Betala senare med Klarna
Fri frakt från 450 SEK
30 dagars ångerrätt
Betala senare med Klarna
Fri frakt från 450 SEK
30 dagars ångerrätt
Utgått
12972WHVSM
Det har aldrig varit så snyggt med säkerhet
Med Philips WhiteVision-lampor får strålkastarna en kraftfull vit xenoneffekt så att nattkörningen blir så bra som möjligt. WhiteVision har en högre ljusstyrka med 60 % vitare ljus, vilket gör att lampan är både snygg och säker.<br>
Typ av lampa: H7
2+2-pack
12 V, 55 W
W5W-positionslampor medföljer
Philips WhiteVision-strålkastarlampor utklassar alla blå billampor på marknaden och passar perfekt för förare som vill köra med stil utan att tumma på säkerheten. Med en hög färgtemperatur och elegant vitt glas längst ut är WhiteVision den ultimata uppgraderingen till dina strålkastare. Tredje generationens patenterade beläggningsteknik från Philips är ett revolutionerande mästerverk som gör WhiteVision till den första lampan med verkligt vitt ljus.
WhiteVision är ECE-certifierad och den första lampan med vitt ljus som är godkänd att användas i trafiken. Den ger dig perfekt sikt utan att äventyra säkerheten genom att blända bilen framför.
Philips WhiteVision-strålkastarlampor (finns i H1, H3, H4, H7, HB3) har utformats för att räcka länge. De har en lång och tillförlitlig livslängd på 450 timmar*. Det är avsevärt längre än vad konkurrenterna kan erbjuda. Den långa livslängden innebär färre byten och mer valuta för pengarna. (* H4 och H7 har testats med 13,2 V standardspänning.)
2.8
av 5
20
Recensioner
Päivänsäde
03/12/2016
Suomi
Paljon autoileva
paras polttimo vaihtoehto paljon pimeässä autoilevalle, valoa riittää, pitkä käyttöikä.
Den här recensionen skrevs för WhiteVision 12972WHVSM auton ajovalopolttimo
Den här recensionen skrevs för WhiteVision 12972WHVSM auton ajovalopolttimo
03/02/2020
België
Good but
Really nice one. In the normal day or in the night You don't see difference. It looks better when road is wet and when You drive all night. This type and color of light helps Your eyes with 1000+ km routes.
Fördelar
Better and brighter
Nackdelar
You can feel it only in specific conditions
Den här recensionen skrevs för WhiteVision 12972WHVSM koplamp auto
Datum för användning 2019-10-03
Den här recensionen skrevs för WhiteVision 12972WHVSM koplamp auto
Datum för användning 2019-10-03
Steve1
19/09/2017
Deutschland
Sehr helles weißes Licht
Die Lampen haben ein sehr helles weißes Licht. Top im Gegensatz zu meinen Original Lampen.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för WhiteVision 12972WHVSM Fahrzeugscheinwerferlampe
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för WhiteVision 12972WHVSM Fahrzeugscheinwerferlampe