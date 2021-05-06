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Fantastisk ljusstyrka för extra säkerhet
Philips X-tremeVision Pro150 kombinerar fantastisk ljusstyrka med en livslängd som tidigare inte varit tillgänglig i en lampa med sådana prestanda. Den ger utmärkt sikt som ser till att du och dina nära och kära blir ännu säkrare på vägen.
Typ av lampa: H7
12 V, 55 W
Upp till 150 % starkare ljus¹
Upp till 450 h³
Antal lampor: 2
Med Philips X-tremeVision Pro150 får du upp till 150 % starkare ljus¹. Kör hem till dina nära och kära i vetskap om att du kan se tydligt även i mörker och dåligt väder. Avancerad glödtrådsdesign ger större precision och luminans för bättre belysning av vägen, medan den nya kvartsglastekniken Diamond Precision garanterar mer ljusstyrka.
Den nya produktionstekniken för Philips Diamond Precision-kvartsglas ökar ljusflödet och ger större tålighet mot termisk chock och tryck. En skräddarsydd sammansättning av ädelgaser skyddar glödtråden ytterligare mot slitage. Det innebär mer ljusstyrka och längre livslängd på upp till 450 timmar³, vilket antagligen är det längsta någonsin från en sådan kraftfull lampa.
Eftersom ljuskäglan på Philips X-tremeVision Pro150 når upp till 70 meter längre² framför dig på vägen ökar den din förmåga att reagera på potentiella faror. Ett ökat säkerhetsavstånd innebär säkrare körning för dig och dina passagerare.
4.0
av 5
1
Recension
100%
rekommenderar den här produkten
benber_papa
06/05/2021
Deutschland
Verifierad köpare
Deutlich besser als Standard
Die Ausleuchtung und Sicht ist um ein Vielfaches besser als bei den Standard Halogenlampen. Ein richtig schönes weiß und man kann schon sehr früh alle wichtigen Verkehrsschilder sehen und erkennen. In der Nahdistance hätte ich mir etwas mehr Ausleuchtung zu den Seiten erhofft, aber es ist trotzdem besser als vorher. Alles in allem, auf jeden Fall zu empfehlen!
Fördelar
Bessere und weitere Sicht
Nackdelar
Im nahen könnte die Ausleuchtung etwas besser sein
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för X-tremeVision Pro150 12972XVPS2 Leistung und Lebensdauer
Datum för användning 2020-04-06
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för X-tremeVision Pro150 12972XVPS2 Leistung und Lebensdauer
Datum för användning 2020-04-06
¹ Ljusstyrka jämfört med lägsta lagstadgade standard.
² Ytterligare säkerhetsavstånd jämförde käglans längd med härledd minimilängd enligt ECE-förordningen, baserat på 1 lux. Längsta avstånd från bilen.
³ Gäller vid användning av halvljus, skiljer sig åt vid användning av dimljus