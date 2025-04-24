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Evnia Gaming MonitorFull HD-spelskärm

24M1N3200ZS/01

4.3
| (3) Recensioner | 100% rekommenderar den här produkten
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Den här Philips-spelskärmen är en fantastisk allroundskärm för intensiva och actionfyllda PC-spel. Synkteknik, 165 Hz och 1 ms ger en smidig spelupplevelse. En i princip ramlös skärm med Ultra Wide-Color förbättrar den upplevelsehöjande visuella upplevelsen.
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  • Evnia 3000

  • 24 (visningsyta om 60,5 cm)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

AMD FreeSync™ Premium – smidig spelupplevelse utan hack eller screen tearing

AMD FreeSync™ Premium – smidig spelupplevelse utan hack eller screen tearing

Spel ska inte vara ett val mellan hackigt spelande och skadade bildramar. AMD FreeSync™ Premium ger seriösa spelare en smidig spelupplevelse med topprestanda utan screen tearing. Det finns inga kompromisser – spela med hög uppdateringsfrekvens, kompensation vid låg bildhastighet och låg latens.

165 Hz-uppdatering för ultrajämna, strålande bilder

165 Hz-uppdatering för ultrajämna, strålande bilder

Du spelar ett intensivt, tävlingsinriktat spel. Du vill ha ultrajämn visning utan fördröjning. Den här Philips-skärmen uppdaterar skärmbilden upp till 165 gånger i sekunden, vilket är snabbare än en standardskärm. Med en lägre bildhastighet kan det se ut som om fienderna hoppar från punkt till punkt på skärmen, vilket gör det svårt att träffa dem. Med en bildhastighet på 165 Hz ser du de där viktiga bilderna du annars missar och får en ultrajämn återgivning av fiendernas rörelser så att du enkelt kan sikta. Med superlåg fördröjning och ingen screentearing är den här Philips-skärmen din perfekta spelpartner

1 ms (MPRT) snabb svarstid för skarpa bilder och smidigt spel

1 ms (MPRT) snabb svarstid för skarpa bilder och smidigt spel

MPRT (motion picture response time) är ett mer intuitivt sätt att beskriva svarstid och hänvisar till hur lång tid det tar från att se suddigt brus till rena och skarpa bilder. Philips spelskärm med 1 ms MPRT tar effektivt bort suddighet och suddiga rörelser, vilket ger en klarare och mer exakt bild för att förbättra spelupplevelsen. Bästa valet för att spela spännande och ryckningskänsliga spel.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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4.3

av 5

3

Recensioner

100%

rekommenderar den här produkten

3
2
1

24/04/2025

Suisse

Suisse

Farben sehr Schön.

Super für den Preis Perfekt!!! Die Fraben sind sehr schön und in Spielen sieht es unglaublich aus für den Preis. +165 Hz +Schöne Farben +Elegant +Displayport -Man könnte im Lieferumfang sagen welche version das Displa port kabel hat

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Gaming Monitor 24M1N3200ZS Full HD Gaming-Monitor

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Gaming Monitor 24M1N3200ZS Full HD Gaming-Monitor

05/02/2024

Nederland

Nederland

Verifierad köpare

Fijn tweede beeldscherm bij mijn Macbook Air

Fijn tweede beeldscherm bij een laptop, en zeker als games-monitor. Mooi beeld en goed contrast. Ben er blij mee. Bij gewoon computer gebruik is de tekst iets minder van kwaliteit als een Mac beeldscherm, maar zeker geen dealbreaker.

Fördelar

Mooie films- of games monitor, werkt goed samen als uitgebreid beeldscherm bij Macbook Air

Nackdelar

Tekst is wat minder van kwaliteit (vergeleken met de Macbook)

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Gaming Monitor 24M1N3200ZS Full HD-gamemonitor

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Gaming Monitor 24M1N3200ZS Full HD-gamemonitor

29/12/2023

Italia

Italia

Philips anställd

Verifierad köpare

Buon FHD

[Employee of philipsglobal] Caratteristiche pannello ottime per lavoro d'ufficio e progettazione CAD. Si lavora bene anche in grafica e modellazione 3D. pLe prestazioni sono buone anche per gaming saltuario. La mancanza di speeker e l'impossibilità della regolazione in altezza si risente, però in rapporto al costo ci si adatta; buona la dotazione presente nella confezione. Rapporto Prezzo/Qualità buono.

Fördelar

Qualità del pannello e materiali, dotazione a corredo.

Nackdelar

Regolazione solo inclinazione pannello, mancanza di speeker

Den här recensionen skrevs för Gaming Monitor 27M1N3200ZS Monitor da gaming Full HD

Den här recensionen skrevs för Gaming Monitor 27M1N3200ZS Monitor da gaming Full HD

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Ansvarsfriskrivningar

  1. Märket och varumärket ”IPS” samt tillhörande teknikpatent tillhör respektive ägare.

  2. Den högsta upplösningen fungerar för antingen HDMI-ingång eller DP-ingång.

  3. För bästa uteffektsprestanda bör du alltid se till att grafikkortet kan uppnå maximal upplösning och uppdateringsfrekvens för den här Philips-skärmen.

  4. Svarstidsvärde lika med SmartResponse

  5. MPRT är till för att justera ljusstyrkan för minskad oskärpa, så det går inte att justera ljusstyrkan när MPRT är aktiverat. Om du vill minska rörelseoskärpan kommer LED-bakgrundsbelysningen att lysa synkront med skärmuppdateringen, vilket kan orsaka en märkbar ändring av ljusstyrkan.

  6. MPRT är ett speloptimerat läge. Om MPRT aktiveras kan det orsaka ett märkbart skärmflimmer. Vi rekommenderar att du inaktiverar det när du inte använder spelfunktionen.

  7. NTSC-område baserat på CIE1976

  8. sRGB-område baserat på CIE1931

  9. Adobe RGB-täckning baserat på CIE1976

  10. 2020 Advanced Micro Devices, Inc. Med ensamrätt. AMD, AMD-logotypen, AMD FreeSync™ och kombinationer därav är varumärken som tillhör Advanced Micro Devices, Inc. Övriga produktnamn som används i den här publikationen är endast i identifieringssyfte och kan vara varumärken som tillhör sina respektive företag.

  11. Monitorn kan skilja sig från funktionsbilder.