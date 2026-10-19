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Utgått
246E9QSB/01
Enastående färg och modernt utseende
Philips E line-skärm är modern och har fantastisk bildprestanda. Full HD-skärm med Ultra Wide-Color ger dig äkta verklighetstrogna bilder. Njut av suverän video i modern design.
E-line
24 (visningsyta om 60,5 cm)
1920 x 1080 (Full HD)
Den metod som används för att reglera ljusstyrka i bakgrundsbelysta LED-skärmar gör att en del användare ser flimmer på skärmen, vilket är tröttande för ögonen. I Philips flickerfree-teknik används en ny lösning för att reglera ljusstyrkan, minska flimret och ge en behagligare upplevelse.
Bildkvalitet är viktigt. Vanliga skärmar har kvalitet, men du vill ha mer. Denna skärm har förbättrad Full HD-upplösning på 1920 x 1080 för skarpa detaljer, hög ljusstyrka, otrolig kontrast och realistiska färger som ger en verklighetstrogen bild.
Recensioner
Märket och varumärket ”IPS” samt tillhörande teknikpatent tillhör respektive ägare.
Svarstidsvärde lika med SmartResponse
NTSC-område baserat på CIE1976
sRGB-område baserat på CIE1931
Monitorn kan skilja sig från funktionsbilder.