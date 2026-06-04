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    Philips support

    Kan jag synka Sonicare-appen med Apple Health-appen?

    Publicerad på 04 June 2026
    Ja, från och med version 10.5.0 synkas Sonicare-appen med Apple Health-appen. 
     

    Hur konfigurerar jag Apple Health-appen så att den synkas med Sonicare-appen? 

    Steg ett: 
    Ladda ned Sonicare-appen från Apple App Store och starta Sonicare-appen.

    Steg två: 
    Slutför stegen för att använda Sonicare-appen och ansluta tandborsten.

    Steg tre: 
    • Tryck på ikonen … längst ned till höger på startskärmen i Sonicare-appen
    • Tryck på avsnittet Inställningar 
    • Tryck på avsnittet Apple Health-inställningar
    • Följ instruktionerna för Anslut med Apple Health på den här sidan
    Obs! En Sonicare-ansluten tandborste och kontinuerlig användning av Sonicare iOS-appen krävs för kontinuerlig synkning med Apple Health-appen. 

    Informationen på den här sidan gäller för följande modeller: HX9913/18 , HX9913/17 , HX9918/89 , HX9992/31 , HX9917/89 , HX9992/42 , HX9911/89 , HX9911/84 , HX9911/88 , HX9917/90 , HX9917/88 , HX9911/79 , HX9914/57 , HX9992/43 , HX9992/44 , HX9992/45 , HX9992/11 , HX9992/12 , HX9992/02 , HX9944/13 , HX9914/54 , HX9914/55 , HX9911/09 , HX9914/62 , HX9914/61 , HX9914/63 , HX9911/27 , HX9911/29 , HX9911/94 , HX9911/53 , HX9911/39 , HX9911/63 , HX9911/13 , HX9911/03 , HX9924/03 , HX9924/43 , HX9924/13 , HX9954/53 , HX9944/03 . Klicka här för att visa fler produktnummer Klicka här för att visa färre produktnummer

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