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Utgått
223V5LHSB2/00
Fina LED-bilder i livliga färger
Njut av fina LED-bilder i livliga färger på den här Philips-skärmen. Med sin HDMI- och SmartControl lite-funktion är den här skärmen det perfekta valet!
V-line
22 (visningsyta om 21,5 tum)
Vita lysdioder är enheter med USB-minne som uppnår fullständig och konsekvent ljusstyrka snabbare, vilket ger kortare starttid. Lysdioder är kvicksilverfria, vilket ger en miljövänlig återvinnings- och kasseringsprocess. Lysdioder ger bättre nedtoningskontroll av LCD-bakgrundsbelysningen, vilket ger ett mycket högt kontrastförhållande. Dessutom blir färgåtergivningen suverän tack vare en konsekvent ljusstyrka över hela skärmen.
SmartContrast är en teknik från Philips som analyserar det du tittar på, automatiskt justerar färgerna samt kontrollerar bakgrundsljusets intensitet så att kontrasten dynamiskt förbättras. På så sätt får du bästa möjliga digitala bilder och videor, och du drar även nytta av det när du spelar spel där mörka nyanser visas. När du väljer ekonomiläget justeras kontrasten och bakgrundsljudet finjusteras, vilket ger en perfekt visning av de program du använder dagligen på kontoret samtidigt som energiförbrukningen sänks.
Bildkvalitet är viktigt. Vanliga skärmar har kvalitet, men du vill ha mer. Denna skärm har förbättrad Full HD-upplösning på 1920 x 1080 för skarpa detaljer, hög ljusstyrka, otrolig kontrast och realistiska färger som ger en verklighetstrogen bild.
3.4
av 5
22
Recensioner
Fsurfer
05/09/2018
United Kingdom
Using 2 connected to my Acer Laptop
Plug and play, using one connected through on-board HDMI and the second through a USB 3 to HDMI adaptor. Laptop running Win 8 recognises both - set at 1920 x 1080. No fussing around with settings Versatile, nice color with a viewing angle a tad more than spec 90º (H)/65º (V)
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 223V5LHSB2 LCD monitor with SmartControl Lite
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 223V5LHSB2 LCD monitor with SmartControl Lite
Sator
29/03/2021
España
Verifierad köpare
Correcto en todo
No destaca en nada, pero es correcto e incluso mejora las especificaciones en algunos aspectos
Fördelar
Gama color, brillo, tiempo respuesta
Nackdelar
Una salida de audio?
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 223V5LHSB2 Monitor LCD con SmartControl Lite
Datum för användning 2020-02-29
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 223V5LHSB2 Monitor LCD con SmartControl Lite
Datum för användning 2020-02-29
Vogelwaarde
27/08/2020
Nederland
Verifierad köpare
mooi helder beeldscherm
Dit is een mooi en helder beeldscherm voor een betaalbare prijs . Gemakkelijk aansluiten en alles werkte gelijk naar behoren . Ik ben er dik tevreden mee.
Fördelar
mooi beeld
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 223V5LHSB2 LCD-monitor met SmartControl Lite
Datum för användning 2019-07-27
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 223V5LHSB2 LCD-monitor met SmartControl Lite
Datum för användning 2019-07-27