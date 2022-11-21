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Philips support

Hur återställer jag baby- eller föräldraenheten på min Philips Avent ansluten babyvakt?

Återställ babyenheten genom att trycka på på/av-knappen i tio sekunder. Indikatorlampan blinkar orange och grönt och babyenheten startas om. Fabriksåterställningen är klar när indikatorlampan lyser grönt.

Följ stegen nedan om du vill återställa föräldraenheten:

  1. Tryck på läges- och Talkback-knappen i tio sekunder.

När popup-meddelandet Återställ föräldraenhet visas trycker du på Bekräfta. Föräldraenheten börjar då att återställas.

Återställ Avent-föräldraenheten

Informationen på den här sidan gäller för följande modeller: SCD951/26 , SCD953/26 , SCD921/26 . Klicka här för att visa fler produktnummer  ›

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