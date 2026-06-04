Tryck på ikonen … längst ned till höger på startskärmen i Sonicare-appen

Tryck på avsnittet Inställningar

Tryck på avsnittet Apple Health-inställningar

Följ instruktionerna för Anslut med Apple Health på den här sidan

Ladda ned Sonicare-appen från Apple App Store och starta Sonicare-appen.Slutför stegen för att använda Sonicare-appen och ansluta tandborsten.En Sonicare-ansluten tandborste och kontinuerlig användning av Sonicare iOS-appen krävs för kontinuerlig synkning med Apple Health-appen.