Mindre trötta ögon med flickerfree-teknik

Den metod som används för att reglera ljusstyrka i bakgrundsbelysta LED-skärmar gör att en del användare ser flimmer på skärmen, vilket är tröttande för ögonen. I Philips flickerfree-teknik används en ny lösning för att reglera ljusstyrkan, minska flimret och ge en behagligare upplevelse.