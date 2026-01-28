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  • Evnia Gaming monitor Full HD-spelskärm
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  • Evnia Gaming monitor Full HD-spelskärm
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Evnia Gaming monitorFull HD-spelskärm

24M2N3200NF/00

4.3
| (4) Recensioner | 100% rekommenderar den här produkten
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Den här IPS-skärmen på 24 tum ger skarpa bilder för gaming. Med sin uppdateringsfrekvens på 144 Hz och 0,5 ms Smart MBR kan du förvänta dig tydlig grafik och en högkvalitativ spelupplevelse i alla lägen.
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  • Evnia 3000

  • 24 (visningsyta om 60,5 cm)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

144 Hz-uppdatering för ultrajämna, strålande bilder

144 Hz-uppdatering för ultrajämna, strålande bilder

Du spelar ett intensivt, tävlingsinriktat spel. Du vill ha ultrajämn visning utan fördröjning. Den här Philips-skärmen uppdaterar skärmbilden upp till 144 gånger i sekunden, vilket är 2,4 gånger snabbare än en standardskärm. Med en lägre bildhastighet kan det se ut som om fienderna hoppar från punkt till punkt på skärmen, vilket gör det svårt att träffa dem. Med en bildhastighet på 144 Hz ser du de där viktiga bilderna du annars missar och får en ultrajämn återgivning av fiendernas rörelser så att du enkelt kan sikta. Med superlåg fördröjning och ingen screentearing är den här Philips-skärmen din perfekta spelpartner

Låg fördröjning minskar tidsfördröjningen mellan enheter och skärmen

Låg fördröjning minskar tidsfördröjningen mellan enheter och skärmen

Fördröjning är den tid som passerar från att du utför en åtgärd på anslutna enheter tills att du ser resultatet på skärmen. Låg fördröjning minskar tidsfördröjningen mellan kommandon som utförs på enheter och skärmen, och det förbättrar även spelupplevelsen avsevärt när du spelar ryckningskänsliga videospel, vilket är särskilt viktigt för dem som spelar snabba tävlingsspel.

0,5 ms snabb svarstid för skarpa bilder och smidigt spel

0,5 ms snabb svarstid för skarpa bilder och smidigt spel

Philips Evnia med 0,5 ms Smart MBR tar effektivt bort suddighet och suddiga rörelser, vilket ger en klarare och mer exakt grafik för en bättre spelupplevelse. Snabb action och effektfulla övergångar återges smidigt. Det bästa valet för att spela spännande och ryckningskänsliga spel.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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4.3

av 5

4

Recensioner

100%

rekommenderar den här produkten

4
3
1

28/01/2026

United Kingdom

United Kingdom

Verifierad köpare

Bring your games to life!

Out of the box excellence! easy to setup and a quality you'd expect from Philips. Bring your games to life!

Fördelar

Great colour balance and very responsive

Nackdelar

No USB C cable inncluded

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Fast IPS Gaming monitor 27M2N3200AM Full HD gaming monitor

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Fast IPS Gaming monitor 27M2N3200AM Full HD gaming monitor

29/07/2025

United Kingdom

United Kingdom

Excellent Full HD monitor for productivty and gami

I am using it for both coding and 1080p gaming on a VESA mount. Assembly was easy andthe standard screws that came with my VESA arm worked out of the box. The monitor is very light, especially compared to old VGA/DVI screens with LED technology, which is good for a desk-based arm-mounted setup. Both linux (Debian 13) and Windows (11 pro) recognised the screen hooked with the provided display port cable and allowed to set resolution and frequency up to the maximum (1920x1080px @180Hz). Display-port (Linux and Windows) and HDMI connection (Windows) also allowed to initialise HDR correctly, resulting in the maximum video quality being reached with little tinkering.

Fördelar

Price point, IPS panel, monitor's lightweight, supports VESA mount, plently of I/O options, 144Hz refresh rate

Nackdelar

The bottom bezel is slightly too high and catches a ton of dust.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Fast IPS Gaming monitor 24M2N3200A Full HD gaming monitor

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Fast IPS Gaming monitor 24M2N3200A Full HD gaming monitor

23/09/2025

Portugal

Portugal

o producto tem uma boa gama de cores

atendeu todas as minhas necessidades por um preço bom, boa gama de cores para os meus trabalhos, recomendo

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Fast IPS Gaming monitor 24M2N3200A Monitor de gaming Full HD

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Fast IPS Gaming monitor 24M2N3200A Monitor de gaming Full HD

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Ansvarsfriskrivningar

  1. För bästa uteffektsprestanda bör du alltid se till att grafikkortet kan uppnå maximal upplösning och uppdateringsfrekvens för den här Philips-skärmen.

  2. Svarstidsvärde lika med SmartResponse

  3. Adobe RGB och DCI-P3-täckning baserad på CIE1976, sRGB-område baserat på CIE1931, NTSC-område baserat på CIE1976.

  4. Smart MBR är till för att justera ljusstyrkan för minskad oskärpa, så det går inte att justera ljusstyrkan när Smart MBR är aktiverat. Om du vill minska rörelseoskärpan kommer LED-bakgrundsbelysningen att lysa synkront med skärmuppdateringen, vilket kan orsaka en märkbar ändring av ljusstyrkan.

  5. Smart MBR är ett speloptimerat läge. Om Smart MBR aktiveras kan det orsaka ett märkbart skärmflimmer. Vi rekommenderar att du inaktiverar det när du inte använder spelfunktionen.

  6. Den här skärmen strävar efter hållbarhet: Skärmens stomme är tillverkad av 85 % återvunnen plast.

  7. 2020 Advanced Micro Devices, Inc. Med ensamrätt. AMD, AMD-logotypen, AMD FreeSync™ och kombinationer därav är varumärken som tillhör Advanced Micro Devices, Inc. Övriga produktnamn som används i den här publikationen är endast i identifieringssyfte och kan vara varumärken som tillhör sina respektive företag.

  8. NVIDIA® G-SYNC®-supportgränssnitt: DisplayPort

  9. Se till att uppdatera NVIDIA® G-SYNC®-drivrutinen till den senaste versionen. Mer information finns på NVIDIA:s webbplats: https://www.nvidia.com/

  10. Se till att grafikkortet har stöd för NVIDIA® G-SYNC®

  11. Monitorn kan skilja sig från funktionsbilder.

  12. De produkter och tillbehör som anges i denna broschyr kan skilja sig beroende på land och region.