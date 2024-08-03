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Levande, skarpa bilder utanför gränserna
Philips V line-monitorn med bred betraktningsvinkel ger dig en gränslös tittarupplevelse – bra värde med viktiga funktioner. Adaptive-Sync ger jämn videovisning. Funktioner som antireflex, LowBlue-läge, och flimmerfri gör den behaglig för ögonen.
V-line
24 (visningsyta om 60,5 cm)
1920 x 1080 (Full HD)
I IPS-skärmar används en avancerad teknik som ger dig ett extra brett synfält på 178/178 grader, vilket gör att du kan se skärmen från nästan vilken vinkel som helst. Till skillnad från vanliga TN-paneler ger dig IPS-skärmarna otroligt skarpa bilder med livfulla färger, vilket gör den perfekt inte bara för bilder, filmer och webbsurfning, utan även för professionella program som kräver färgprecision och konstant ljusstyrka.
SmartContrast är en teknik från Philips som analyserar det du tittar på, automatiskt justerar färgerna samt kontrollerar bakgrundsljusets intensitet så att kontrasten dynamiskt förbättras. På så sätt får du bästa möjliga digitala bilder och videor, och du drar även nytta av det när du spelar spel där mörka nyanser visas. När du väljer ekonomiläget justeras kontrasten och bakgrundsljudet finjusteras, vilket ger en perfekt visning av de program du använder dagligen på kontoret samtidigt som energiförbrukningen sänks.
SmartImage är en exklusiv, ledande Philips-teknik som analyserar innehåll som visas på skärmen och ger dig optimerade skärmprestanda. Det användarvänliga gränssnittet ger dig möjlighet att välja olika lägen som kontor, foto, film, spel, ekonomi osv., efter det program som används. Baserat på det valet optimerar SmartImage dynamiskt kontrast, färgmättnad och bild- och videoskärpa för ultimata skärmprestanda – allt i realtid med en enda knapptryckning!
4.2
av 5
12
Recensioner
83%
rekommenderar den här produkten
Good speed
03/08/2024
United Kingdom
Verifierad köpare
The product has very good features
Excellent plug and play features, software accompanied the monitor making it available on the system with its drivers, low power consumption.
Fördelar
Inexpensive, good appearance, comes with drivers, and adaptable connectivity.
Nackdelar
Not recognisable on system without drivers.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 272V8A LCD monitor
Datum för användning 2022-08-03
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 272V8A LCD monitor
Datum för användning 2022-08-03
FreshMike
01/01/2023
United Kingdom
Excellent Monitor, great Picture Quality ,75Hz
Got it for 85£, which was a bargain for a 75Hz Monitor. Use it without a problem in a multi monitor setup. There is nothing else you can want from monitor like this: IPS Panel, 75Hz, Great picture quality, Gaming response time < 5ms, HDMI, DP, speakers ..
Fördelar
- Great Full HD Quality, 3 inputs HDMI, DP, inbuilt speakers, 75Hz
Nackdelar
Build in speakers are not the best, but they do the job
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 242V8A LCD monitor
Datum för användning 2022-01-01
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 242V8A LCD monitor
Datum för användning 2022-01-01
GGran
14/09/2022
United Kingdom
Verifierad köpare
Lovely picture
The size of the monitor was paramount and this one had such a lovely look about it with just a small edging. It is lovely.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 242V8A LCD monitor
Datum för användning 2021-08-14
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 242V8A LCD monitor
Datum för användning 2021-08-14
Märket och varumärket ”IPS” samt tillhörande teknikpatent tillhör respektive ägare.
Den högsta upplösningen fungerar för antingen HDMI-ingång eller DP-ingång.
Svarstidsvärde lika med SmartResponse
Monitorn kan skilja sig från funktionsbilder.