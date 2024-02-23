Philips support Vilka enheter kan jag ansluta till Philips OneBlade-appen?

Du måste använda en Philips OneBlade 360 Connected för att ansluta till Philips OneBlade-appen och få tillgång till alla funktioner som erbjuds. Se användarhandboken för att ta reda på om din OneBlade har Bluetooth-anslutning. Om Bluetooth inte nämns specifikt ingår det inte i din modell och din OneBlade kan inte anslutas till appen.



Även om endast den Bluetooth-anslutna OneBlade kan länkas till appen finns råd, vägledning och information tillgängligt för hela Philips sortiment av OneBlade-modeller. Lägg till dina enheter (både Bluetooth-anslutna och icke-anslutna) i appen för att låsa upp relevanta funktioner och information.