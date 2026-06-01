Philips Avent ansluten babyvakt använder den senaste krypteringstekniken enligt branschstandard för att överföra och lagra alla data på ett säkert sätt. Vi övervakar och uppdaterar kontinuerligt våra säkerhetslösningar i takt med att tekniken utvecklas. Överförda ljud-/videodata lagras inte på våra servrar. Alla sparade videor och ögonblicksbilder lagras på användarens mobila enheter.

Är Philips Avent ansluten babyvakt hackersäker?

Philips gör allt för att förhindra hackning och utfärda uppdateringar. Se till att du alltid använder den senaste programvaran till appen och den senaste inbyggda programvaran för babyvakten. Om du tappar bort din smarta enhet ska du återställa babyvakten för att ta bort alla anslutningar till den. Du kan även logga in på appen från en annan smart enhet och radera ditt konto. Om du är den enda administratören kopplas även alla gästanvändare bort från babyvakten.

