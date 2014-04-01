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SilverVisionTraditionella interiör- och signallampor

12496SVB2

Kör med stil

Signallamporna SilverVision är utformade för förare som vill göra sina bilar mer personliga. Med SilverVision får förarna främre och bakre blinkers i krom.

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Blinkers med silverbeläggning

Kör med stil

  • Typ av lampa: PY21W

  • 2-pack

  • 12 V, 21 W

  • Mer stil

Philips är det främsta valet för större biltillverkare.

Philips är det främsta valet för större biltillverkare.

I 100 år har Philips varit i framkant i fordonsbelysningsbranschen och introducerat tekniska innovationer som har blivit standard på moderna fordon. Idag är varannan bil i Europa och var tredje bil globalt utrustad med Philips-belysning.

Byt ut båda signallamporna samtidigt för bästa effekt.

Vi rekommenderar starkt att du byter ut signallamporna lampor parvis för att få en symmetrisk effekt.

Ett brett utbud av 12 V-lampor för alla funktioner

Ett brett utbud av 12 V-lampor för alla funktioner

Vilken 12 V-lampa används var? Philips Automotive erbjuder blinkers fram och bak.

Tekniska specifikationer

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