Betala senare med Klarna
Registrera dig och få 100 kr rabatt
Fri frakt från 450 SEK
30 dagars ångerrätt
TV
Alla serier
5400 series Ultratunn LED-TV med Full HD
Utgått
Support
22PFS5403/12
Gå till butiken
Logga in eller skapa ett konto
Du får omedelbart åtkomst till handböcker, skräddarsydd support med mera. Dessutom går det snabbt och lätt.
Styr din TV med din smarta enhet
Philips Smart TV-appen förvandlar din smartphone eller surfplatta till en smart fjärrkontroll, så att du enkelt kan byta kanal, justera volymen, bläddra bland appar och finjustera dina Ambilight-inställningar.
Historik för fast programvara
Licensavtal för slutanvändare
Snabbstartguide
Alla (5)
Installera om kanaler på en Philips-TV
Vad kan göra om LED-lampan blinkar i ett repeterande mönster?
Vad ska jag göra om TV-apparaten inte startar?
Vad ska jag göra när TV-apparaten inte reagerar på den infraröda fjärrkontrollen?
Hur uppdaterar jag Philips TV-programvaran? (TV-apparater utan Android)
Läs garantivillkoren och påbörja byte eller reparation av produkten
Garanti
Våra produkt garanti policys
Kontakta Philips
Vi hjälper gärna till