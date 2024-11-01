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    Philips support

    Vad ska jag göra innan jag kasserar min babyvakt?

    Publicerad på 27 augusti 2024
    Utför en fabriksåterställning innan du kasserar babyvakten för att radera, och därmed skydda, dina personuppgifter.

    Vi rekommenderar att du kopplar bort babyenheten från appen Philips Avent Baby Monitor+ genom att välja alternativet Koppla bort babyvakten i inställningarna för barnenheten i appen.

    Kontrollera att babyenheten är påslagen innan du utför en fabriksåterställning. Tryck sedan på på/av-knappen på babyenheten i tio sekunder till dess att LED-signalen blinkar. Fabriksåterställningen har slutförts.

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