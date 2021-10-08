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  • Energy Label Europe E
    Suverän interaktiv skärm med SmoothTouch
  • Suverän interaktiv skärm med SmoothTouch
  • Suverän interaktiv skärm med SmoothTouch
  • Suverän interaktiv skärm med SmoothTouch
  • Suverän interaktiv skärm med SmoothTouch
  • Suverän interaktiv skärm med SmoothTouch
  • Energy Label Europe E
    Suverän interaktiv skärm med SmoothTouch
  • Suverän interaktiv skärm med SmoothTouch
  • Suverän interaktiv skärm med SmoothTouch
  • Suverän interaktiv skärm med SmoothTouch
  • Suverän interaktiv skärm med SmoothTouch
  • Suverän interaktiv skärm med SmoothTouch

LCD-skärm med SmoothTouch

162B9T/00

4
| (2) Recensioner | 100% rekommenderar den här produkten
Suverän interaktiv skärm med SmoothTouch
En stabil, vatten- och dammtålig pekskärm för flexibel användning överallt, med ledat stativ som gör att du kan montera i de vinklar du behöver. Skärmen har enkel och intuitiv användning, vilket ökar produktiviteten avsevärt.
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Suverän interaktiv skärm med SmoothTouch

  • B-line

  • 16 (visningsyta på 15,6 tum/39,6 cm)

  • 1 366 x 768 HD

SmoothTouch-skärm för naturlig, jämn pekrespons

SmoothTouch-skärm för naturlig, jämn pekrespons

Den här Philips-skärmen använder projicerad kapacitiv 10-punktspekteknik för jämn respons. Du kan utnyttja de nya möjligheterna i pekbaserade program fullt ut och ge liv åt äldre program. Pekskriv med 10 fingrar eller spela roliga interaktiva spel med dina vänner. Samarbeta interaktivt med dina kollegor på jobbet eller i skolan och bli mer produktiv och effektiv.

Skärmens främre yta uppfyller IP65 för vatten- och dammskydd

Skärmens främre yta uppfyller IP65 för vatten- och dammskydd

För miljöer som inte är helt perfekta behöver du en skärm som är utformad för att klara av vattenstänk och damm. Kapslingsklassningar (IP) enligt den internationella standarden IEC/EN 60529 används för att definiera elektriska enheters kapslingseffektivitetsnivåer gällande inträngande föremål och fukt. Den här Philips-skärmen uppfyller den internationella kapslingsklassningen för vatten- och dammskydd och klarar av vattenstänk och damm.

SmartContrast för fylliga svarta detaljer

SmartContrast för fylliga svarta detaljer

SmartContrast är en teknik från Philips som analyserar det du tittar på, automatiskt justerar färgerna samt kontrollerar bakgrundsljusets intensitet så att kontrasten dynamiskt förbättras. På så sätt får du bästa möjliga digitala bilder och videor, och du drar även nytta av det när du spelar spel där mörka nyanser visas. När du väljer ekonomiläget justeras kontrasten och bakgrundsljudet finjusteras, vilket ger en perfekt visning av de program du använder dagligen på kontoret samtidigt som energiförbrukningen sänks.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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4.0

av 5

2

Recensioner

100%

rekommenderar den här produkten

5
3
2
1

08/10/2021

United Kingdom

United Kingdom

Verifierad köpare

Touch screen monitor

It good screen, colours good, touch screen nice to use, two moans, 1 sound not very good, two the top should have been square not with a angled as you cannot put a web cam on springs off with crocodile clip. Had to make a wooden block to use it

Fördelar

Great touch screen

Nackdelar

Poor sound.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Monitor 222B9T LCD monitor with SmoothTouch

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Monitor 222B9T LCD monitor with SmoothTouch

28/01/2021

Italia

Italia

monitor touch ottimo

Uso il monitor nel mio negozio come punto cassa , per navigare,homebanking.,ottimo lo consiglio anche per produttività.

Fördelar

molto reattivo ,fludo bella estetica ,funzionale

Nackdelar

molti riflessi in ambienti molto luminoso

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 162B9T Monitor LCD con SmoothTouch

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 162B9T Monitor LCD con SmoothTouch

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Ansvarsfriskrivningar

  1. Svarstidsvärde lika med SmartResponse

  2. NTSC-område baserat på CIE1976

  3. sRGB-område baserat på CIE1931

  4. Handskens material och tjocklek: nitril (0,15 mm), bomull (0,31 mm), CPE (0,03 mm), PVC (0,12 mm)

  5. Se avsnittet ”SmoothTouch” i användarhandboken om du vill ha mer information om vilka operativsystem som stöds för pekfunktionen.

  6. Snabbladdning uppfyller USB BC 1.2 normen

  7. EPEAT-betyget är endast giltigt där Philips registrerar produkten. Gå till https://www.epeat.net/ om du vill se registreringsstatus för ditt land.

  8. Monitorn kan skilja sig från funktionsbilder.