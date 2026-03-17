Betala senare med Klarna
Fri frakt från 450 SEK
30 dagars ångerrätt
Betala senare med Klarna
Fri frakt från 450 SEK
30 dagars ångerrätt
24E1N1100A/01
Arbeta med stil
Upplev produktivitet i Full HD. Den här bildskärmen är utrustad med viktiga funktioner för arbetsplatsen, som LowBlue-läge för att skydda ögonen, IPS LED-teknik med bred betraktningsvinkel för bilder av hög kvalitet och 1ms MPRT för skarpa bilder.
1000-serien
24 (23.8" / 60.5 cm diag.)
1920 x 1080 (Full HD)
Du spelar intensiva tävlingsinriktade spel. Du kräver en skärm med fördröjningsfria, ultrasmidiga bilder. Den här Philips-skärmen ritar om skärmbilden upp till 120 gånger per sekund, betydligt snabbare än en standardskärm. En lägre bildfrekvens kan få fiender att verka hoppa från plats till plats på skärmen, vilket gör dem svåra att träffa. Med en bildfrekvens på 120Hz får du de avgörande bildrutorna som annars saknas på skärmen, så att fiendens rörelser visas ultrasmidigt och du enkelt kan sikta på dem. Med ultralåg ingångsfördröjning och utan screen tearing är den här Philips-skärmen din perfekta gamingpartner.
IPS-skärmar använder en avancerad teknik som ger extra breda betraktningsvinklar på 178/178 grader, vilket gör det möjligt att se skärmen från nästan vilken vinkel som helst. Till skillnad från vanliga TN-paneler ger IPS-skärmar anmärkningsvärt skarpa bilder med levande färger, vilket gör dem idealiska inte bara för foton, filmer och webbsurfning, utan även för professionella program som kräver färgprecision och jämn ljusstyrka hela tiden.
Bildkvaliteten är viktig. Vanliga skärmar ger bra kvalitet, men du förväntar dig mer. Den här skärmen har en förbättrad Full HD-upplösning på 1920 x 1080. Med skarpa detaljer i Full HD i kombination med hög ljusstyrka, otrolig kontrast och realistiska färger får du en verklighetstrogen bild.
Hitta vanliga frågor, användarhandböcker, säkerhetsinformation och tips
4.1
av 5
40
Recensioner
Vonster
17/03/2026
United Kingdom
Verifierad köpare
A great budget monitor perfect for my needs as a console gamer
Den här recensionen skrevs för Monitor 24E1N1200A Full HD LCD monitor
Datum för användning 2025-02-17
Den här recensionen skrevs för Monitor 24E1N1200A Full HD LCD monitor
Datum för användning 2025-02-17
dsghgm
09/03/2026
United Kingdom
Verifierad köpare
Excellent!
Excellent quality monitor and good value for money.
Fördelar
Good resolution, narrow screen bezel, so display is almost the full width of the product.
Nackdelar
Case is a bit flimsy, but no issues so far.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Monitor 24E1N1100A Full HD LCD monitor
Datum för användning 2026-02-09
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Monitor 24E1N1100A Full HD LCD monitor
Datum för användning 2026-02-09
Softbard
05/02/2026
United Kingdom
This review is for the 24E 1N 1200A bought from Currys in Newbury UK. The picture is very sharp, and fills the screen after a few seconds of oversize.
Den här recensionen skrevs för Monitor 24E1N1200A Full HD LCD monitor
Datum för användning 2026-01-05
Den här recensionen skrevs för Monitor 24E1N1200A Full HD LCD monitor
Datum för användning 2026-01-05
DCI-P3-täckning baserad på CIE1976, sRGB-yta baserad på CIE1931 samt NTSC-yta och Adobe RGB-yta baserade på CIE1976.
För bästa möjliga prestanda bör du alltid se till att grafikkortet klarar den maximala upplösningen och uppdateringsfrekvensen för den här Philips-skärmen.
Svarstidsvärde motsvarande SmartResponse
MPRT används för att justera ljusstyrkan för minskad oskärpa, så ljusstyrkan kan inte justeras när MPRT är aktiverat. För att minska rörelseoskärpa blinkar LED-bakgrundsbelysningen synkront med skärmens uppdatering, vilket kan orsaka märkbara förändringar i ljusstyrkan.
MPRT är ett speloptimerat läge. Om MPRT aktiveras kan det orsaka märkbart skärmflimmer. Vi rekommenderar att du stänger av det när du inte använder spelfunktionen.
Produkterna och tillbehören som anges i den här broschyren kan skilja sig åt mellan olika länder och regioner.
Bildskärmen kan se annorlunda ut än på funktionsbilderna.