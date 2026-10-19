Energy Star för energieffektivitet och låg strömförbrukning

Energy Star är ett US EPA-sponsrat program för energieffektivitet som även har anammats av andra länder. Om du köper en Energy Star-certifierad produkt kan du vara säker på att den uppfyller de senaste standarderna för strömeffektivitet och drivs med maximal strömeffektivitet vid alla driftnivåer. Nya datorskärmar från Philips är certifierade för Energy Star 5.0-specifikationerna och uppfyller eller överträffar standarden. Energy Star 5.0 kräver till exempel mindre än 1 watt strömförbrukning i viloläge, men Philips skärmar förbrukar mindre än 0,5 watt. Mer information finns på www.energystar.gov