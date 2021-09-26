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  • Energy Label Europe E
    Suverän interaktiv skärm med SmoothTouch
  • Suverän interaktiv skärm med SmoothTouch
  • Suverän interaktiv skärm med SmoothTouch
  • Suverän interaktiv skärm med SmoothTouch
  • Suverän interaktiv skärm med SmoothTouch
  • Suverän interaktiv skärm med SmoothTouch
  • Energy Label Europe E
    Suverän interaktiv skärm med SmoothTouch
  • Suverän interaktiv skärm med SmoothTouch
  • Suverän interaktiv skärm med SmoothTouch
  • Suverän interaktiv skärm med SmoothTouch
  • Suverän interaktiv skärm med SmoothTouch
  • Suverän interaktiv skärm med SmoothTouch

MonitorLCD-skärm med SmoothTouch

242B9T/00

4.4
| (12) Recensioner | 91% rekommenderar den här produkten
Suverän interaktiv skärm med SmoothTouch
En stabil, vatten- och dammtålig pekskärm för flexibel användning överallt, med ledat stativ som gör att du kan montera i de vinklar du behöver. Skärmen har enkel och intuitiv användning, vilket ökar produktiviteten avsevärt.
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Suverän interaktiv skärm med SmoothTouch

  • B-line

  • 24 (visningsyta om 60,5 cm)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

SmoothTouch-skärm för naturlig, jämn pekrespons

SmoothTouch-skärm för naturlig, jämn pekrespons

Den här Philips-skärmen använder projicerad kapacitiv 10-punktspekteknik för jämn respons. Du kan utnyttja de nya möjligheterna i pekbaserade program fullt ut och ge liv åt äldre program. Pekskriv med 10 fingrar eller spela roliga interaktiva spel med dina vänner. Samarbeta interaktivt med dina kollegor på jobbet eller i skolan och bli mer produktiv och effektiv.

Skärmens främre yta uppfyller IP65 för vatten- och dammskydd

Skärmens främre yta uppfyller IP65 för vatten- och dammskydd

För miljöer som inte är helt perfekta behöver du en skärm som är utformad för att klara av vattenstänk och damm. Kapslingsklassningar (IP) enligt den internationella standarden IEC/EN 60529 används för att definiera elektriska enheters kapslingseffektivitetsnivåer gällande inträngande föremål och fukt. Den här Philips-skärmen uppfyller den internationella kapslingsklassningen för vatten- och dammskydd och klarar av vattenstänk och damm.

16:9 Full HD-skärm för skarpa, detaljerade bilder

16:9 Full HD-skärm för skarpa, detaljerade bilder

Bildkvalitet är viktigt. Vanliga skärmar har kvalitet, men du vill ha mer. Denna skärm har förbättrad Full HD-upplösning på 1920 x 1080 för skarpa detaljer, hög ljusstyrka, otrolig kontrast och realistiska färger som ger en verklighetstrogen bild.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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4.4

av 5

12

Recensioner

91%

rekommenderar den här produkten

2
1

26/09/2021

United Kingdom

United Kingdom

Fantastic Monitor !

great picture and features and the power sensor is a great idea. I wish i had bought 2 while they were still available

Fördelar

4 video inputs with sound and a usb 3 Hub built in that you can use for charging and adjustable stand

Nackdelar

the sound might not be Hifi but then its primarily a monitor - not a real problem

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 252B9 LCD monitor with PowerSensor

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 252B9 LCD monitor with PowerSensor

13/10/2021

Suisse

Suisse

Verifierad köpare

Philips et rien d'autre

Je trouve cet écran vraiment génial. Bonne taille. Les matériaux semble solide. On verra à la longue. Le mode Sensor est bien. L'écran est très maniable et ça c'est génial. Il y a les connections qu'il me faut. Pour moi c'est le top. Merci Philips.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 273B9 Moniteur LCD avec USB-C

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 273B9 Moniteur LCD avec USB-C

03/05/2021

Nederland

Nederland

Gemakkelijk en snel in gebruik genomen

Ben je op zoek naar een USB-C monitor dan is deze monitor de beste optie. Je kunt voor 24 maar ook 27 inch kiezen. Snel en erg gemakkelijk gemonteerd en geïnstalleerd. Erg handige voet en ook in hoogte verstelbaar. Duidelijke handleiding die je erdoorheen helpt. Fastcharger is ideaal om je smartphone mee op te laden. Ook de draadloze toetsenbord en muis aangesloten op de monitor. Geluid valt overigens wel tegen. Dat is jammer.

Fördelar

USB-C, Scherp beeld, fastcharger, hoeveelheid aansluitingen, kantelbaar.

Nackdelar

Geluid

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Business Monitor 243B9 LCD-monitor met USB-C

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Business Monitor 243B9 LCD-monitor met USB-C

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Ansvarsfriskrivningar

  1. Märket och varumärket ”IPS” samt tillhörande teknikpatent tillhör respektive ägare.

  2. Handskens material och tjocklek: nitril (0,15 mm), bomull (0,31 mm), CPE (0,03 mm), PVC (0,12 mm)

  3. Svarstidsvärde lika med SmartResponse

  4. Se avsnittet ”SmoothTouch” i användarhandboken om du vill ha mer information om vilka operativsystem som stöds för pekfunktionen.

  5. Snabbladdning uppfyller USB BC 1.2 normen

  6. EPEAT-betyget är endast giltigt där Philips registrerar produkten. Gå till https://www.epeat.net/ om du vill se registreringsstatus för ditt land.

  7. Monitorn kan skilja sig från funktionsbilder.