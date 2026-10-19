ProdukterSupport

Betala senare med Klarna

Registrera dig och få 100 kr rabatt

Fri frakt från 450 SEK

30 dagars ångerrätt

Alla serier

  • Produktfoto framifrån
  • Alternativt produktfoto
  • Primär bild
  • Produktfoto framifrån
  • Alternativt produktfoto
  • Primär bild

Utgått

LCD-skärm med Ultra Wide-Color

246E9QSB/01

Enastående färg och modernt utseende

Philips E line-skärm är modern och har fantastisk bildprestanda. Full HD-skärm med Ultra Wide-Color ger dig äkta verklighetstrogna bilder. Njut av suverän video i modern design.

Visa alla fördelar

Enastående färg och modernt utseende

  • E-line

  • 24 (visningsyta om 60,5 cm)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Låg strömförbrukning minskar elkostnaden

Mindre trötta ögon med flickerfree-teknik

Den metod som används för att reglera ljusstyrka i bakgrundsbelysta LED-skärmar gör att en del användare ser flimmer på skärmen, vilket är tröttande för ögonen. I Philips flickerfree-teknik används en ny lösning för att reglera ljusstyrkan, minska flimret och ge en behagligare upplevelse.

16:9 Full HD-skärm för skarpa, detaljerade bilder

Bildkvalitet är viktigt. Vanliga skärmar har kvalitet, men du vill ha mer. Denna skärm har förbättrad Full HD-upplösning på 1920 x 1080 för skarpa detaljer, hög ljusstyrka, otrolig kontrast och realistiska färger som ger en verklighetstrogen bild.

Tekniska specifikationer

Få support för den här produkten

Hitta vanliga frågor, användarhandböcker, säkerhetsinformation och tips

Recensioner

Anmäl dig till Philips nyhetsbrev för exklusiva erbjudanden

  • Tidig tillgång till försäljning.
  • Tips om hälsosam livsstil.
  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
  • Experttips och inspiration.

Jag vill ha kampanjutskick (baserat på mina preferenser och vanor) om Philips produkter, tjänster, evenemang och kampanjer. Jag kan enkelt avsluta min prenumeration när som helst!

  • Tidig tillgång till försäljning.
  • Tips om hälsosam livsstil.
  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
  • Experttips och inspiration.
Ansvarsfriskrivningar

  1. Märket och varumärket ”IPS” samt tillhörande teknikpatent tillhör respektive ägare.

  2. Svarstidsvärde lika med SmartResponse

  3. NTSC-område baserat på CIE1976

  4. sRGB-område baserat på CIE1931

  5. Monitorn kan skilja sig från funktionsbilder.