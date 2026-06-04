Ja, från och med version 10.5.0 synkas Sonicare-appen med Apple Health-appen.
Kan jag synka Sonicare-appen med Apple Health-appen?
Publicerad på 04 June 2026
Hur konfigurerar jag Apple Health-appen så att den synkas med Sonicare-appen?
Steg ett:
Ladda ned Sonicare-appen från Apple App Store och starta Sonicare-appen.
Steg två:
Slutför stegen för att använda Sonicare-appen och ansluta tandborsten.
Steg tre:
Ladda ned Sonicare-appen från Apple App Store och starta Sonicare-appen.
Steg två:
Slutför stegen för att använda Sonicare-appen och ansluta tandborsten.
Steg tre:
- Tryck på ikonen … längst ned till höger på startskärmen i Sonicare-appen
- Tryck på avsnittet Inställningar
- Tryck på avsnittet Apple Health-inställningar
- Följ instruktionerna för Anslut med Apple Health på den här sidan