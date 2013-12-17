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Utgått
12258XVB1
Känn dig trygg, kör säkert
Philips X-tremeVision-halogenstrålkastare ger upp till 100 % bättre sikt. X-tremeVision är konstruerad med toppmodern teknik för optimalt starkt ljus. De uppfyller alla krav enligt ECE för användning i trafik.
Typ av lampa: H1
1-pack
12 V, 55 W
Baserat på den unika produktutformningen ger X-tremeVision optimalt starkt ljus på vägen
X-tremeVision ger dig snabbare reaktionstid eftersom du snabbare upptäcker hinder och vägskyltar. Belysningen är en viktig del av körupplevelsen och den är även nyckeln till att förhindra olyckor. Den här produkten förhindrar aktivt olyckor genom att öka den allmänna sikten och vägupplysningen.
X-tremeVision uppfyller alla krav enligt ECE för användning i trafik.
3.5
av 5
12
Recensioner
joseramon67
17/12/2013
España
LA VISION ES MUY BUENA
LA ATENCION AL CLIENTE ES MUY BUENA, la calidad y fiabilidad de las lámparas es excelente
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för X-tremeVision 12258XVB1 car headlight bulb
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för X-tremeVision 12258XVB1 car headlight bulb
Michl2601
02/07/2013
Deutschland
Einfach nur Top
Bin einfach nur Begeistert!!! Mehr Sicht, und viel angenehmere Lichtfarbe
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för X-tremeVision 12258XVB1 car headlight bulb
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för X-tremeVision 12258XVB1 car headlight bulb
sasà
17/07/2013
Italia
fari con lenticolare anteriori fiat punto 2002
ho risolto il problema della poca luce dei fari anteriori F. punto
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för X-tremeVision 12258XVB1 car headlight bulb
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för X-tremeVision 12258XVB1 car headlight bulb