iPhone med iOS 13 eller senare och Android-telefoner med Android 5 eller senare.
Ansluta enheten till appen Baby Monitor+ När du konfigurerar enheten med appen Baby Monitor+ kommer appen att be dig ansluta till ett Wi-Fi-nätverk. Om Wi-Fi-lösenordet innehåller ett mellanslag visas ett varningsmeddelande i appen.
Det här meddelandet påminner dig om att du har använt ett mellanslag i Wi-Fi-lösenordet. Om detta är korrekt klickar du på Nästa och kan fortsätta att ansluta enheten.
Har appen Philips Avent Baby Monitor+ stöd för flera enheter?
Du kan ansluta till flera babyvakter i appen, men du kan endast visa video från en babyvakt åt gången. Du får aviseringar från de andra anslutna babyvakterna. Om du får en avisering och trycker på den tar appen dig direkt till den babyvakten. Du kan även välja babyvakten du vill visa i listan.
Behöver jag betala extra för att använda appen Philips Avent Baby Monitor+?
Philips Avent Baby Monitor+ är gratis att ladda ned i App Store eller Google Play Butik.
Kan jag använda babyenheten när den inte är i dockningsstationen med en bärbar strömkälla?
Ja, Philips Avent ansluten babymonitor fungerar med de flesta bärbara strömkällor som finns på olika marknader. För att använda babyenheten krävs minst 5 V/1 A (5 W) uteffekt från en strömkälla, men prestandan hos en bärbar strömkälla kan variera. Om det inte går att slå på babyenheten ska du sluta använda den bärbara strömkällan och kontakta tillverkaren direkt för teknisk support och kundtjänst om det behövs.