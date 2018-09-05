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Utgått

LCD-skärm med SmartControl Lite

223V5LHSB2/00

3.4

| (22) Recensioner

Fina LED-bilder i livliga färger

Njut av fina LED-bilder i livliga färger på den här Philips-skärmen. Med sin HDMI- och SmartControl lite-funktion är den här skärmen det perfekta valet!

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Fina LED-bilder i livliga färger

  • V-line

  • 22 (visningsyta om 21,5 tum)

LED-teknik för levande färger

Vita lysdioder är enheter med USB-minne som uppnår fullständig och konsekvent ljusstyrka snabbare, vilket ger kortare starttid. Lysdioder är kvicksilverfria, vilket ger en miljövänlig återvinnings- och kasseringsprocess. Lysdioder ger bättre nedtoningskontroll av LCD-bakgrundsbelysningen, vilket ger ett mycket högt kontrastförhållande. Dessutom blir färgåtergivningen suverän tack vare en konsekvent ljusstyrka över hela skärmen.

SmartContrast för fylliga svarta detaljer

SmartContrast för fylliga svarta detaljer

SmartContrast är en teknik från Philips som analyserar det du tittar på, automatiskt justerar färgerna samt kontrollerar bakgrundsljusets intensitet så att kontrasten dynamiskt förbättras. På så sätt får du bästa möjliga digitala bilder och videor, och du drar även nytta av det när du spelar spel där mörka nyanser visas. När du väljer ekonomiläget justeras kontrasten och bakgrundsljudet finjusteras, vilket ger en perfekt visning av de program du använder dagligen på kontoret samtidigt som energiförbrukningen sänks.

16:9 Full HD-skärm för skarpa, detaljerade bilder

16:9 Full HD-skärm för skarpa, detaljerade bilder

Bildkvalitet är viktigt. Vanliga skärmar har kvalitet, men du vill ha mer. Denna skärm har förbättrad Full HD-upplösning på 1920 x 1080 för skarpa detaljer, hög ljusstyrka, otrolig kontrast och realistiska färger som ger en verklighetstrogen bild.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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3.4

av 5

22

Recensioner

05/09/2018

United Kingdom

United Kingdom

Using 2 connected to my Acer Laptop

Plug and play, using one connected through on-board HDMI and the second through a USB 3 to HDMI adaptor. Laptop running Win 8 recognises both - set at 1920 x 1080. No fussing around with settings Versatile, nice color with a viewing angle a tad more than spec 90º (H)/65º (V)

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 223V5LHSB2 LCD monitor with SmartControl Lite

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 223V5LHSB2 LCD monitor with SmartControl Lite

29/03/2021

España

España

Verifierad köpare

Correcto en todo

No destaca en nada, pero es correcto e incluso mejora las especificaciones en algunos aspectos

Fördelar

Gama color, brillo, tiempo respuesta

Nackdelar

Una salida de audio?

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 223V5LHSB2 Monitor LCD con SmartControl Lite

Datum för användning 2020-02-29

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 223V5LHSB2 Monitor LCD con SmartControl Lite

Datum för användning 2020-02-29

27/08/2020

Nederland

Nederland

Verifierad köpare

mooi helder beeldscherm

Dit is een mooi en helder beeldscherm voor een betaalbare prijs . Gemakkelijk aansluiten en alles werkte gelijk naar behoren . Ik ben er dik tevreden mee.

Fördelar

mooi beeld

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 223V5LHSB2 LCD-monitor met SmartControl Lite

Datum för användning 2019-07-27

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 223V5LHSB2 LCD-monitor met SmartControl Lite

Datum för användning 2019-07-27

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  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
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