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B-line
16 (visningsyta på 15,6 tum/39,6 cm)
1 366 x 768 HD
Den här Philips-skärmen använder projicerad kapacitiv 10-punktspekteknik för jämn respons. Du kan utnyttja de nya möjligheterna i pekbaserade program fullt ut och ge liv åt äldre program. Pekskriv med 10 fingrar eller spela roliga interaktiva spel med dina vänner. Samarbeta interaktivt med dina kollegor på jobbet eller i skolan och bli mer produktiv och effektiv.
För miljöer som inte är helt perfekta behöver du en skärm som är utformad för att klara av vattenstänk och damm. Kapslingsklassningar (IP) enligt den internationella standarden IEC/EN 60529 används för att definiera elektriska enheters kapslingseffektivitetsnivåer gällande inträngande föremål och fukt. Den här Philips-skärmen uppfyller den internationella kapslingsklassningen för vatten- och dammskydd och klarar av vattenstänk och damm.
SmartContrast är en teknik från Philips som analyserar det du tittar på, automatiskt justerar färgerna samt kontrollerar bakgrundsljusets intensitet så att kontrasten dynamiskt förbättras. På så sätt får du bästa möjliga digitala bilder och videor, och du drar även nytta av det när du spelar spel där mörka nyanser visas. När du väljer ekonomiläget justeras kontrasten och bakgrundsljudet finjusteras, vilket ger en perfekt visning av de program du använder dagligen på kontoret samtidigt som energiförbrukningen sänks.
4.0
av 5
2
Recensioner
100%
rekommenderar den här produkten
KoshNaranek
08/10/2021
United Kingdom
Verifierad köpare
Touch screen monitor
It good screen, colours good, touch screen nice to use, two moans, 1 sound not very good, two the top should have been square not with a angled as you cannot put a web cam on springs off with crocodile clip. Had to make a wooden block to use it
Fördelar
Great touch screen
Nackdelar
Poor sound.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Monitor 222B9T LCD monitor with SmoothTouch
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Monitor 222B9T LCD monitor with SmoothTouch
casadelcaffè
28/01/2021
Italia
monitor touch ottimo
Uso il monitor nel mio negozio come punto cassa , per navigare,homebanking.,ottimo lo consiglio anche per produttività.
Fördelar
molto reattivo ,fludo bella estetica ,funzionale
Nackdelar
molti riflessi in ambienti molto luminoso
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 162B9T Monitor LCD con SmoothTouch
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 162B9T Monitor LCD con SmoothTouch
Svarstidsvärde lika med SmartResponse
NTSC-område baserat på CIE1976
sRGB-område baserat på CIE1931
Handskens material och tjocklek: nitril (0,15 mm), bomull (0,31 mm), CPE (0,03 mm), PVC (0,12 mm)
Se avsnittet ”SmoothTouch” i användarhandboken om du vill ha mer information om vilka operativsystem som stöds för pekfunktionen.
Snabbladdning uppfyller USB BC 1.2 normen
EPEAT-betyget är endast giltigt där Philips registrerar produkten. Gå till https://www.epeat.net/ om du vill se registreringsstatus för ditt land.
Monitorn kan skilja sig från funktionsbilder.