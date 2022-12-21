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E-line
24 (visningsyta om 60,5 cm)
2 560 x 1 440 (QHD)
I IPS-skärmar används en avancerad teknik som ger dig ett extra brett synfält på 178/178 grader, vilket gör att du kan se skärmen från nästan vilken vinkel som helst. Till skillnad från vanliga TN-paneler ger dig IPS-skärmarna otroligt skarpa bilder med livfulla färger, vilket gör den perfekt inte bara för bilder, filmer och webbsurfning, utan även för professionella program som kräver färgprecision och konstant ljusstyrka.
De här skärmarna från Philips ger kristallklara Quad HD-bilder med upplösningen 2 560 x 1 440. De har paneler med höga prestanda och hög bildpunktstäthet som möjliggörs av källor med hög bandbredd, vilket ger levande bilder och grafik. Oavsett om du är en krävande professionell användare som behöver extremt detaljerad information för CAD-CAM-lösningar, använder 3D-grafikprogram eller är en finansexpert som jobbar med enorma kalkylblad får du kristallklara bilder på skärmarna från Philips.
Ultra Wide-Color-tekniken ger ett bredare spektrum av färger för en mer strålande bild. Ultra Wide-Colors bredare "color gamut" (färgomfång) ger mer verklighetstrogna gröna nyanser, livfulla röda nyanser och djupare blå nyanser. Gör medieunderhållning, bilder och till och med produktiviteten mer levande med uppfriskande färger från Ultra Wide-Color-tekniken.
4.1
av 5
28
Recensioner
87%
rekommenderar den här produkten
mugman
21/12/2022
United Kingdom
Excellent Monitor!
Excellent monitor. sharp details and great colors. i use it for programming
Fördelar
sharp, non exhausting, vivid colors
Nackdelar
fixed stand with no height adjustment
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 275E1S LCD monitor
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 275E1S LCD monitor
Jolaes76
02/05/2020
United Kingdom
A very impressive, cheap 1440p monitor
Great colors,excellent sharpness and contrast for an IPS panel. 2k resolution at 24" size produces razor-sharp images (can even be fine-tuned to some degree). I have seen two monitors of this type, neither suffers from excessive backlight bleed or uneven white/black levels (which are mentioned in other reviews). Perfect for office use. Given that Freesync is supported and variable refresh also works in G-sync compatible mode, this display can provide a pleasant gaming experience as well (not at e-sports level, of course. IPS response times pretty much rule that out.) OSD controls are sensible, buttons are physical (though they are under the bezel, not frontal).
Fördelar
Colors,sharpness,contrast, Freesync support, (unofficial) G-Sync compatibility
Nackdelar
Non-VESA stand, no pivot (tilt-only). Default font size might be too small in Windows (125% is much better). Connectors at the rear face backward not down, this may not permit pushing the monitor against a wall (calls for HDMI/DP/power L-type cables)
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 245E1S LCD monitor
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 245E1S LCD monitor
dralle
25/04/2025
Österreich
Verifierad köpare
Absolute Empfehlung!!!
Satte Farben; Monitor für mac mini im Einsatz; leider ein Monitor ohne eingebaute Lautsprecher...
Den här recensionen skrevs för 275E1S LCD-Monitor
Den här recensionen skrevs för 275E1S LCD-Monitor
Märket och varumärket ”IPS” samt tillhörande teknikpatent tillhör respektive ägare.
Svarstidsvärde lika med SmartResponse
Den högsta upplösningen fungerar för antingen HDMI-ingång eller DP-ingång.
NTSC-område baserat på CIE1976
sRGB-område baserat på CIE1931
2020 Advanced Micro Devices, Inc. Med ensamrätt. AMD, AMD-logotypen, AMD FreeSync™ och kombinationer därav är varumärken som tillhör Advanced Micro Devices, Inc. Övriga produktnamn som används i den här publikationen är endast i identifieringssyfte och kan vara varumärken som tillhör sina respektive företag.
Monitorn kan skilja sig från funktionsbilder.