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Gaming MonitorFull HD-spelskärm

24M1N3200ZS/01

4.3

| (3) Recensioner | 100% rekommenderar den här produkten

Ta spelandet till nästa nivå

Den här Philips-spelskärmen är en fantastisk allroundskärm för intensiva och actionfyllda PC-spel. Synkteknik, 165 Hz och 1 ms ger en smidig spelupplevelse. En i princip ramlös skärm med Ultra Wide-Color förbättrar den upplevelsehöjande visuella upplevelsen.

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Ta spelandet till nästa nivå

  • Evnia 3000

  • 24 (visningsyta om 60,5 cm)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

AMD FreeSync™ Premium; gaming utan bildsläpning och hack, med följsamma rörelser

AMD FreeSync™ Premium; gaming utan bildsläpning och hack, med följsamma rörelser

Gaming ska inte behöva vara ett val mellan hackigt spelande och bildrutor med screen tearing. AMD FreeSync™ Premium ger seriösa gamers en följsam spelupplevelse utan screen tearing och med högsta prestanda. Inga kompromisser krävs – spela tryggt med hög uppdateringsfrekvens, kompensation för låg bildfrekvens och låg latens.

165Hz uppdateringsfrekvens för ultrasmidiga, briljanta bilder

165Hz uppdateringsfrekvens för ultrasmidiga, briljanta bilder

Du ägnar dig åt intensivt tävlingsspelande. Du kräver en skärm med fördröjningsfria, ultrasmidiga bilder. Den här Philips-skärmen ritar om skärmbilden upp till 165 gånger per sekund, vilket är betydligt snabbare än en standardskärm. En lägre bildfrekvens kan få fiender att se ut att hoppa från plats till plats på skärmen, vilket gör dem svåra att träffa. Med en bildfrekvens på 165Hz får du de avgörande bildrutorna som annars saknas, så att fiendens rörelser visas ultrasmidigt och du enkelt kan sikta på dem. Med ultralåg ingångsfördröjning och utan screen tearing är den här Philips-skärmen din perfekta spelpartner

1 ms (MPRT) snabb responstid för skarp bild och smidigt spelande

1 ms (MPRT) snabb responstid för skarp bild och smidigt spelande

MPRT (svarstid för rörliga bilder) är ett mer intuitivt sätt att beskriva svarstiden och avser direkt tiden från suddiga störningar till rena och skarpa bilder. Philips gamingskärm med 1 ms MPRT eliminerar effektivt utsmetning och rörelseoskärpa samt ger skarpare och mer exakta bilder för en bättre spelupplevelse. Det bästa valet för spännande spel som kräver snabba reaktioner.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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4.3

av 5

3

Recensioner

100%

rekommenderar den här produkten

3
2
1

24/04/2025

Suisse

Suisse

Farben sehr Schön.

Super für den Preis Perfekt!!! Die Fraben sind sehr schön und in Spielen sieht es unglaublich aus für den Preis. +165 Hz +Schöne Farben +Elegant +Displayport -Man könnte im Lieferumfang sagen welche version das Displa port kabel hat

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Gaming Monitor 24M1N3200ZS Full HD Gaming-Monitor

Datum för användning 2025-03-24

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Gaming Monitor 24M1N3200ZS Full HD Gaming-Monitor

Datum för användning 2025-03-24

05/02/2024

Nederland

Nederland

Verifierad köpare

Fijn tweede beeldscherm bij mijn Macbook Air

Fijn tweede beeldscherm bij een laptop, en zeker als games-monitor. Mooi beeld en goed contrast. Ben er blij mee. Bij gewoon computer gebruik is de tekst iets minder van kwaliteit als een Mac beeldscherm, maar zeker geen dealbreaker.

Fördelar

Mooie films- of games monitor, werkt goed samen als uitgebreid beeldscherm bij Macbook Air

Nackdelar

Tekst is wat minder van kwaliteit (vergeleken met de Macbook)

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Gaming Monitor 24M1N3200ZS Full HD-gamemonitor

Datum för användning 2024-01-05

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Gaming Monitor 24M1N3200ZS Full HD-gamemonitor

Datum för användning 2024-01-05

29/12/2023

Italia

Italia

Philips anställd

Verifierad köpare

Buon FHD

[Employee of philipsglobal] Caratteristiche pannello ottime per lavoro d'ufficio e progettazione CAD. Si lavora bene anche in grafica e modellazione 3D. pLe prestazioni sono buone anche per gaming saltuario. La mancanza di speeker e l'impossibilità della regolazione in altezza si risente, però in rapporto al costo ci si adatta; buona la dotazione presente nella confezione. Rapporto Prezzo/Qualità buono.

Fördelar

Qualità del pannello e materiali, dotazione a corredo.

Nackdelar

Regolazione solo inclinazione pannello, mancanza di speeker

Den här recensionen skrevs för Gaming Monitor 27M1N3200ZS Monitor da gaming Full HD

Datum för användning 2023-11-29

Den här recensionen skrevs för Gaming Monitor 27M1N3200ZS Monitor da gaming Full HD

Datum för användning 2023-11-29

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Ansvarsfriskrivningar

  1. Märket och varumärket ”IPS” samt tillhörande teknikpatent tillhör respektive ägare.

  2. Den högsta upplösningen fungerar för antingen HDMI-ingång eller DP-ingång.

  3. För bästa uteffektsprestanda bör du alltid se till att grafikkortet kan uppnå maximal upplösning och uppdateringsfrekvens för den här Philips-skärmen.

  4. Svarstidsvärde lika med SmartResponse

  5. MPRT är till för att justera ljusstyrkan för minskad oskärpa, så det går inte att justera ljusstyrkan när MPRT är aktiverat. Om du vill minska rörelseoskärpan kommer LED-bakgrundsbelysningen att lysa synkront med skärmuppdateringen, vilket kan orsaka en märkbar ändring av ljusstyrkan.

  6. MPRT är ett speloptimerat läge. Om MPRT aktiveras kan det orsaka ett märkbart skärmflimmer. Vi rekommenderar att du inaktiverar det när du inte använder spelfunktionen.

  7. NTSC-område baserat på CIE1976

  8. sRGB-område baserat på CIE1931

  9. Adobe RGB-täckning baserat på CIE1976

  10. 2020 Advanced Micro Devices, Inc. Med ensamrätt. AMD, AMD-logotypen, AMD FreeSync™ och kombinationer därav är varumärken som tillhör Advanced Micro Devices, Inc. Övriga produktnamn som används i den här publikationen är endast i identifieringssyfte och kan vara varumärken som tillhör sina respektive företag.

  11. Skärmen kan se annorlunda ut än på funktionsbilderna.