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B-line
24 (visningsyta om 60,5 cm)
1920 x 1080 (Full HD)
Den här Philips-skärmen använder projicerad kapacitiv 10-punktspekteknik för jämn respons. Du kan utnyttja de nya möjligheterna i pekbaserade program fullt ut och ge liv åt äldre program. Pekskriv med 10 fingrar eller spela roliga interaktiva spel med dina vänner. Samarbeta interaktivt med dina kollegor på jobbet eller i skolan och bli mer produktiv och effektiv.
För miljöer som inte är helt perfekta behöver du en skärm som är utformad för att klara av vattenstänk och damm. Kapslingsklassningar (IP) enligt den internationella standarden IEC/EN 60529 används för att definiera elektriska enheters kapslingseffektivitetsnivåer gällande inträngande föremål och fukt. Den här Philips-skärmen uppfyller den internationella kapslingsklassningen för vatten- och dammskydd och klarar av vattenstänk och damm.
Bildkvalitet är viktigt. Vanliga skärmar har kvalitet, men du vill ha mer. Denna skärm har förbättrad Full HD-upplösning på 1920 x 1080 för skarpa detaljer, hög ljusstyrka, otrolig kontrast och realistiska färger som ger en verklighetstrogen bild.
4.4
av 5
12
Recensioner
91%
rekommenderar den här produkten
lazoon
26/09/2021
United Kingdom
Fantastic Monitor !
great picture and features and the power sensor is a great idea. I wish i had bought 2 while they were still available
Fördelar
4 video inputs with sound and a usb 3 Hub built in that you can use for charging and adjustable stand
Nackdelar
the sound might not be Hifi but then its primarily a monitor - not a real problem
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 252B9 LCD monitor with PowerSensor
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 252B9 LCD monitor with PowerSensor
Tsukiyo
13/10/2021
Suisse
Verifierad köpare
Philips et rien d'autre
Je trouve cet écran vraiment génial. Bonne taille. Les matériaux semble solide. On verra à la longue. Le mode Sensor est bien. L'écran est très maniable et ça c'est génial. Il y a les connections qu'il me faut. Pour moi c'est le top. Merci Philips.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 273B9 Moniteur LCD avec USB-C
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 273B9 Moniteur LCD avec USB-C
S.Y.R
03/05/2021
Nederland
Gemakkelijk en snel in gebruik genomen
Ben je op zoek naar een USB-C monitor dan is deze monitor de beste optie. Je kunt voor 24 maar ook 27 inch kiezen. Snel en erg gemakkelijk gemonteerd en geïnstalleerd. Erg handige voet en ook in hoogte verstelbaar. Duidelijke handleiding die je erdoorheen helpt. Fastcharger is ideaal om je smartphone mee op te laden. Ook de draadloze toetsenbord en muis aangesloten op de monitor. Geluid valt overigens wel tegen. Dat is jammer.
Fördelar
USB-C, Scherp beeld, fastcharger, hoeveelheid aansluitingen, kantelbaar.
Nackdelar
Geluid
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Business Monitor 243B9 LCD-monitor met USB-C
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Business Monitor 243B9 LCD-monitor met USB-C
Märket och varumärket ”IPS” samt tillhörande teknikpatent tillhör respektive ägare.
Handskens material och tjocklek: nitril (0,15 mm), bomull (0,31 mm), CPE (0,03 mm), PVC (0,12 mm)
Svarstidsvärde lika med SmartResponse
Se avsnittet ”SmoothTouch” i användarhandboken om du vill ha mer information om vilka operativsystem som stöds för pekfunktionen.
Snabbladdning uppfyller USB BC 1.2 normen
EPEAT-betyget är endast giltigt där Philips registrerar produkten. Gå till https://www.epeat.net/ om du vill se registreringsstatus för ditt land.
Monitorn kan skilja sig från funktionsbilder.