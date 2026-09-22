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En naturlig del av din dag – hemma och på jobbet

Philips-skärmar

En naturlig del av din dag – hemma och på jobbet

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För gaming

49M2C8900/00

QD OLED-spelskärm
QD OLED-spelskärm
Spelande bortom innovation
För upplevelsen

För upplevelsen

Den här skärmen ger dig blixtsnabb anslutning.

Bildskärmar med lägre miljöpåverkan | Philips

Bildskärmar med lägre miljöpåverkan | Philips

Upptäck hur Philips-skärmar minskar energianvändningen och förbättrar materialeffektiviteten med tekniker som PowerSensor, LightSensor och energieffektivitetsklass A.

For Productivity

For Productivity

Den här Philips Thunderbolt™ 4-skärmen är utformad med allt du behöver för en smidig distansarbetsplats.

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Vad gör Philips-skärmar annorlunda?

Innovation i varje pixel

Vad gör Philips-skärmar annorlunda?

Philips-skärmar levererar levande bildkvalitet, smarta funktioner och stilren design – perfekta både för arbete och hemmet. Njut av hög prestanda, enkel användning och kristallklara bilder varje dag.

Våra främsta kategorier

Professionell användning

Philips-skärmar möter behoven hos dagens dynamiska och mångsidiga yrkespersoner med ett brett utbud av innovativa lösningar som maximerar produktiviteten, levererar verklighetstrogna bilder, förbättrar välbefinnandet och värnar om miljön.

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Professionell användning
Hemmabruk

Hemmabruk

Philips skärmar för hemmabruk erbjuder ett brett och varierat urval av skärmar, inspirerade av dagens dynamiska och mångsidiga livsstilar.

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Gamingkollektion

Evnia är framåtblickande och innovativt. Vårt inkluderande och nyskapande synsätt skapar en modern känsla i gamingvärlden samtidigt som det bygger vidare på Philips varumärkesarv.

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Gamingkollektion
Varför Philips-skärmar för SMB?

Varför Philips-skärmar för SMB?

Optimerade för SMB. Designade för framgång. På Philips Monitors förstår vi de unika behoven hos små och medelstora företag.

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TCO Certified Edge

TCO Certified Edge

Engagemang för miljön

Välj TCO Certified Philips-skärmar för innovation, prestanda och hållbarhet. Utformade för dig som värdesätter kvalitet och en lägre miljöpåverkan.

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Videokonferenser

Philips skärm för videokonferenser erbjuder en smidig allt-i-ett-lösning för videosamtal, med inbyggd webbkamera, mikrofon och högtalare för komplett stöd för både ljud och bild.

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Videokonferenser
Dockningslösningar

Dockningslösningar

Upplev bekvämligheten med en enda kabelanslutning som förenklar din installation och ökar produktiviteten med Philips USB-C-skärmar med dockning. Med bara en kabel kan du förlänga den bärbara datorns batteritid utan behov av extra nätadaptrar.

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OLED/QD-OLED

Upplev levande, verklighetstrogna färger, perfekt svärta och följsamma rörelser med Philips OLED- och QD-OLED-skärmar, utformade för enastående bildkvalitet och en uppslukande tittarupplevelse.

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OLED/QD-OLED
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    • Tips om hälsosam livsstil.
    • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
    • Experttips och inspiration.