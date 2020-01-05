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Utgått
Tunn Full HD LED-TV
Ta med dig underhållningen. Den kompakta Philips 5400 är perfekt för camping, transport med lastbil eller båtresor. Allt du behöver ingår i förpackningen. Anslut den helt enkelt till 12V-uttaget och börja använda lyxen du har i hemmet när du är på väg.
22 tum
200 Picture Performance Index
FHD
Pixel Plus HD
Du kan utan problem använda TV:n på resan genom att ansluta DC-adaptern på 12 volt till en 12-voltsströmkälla i exempelvis bilen, lastbilen eller båten.
Snygg, kompakt och lätt. På din TV med liten skärm kan du titta på dina favoritprogram på valfri plats, exempelvis i köket eller när du är ute och campar med din familj. Den här enkelt flyttbara TV:n ger dig möjlighet att hålla dig uppdaterad på nyheterna och få de senaste sportresultaten. Den är utformad för att vara med dig där du är!
Philips Pixel Plus HD-motorn optimerar bildkvaliteten så att du får rena bilder med vackra kontraster. Oavsett om du tittar på kabel-TV eller streamar från en app får du skarpare bilder med ljusare vitt och djupare svärta.
4.1
av 5
14
Recensioner
92%
rekommenderar den här produkten
Allan56
05/01/2020
Sverige
Verifierad köpare
Frukost-TV
Bra TV. Ville ha en platt-TV för utrymmesskäl. Funerar bra men saknar svensk bruksanvisning
Nackdelar
Dålig support. Har bett om hjälp med inställning men väntat närmare en månad. Ännu inget svar.- Saknar svensk bruksanvisning.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 5400 series 22PFS5403 Ultratunn LED-TV med Full HD
Datum för användning 2018-12-05
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 5400 series 22PFS5403 Ultratunn LED-TV med Full HD
Datum för användning 2018-12-05
Pate2
01/01/2020
Suomi
Verifierad köpare
Sopiva koko matkailuvaunuun.
Etsimme sopivan kokoista tv matkailuvaunun kakkos tv:ssi .Vaihtoehdot aika vähäisiä kun piti olla sellainen maksimissaan 22 tuumainen ja kaksoisvirittimellä että toimii iki uudistuksen jälkeenkin.
Fördelar
Huvältä vaikuttava hinta laatu suhde. Terävä kuva.
Nackdelar
En tällä käytöllä löydä haittoja.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 5400 series 22PFS5403 Full HD erittäin ohut LED-TV
Datum för användning 2019-12-01
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 5400 series 22PFS5403 Full HD erittäin ohut LED-TV
Datum för användning 2019-12-01
Sir Wollers
19/03/2020
Deutschland
Verifierad köpare
unkomplitzie Inbetriebnahme
Der Fernseher läuft über den terrestschen Kanal und auch SAT. Gleichzeitig ist der Rundfukempfang möglich. Die Umschaltung zwischen den Listen, wie auch die Sender- wahl ist einfach und sehr übersichtlich gelöst. Ach die Fernbedienung ist sehr ansprechend, die Umschalt-Tasten sollten besser erkennbar sein, starkere Gravur etc.
Fördelar
Super Handling
Nackdelar
Tonfülle, für diese Preisklasse aber total OK
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 5400 series 22PFS5403 Ultraflacher Full HD LED TV
Datum för användning 2019-02-19
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 5400 series 22PFS5403 Ultraflacher Full HD LED TV
Datum för användning 2019-02-19
Baserat på resultaten från Ambilight-testprogrammet i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Storbritannien, Tyskland, Österrike och Frankrike mellan den 24 februari 2023 och den 28 februari 2025. Under denna period valde 99,91 % av deltagarna att behålla sin Ambilight TV, trots en returpolicy med full återbetalning utan krav på att ange någon anledning.
EPG:n (elektronisk programguide) och faktisk visningsbarhet (upp till 8 dagar) beror på land och operatör.
Energiförbrukning i kWh per år, baserat på TV:ns strömförbrukning när den används 4 timmar per dag i 365 dagar. Den faktiska energiförbrukningen beror på hur TV:n används.
TV:n har funktioner för DVB-mottagning av kostnadsfria sändningar. Specifika DVB-operatörer kanske inte kan tas emot. Du hittar en uppdaterad lista i avsnittet med vanliga frågor på Philips supportwebbplats. För en del operatörer gäller villkorsbunden åtkomst och prenumerationer kan vara nödvändiga. Kontakta din operatör om du vill ha mer information.
(Philips) bara kompatibel med specifik Philips-spelarenhet.
Den här TV:n innehåller bly endast i vissa delar eller komponenter där det inte finns någon alternativ teknik, i enlighet med befintliga undantagsparagrafer i RoHS-direktivet.