ProdukterSupport

Betala senare med Klarna

Registrera dig och få 100 kr rabatt

Fri frakt från 450 SEK

30 dagars ångerrätt

Supporthemsida

Philips support

Vilka enheter kan jag ansluta till Philips OneBlade-appen?

Du måste använda en Philips OneBlade 360 Connected för att ansluta till Philips OneBlade-appen och få tillgång till alla funktioner som erbjuds. Se användarhandboken för att ta reda på om din OneBlade har Bluetooth-anslutning. Om Bluetooth inte nämns specifikt ingår det inte i din modell och din OneBlade kan inte anslutas till appen.

Även om endast den Bluetooth-anslutna OneBlade kan länkas till appen finns råd, vägledning och information tillgängligt för hela Philips sortiment av OneBlade-modeller. Lägg till dina enheter (både Bluetooth-anslutna och icke-anslutna) i appen för att låsa upp relevanta funktioner och information.

Informationen på den här sidan gäller för följande modeller: QP6542/19 , QP2834/23 , QP6552/15 . Klicka här för att visa fler produktnummer  ›

Vanliga frågor

Letar du efter något annat?

Upptäck alla alternativ för Philips support

Supporthemsida