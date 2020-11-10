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5400 series Ultratunn LED-TV med Full HD

Utgått

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5400 seriesUltratunn LED-TV med Full HD

22PFS5403/12

5400 series Ultratunn LED-TV med Full HD

Utgått

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Philips Smart TV App

Philips Smart TV-appen förvandlar din smartphone eller surfplatta till en smart fjärrkontroll, så att du enkelt kan byta kanal, justera volymen, bläddra bland appar och finjustera dina Ambilight-inställningar.

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Philips Smart TV App

Programvara och drivrutiner

Historik för fast programvara

  • version: 461.002.180.000
  • PDF fil, 555.5 kB
  • 10 November 2020

Licensavtal för slutanvändare

  • version: 1.0
  • TXT fil, 13 kB
  • 15 August 2019

Handböcker och dokumentation

Snabbstartguide

  • PDF fil, 1.4 MB
  • 8 March 2023

Snabbstartguide

  • PDF fil, 1.3 MB
  • 28 February 2023

Vanliga frågor

Garanti och service

Läs garantivillkoren och påbörja byte eller reparation av produkten

Garanti

Våra produkt garanti policys

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