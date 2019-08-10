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Utgått

BrillianceLCD-skärm med PowerSensor

240B7QPTEB/01

5

| (1) Recension | 100% rekommenderar den här produkten

Knivskarp bild, effektiv prestanda

I Philips PowerSensor-skärm används 85 % återvunnen plast, och det PVC- och BFR-fria höljet ger både miljöanpassning och produktivitet

Visa alla fördelar

med PowerSensor

Knivskarp bild, effektiv prestanda

  • B-line

  • 24 (visningsyta om 24,1 tum/61,1 cm)

  • 1920 x 1200 (WUXGA)

PowerSensor sparar upp till 70 % av energikostnaderna

PowerSensor är en inbyggd ”personsensor” som genom att överföra och ta emot ofarliga infraröda signaler känner av om användaren är närvarande och automatiskt minskar skärmens ljusstyrka när användaren går ifrån skrivbordet. Det här minskar energikostnaderna med upp till 70 % och förlänger skärmens livslängd.

IPS-teknik som ger fullständiga färger och breda visningsvinklar

I IPS-skärmar används en avancerad teknik som ger dig ett extra brett synfält på 178/178 grader, vilket gör att du kan se skärmen från nästan vilken vinkel som helst – till och med i 90-gradigt svängläge! Till skillnad från vanliga TN-paneler ger dig IPS-skärmarna otroligt skarpa bilder med livfulla färger, vilket gör den perfekt inte bara för bilder, filmer och webbsurfning, utan även för professionella program som kräver färgprecision och konstant ljusstyrka.

DisplayPort-utgång för anslutning av ytterligare bildskärmar

Med DisplayPort-utgång kan du ansluta flera bildskärmar med hög upplösning med en enda kabel från din första bildskärm till datorn. Möjligheten att seriekoppla flera skärmar gör att du kan skapa ett rent skrivbord utan en massa sladdar överallt.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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5.0

av 5

1

Recension

100%

rekommenderar den här produkten

4
3
2
1

10/08/2019

Italia

Italia

un po' difficile da configurare

un po' difficile da configurare, il cavo USB era difettoso lo ho dovuto sostituire. ma rimane sempre al top dei monitor lcd

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Brilliance 241B7QPTEB Monitor LCD con PowerSensor

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Brilliance 241B7QPTEB Monitor LCD con PowerSensor

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Ansvarsfriskrivningar

  1. Märket och varumärket ”IPS” samt tillhörande teknikpatent tillhör respektive ägare.

  2. EPEAT-betyget är endast giltigt där Philips registrerar produkten. Gå till https://www.epeat.net/ om du vill se registreringsstatus för ditt land.

  3. Snabbladdning uppfyller USB BC 1.2 normen

  4. Svarstidsvärde lika med SmartResponse