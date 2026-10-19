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Utgått
226V6QSB6/00
Fina LED-bilder i livliga färger
Upplev skarpa, levande bilder på den här tunna Philips-skärmen. Utrustad med SmartContrast som ger fylliga, skarpa bilder och gör den till ett självklart val!
V-line
22 (visningsyta om 21,5 tum)
Full HD-skärm (1920 x 1080)
För AH-IPS-skärmar används en avancerad teknik som ger dig ett extra brett synfält på 178/178 grader. Detta gör att du kan se skärmen från nästan vilken vinkel som helst. Till skillnad från vanliga TN-paneler ger AH-IPS-skärmarna otroligt skarpa bilder med livfulla färger, vilket gör dem perfekta inte bara för bilder, filmer och webbsurfning, utan även för professionella program som kräver färgprecision och konstant ljusstyrka.
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