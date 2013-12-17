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Utgått

X-tremeVisionstrålkastarlampa för bil

12258XVB1

3.5

| (12) Recensioner

Känn dig trygg, kör säkert

Philips X-tremeVision-halogenstrålkastare ger upp till 100 % bättre sikt. X-tremeVision är konstruerad med toppmodern teknik för optimalt starkt ljus. De uppfyller alla krav enligt ECE för användning i trafik.

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Ökar sikten på vägen

Känn dig trygg, kör säkert

  • Typ av lampa: H1

  • 1-pack

  • 12 V, 55 W

Se längre och reagera snabbare med upp till 100 % bättre sikt

Baserat på den unika produktutformningen ger X-tremeVision optimalt starkt ljus på vägen

Bättre körkomfort och säkerhet

X-tremeVision ger dig snabbare reaktionstid eftersom du snabbare upptäcker hinder och vägskyltar. Belysningen är en viktig del av körupplevelsen och den är även nyckeln till att förhindra olyckor. Den här produkten förhindrar aktivt olyckor genom att öka den allmänna sikten och vägupplysningen.

Uppfyller ECE-certifieringens höga kvalitetsstandarder

X-tremeVision uppfyller alla krav enligt ECE för användning i trafik.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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3.5

av 5

12

Recensioner

1

17/12/2013

España

España

LA VISION ES MUY BUENA

LA ATENCION AL CLIENTE ES MUY BUENA, la calidad y fiabilidad de las lámparas es excelente

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för X-tremeVision 12258XVB1 car headlight bulb

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för X-tremeVision 12258XVB1 car headlight bulb

02/07/2013

Deutschland

Deutschland

Einfach nur Top

Bin einfach nur Begeistert!!! Mehr Sicht, und viel angenehmere Lichtfarbe

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för X-tremeVision 12258XVB1 car headlight bulb

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för X-tremeVision 12258XVB1 car headlight bulb

17/07/2013

Italia

Italia

fari con lenticolare anteriori fiat punto 2002

ho risolto il problema della poca luce dei fari anteriori F. punto

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för X-tremeVision 12258XVB1 car headlight bulb

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för X-tremeVision 12258XVB1 car headlight bulb

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