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12496SVB2
Kör med stil
Signallamporna SilverVision är utformade för förare som vill göra sina bilar mer personliga. Med SilverVision får förarna främre och bakre blinkers i krom.
Typ av lampa: PY21W
2-pack
12 V, 21 W
Mer stil
I 100 år har Philips varit i framkant i fordonsbelysningsbranschen och introducerat tekniska innovationer som har blivit standard på moderna fordon. Idag är varannan bil i Europa och var tredje bil globalt utrustad med Philips-belysning.
Vi rekommenderar starkt att du byter ut signallamporna lampor parvis för att få en symmetrisk effekt.
Vilken 12 V-lampa används var? Philips Automotive erbjuder blinkers fram och bak.
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