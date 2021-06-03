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Knivskarp bild, effektiv prestanda
I Philips PowerSensor-skärm används 85 % återvunnen plast, och det PVC- och BFR-fria höljet ger både miljöanpassning och produktivitet
B-line
24 (visningsyta om 24,1 tum/61,1 cm)
1920 x 1200 (WUXGA)
SmartErgoBase är ett skärmstativ med kabelhantering som ger ergonomisk och behaglig visning. Du kan vrida, luta och rotera stativet i olika vinklar för att säkerställa maximal komfort. Det höjdjusterbara stativet garanterar optimal visningsnivå och minskar de fysiska påfrestningarna under en lång arbetsdag. Kabelhanteringen ger minskat kabeltrassel och gör det enklare för dig att hålla ordning på arbetsplatsen.
De här Philips-skärmarna har många olika anslutningsmöjligheter, som VGA, DisplayPort och universell HDMI-kontakt, så att du kan njuta av högupplöst, okomprimerat video- och ljudinnehåll. Med USB-anslutning får du supersnabb dataöverföringshastighet, samtidigt som du har global anslutningsbarhet. Oavsett vilken källa du använder kan du vara säker på att den här Philips-skärmen är en bra investering som räcker länge!
Philips nya skärmar har ultratunna infattningar som ger minimal distraktion och maximalt synfält. Särskilt bra för flerskärmsvisning och visning sida vid sida för exempelvis spelande, grafisk design och professionell användning, och den ultratunna infattningen ger dig en känsla av att använda en enda stor skärm.
4.3
av 5
8
Recensioner
100%
rekommenderar den här produkten
Juhu1
03/06/2021
Deutschland
Verifierad köpare
Super Monitor
Der beste Monitor den ich je hatte. Ich würde ihn sofort wieder kaufen.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Brilliance 272B7QPJEB QHD LCD-Monitor mit PowerSensor
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Brilliance 272B7QPJEB QHD LCD-Monitor mit PowerSensor
JanUitDeventer
17/04/2018
Nederland
Perfect beeldscherm
Uitstekend beeldscherm. Nu een aantal maanden in gebruik. Een aanrader.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Brilliance 272B7QPJEB QHD LCD-monitor met PowerSensor
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Brilliance 272B7QPJEB QHD LCD-monitor met PowerSensor
otto52
20/03/2017
Deutschland
Verifierad köpare
Praktisch, handlich, kompakt
Der Barttrimmer arbeitet sehr genau, ist gut einstellbar und liegt gut in der Hand. Hinzu kommt das kleine Packmaß (man muss auch kein Zubehör mitnehmen, wenn's auf Reisen geht). Über Akku-Laufzeit und Stabilität ist nach wenigen Wochen noch nichts zu sagen.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Brilliance 240B7QPJEB LCD-Monitor mit PowerSensor
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Brilliance 240B7QPJEB LCD-Monitor mit PowerSensor
EPEAT-betyget är endast giltigt där Philips registrerar produkten. Gå till https://www.epeat.net/ om du vill se registreringsstatus för ditt land.
Märket och varumärket ”IPS” samt tillhörande teknikpatent tillhör respektive ägare.
Snabbladdning uppfyller USB BC 1.2 normen
Svarstidsvärde lika med SmartResponse