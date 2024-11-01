Utför en fabriksåterställning innan du kasserar babyvakten för att radera, och därmed skydda, dina personuppgifter.



Vi rekommenderar att du kopplar bort babyenheten från appen Philips Avent Baby Monitor+ genom att välja alternativet Koppla bort babyvakten i inställningarna för barnenheten i appen.



Kontrollera att babyenheten är påslagen innan du utför en fabriksåterställning. Tryck sedan på på/av-knappen på babyenheten i tio sekunder till dess att LED-signalen blinkar. Fabriksåterställningen har slutförts.