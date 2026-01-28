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Bredda din spelhorisont
Den här IPS-skärmen på 24 tum ger skarpa bilder för gaming. Med sin uppdateringsfrekvens på 144 Hz och 0,5 ms Smart MBR kan du förvänta dig tydlig grafik och en högkvalitativ spelupplevelse i alla lägen.
Evnia 3000
24 (visningsyta om 60,5 cm)
1920 x 1080 (Full HD)
Du spelar ett intensivt, tävlingsinriktat spel. Du vill ha ultrajämn visning utan fördröjning. Den här Philips-skärmen uppdaterar skärmbilden upp till 144 gånger i sekunden, vilket är 2,4 gånger snabbare än en standardskärm. Med en lägre bildhastighet kan det se ut som om fienderna hoppar från punkt till punkt på skärmen, vilket gör det svårt att träffa dem. Med en bildhastighet på 144 Hz ser du de där viktiga bilderna du annars missar och får en ultrajämn återgivning av fiendernas rörelser så att du enkelt kan sikta. Med superlåg fördröjning och ingen screentearing är den här Philips-skärmen din perfekta spelpartner
Ingångsfördröjning är den tid som förflyter mellan att en åtgärd utförs med anslutna enheter och att resultatet visas på skärmen. Låg ingångsfördröjning minskar tidsfördröjningen mellan att ett kommando anges från dina enheter och att det visas på skärmen, vilket avsevärt förbättrar upplevelsen i spel som kräver snabba reaktioner. Detta är särskilt viktigt för dem som spelar snabba tävlingsspel.
Philips Evnia with 0.5 ms Smart MBR effectively eliminates smearing and motion blur, delivers shaper and precise visuals to enhance gaming experience. Fast-moving action and dramatic transitions will be rendered smoothly. Best choice for playing thrilling and twitch-sensitive games.
4.3
av 5
4
Recensioner
100%
rekommenderar den här produkten
Maxbite
28/01/2026
United Kingdom
Verifierad köpare
Bring your games to life!
Out of the box excellence! easy to setup and a quality you'd expect from Philips. Bring your games to life!
Fördelar
Great colour balance and very responsive
Nackdelar
No USB C cable inncluded
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Fast IPS Gaming monitor 27M2N3200AM Full HD gaming monitor
Date of Use 2024-12-28
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Fast IPS Gaming monitor 27M2N3200AM Full HD gaming monitor
Date of Use 2024-12-28
Ocelot4354
29/07/2025
United Kingdom
Excellent Full HD monitor for productivty and gami
I am using it for both coding and 1080p gaming on a VESA mount. Assembly was easy andthe standard screws that came with my VESA arm worked out of the box. The monitor is very light, especially compared to old VGA/DVI screens with LED technology, which is good for a desk-based arm-mounted setup. Both linux (Debian 13) and Windows (11 pro) recognised the screen hooked with the provided display port cable and allowed to set resolution and frequency up to the maximum (1920x1080px @180Hz). Display-port (Linux and Windows) and HDMI connection (Windows) also allowed to initialise HDR correctly, resulting in the maximum video quality being reached with little tinkering.
Fördelar
Price point, IPS panel, monitor's lightweight, supports VESA mount, plently of I/O options, 144Hz refresh rate
Nackdelar
The bottom bezel is slightly too high and catches a ton of dust.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Fast IPS Gaming monitor 24M2N3200A Full HD gaming monitor
Date of Use 2024-06-29
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Fast IPS Gaming monitor 24M2N3200A Full HD gaming monitor
Date of Use 2024-06-29
jxta
23/09/2025
Portugal
o producto tem uma boa gama de cores
atendeu todas as minhas necessidades por um preço bom, boa gama de cores para os meus trabalhos, recomendo
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Fast IPS Gaming monitor 24M2N3200A Monitor de gaming Full HD
Date of Use 2025-05-23
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Fast IPS Gaming monitor 24M2N3200A Monitor de gaming Full HD
Date of Use 2025-05-23
För bästa uteffektsprestanda bör du alltid se till att grafikkortet kan uppnå maximal upplösning och uppdateringsfrekvens för den här Philips-skärmen.
Svarstidens värde är lika med SmartResponse
Adobe RGB och DCI-P3-täckning baserad på CIE1976, sRGB-område baserat på CIE1931, NTSC-område baserat på CIE1976.
Smart MBR är till för att justera ljusstyrkan för minskad oskärpa, så det går inte att justera ljusstyrkan när Smart MBR är aktiverat. Om du vill minska rörelseoskärpan kommer LED-bakgrundsbelysningen att lysa synkront med skärmuppdateringen, vilket kan orsaka en märkbar ändring av ljusstyrkan.
Smart MBR är ett speloptimerat läge. Om Smart MBR aktiveras kan det orsaka ett märkbart skärmflimmer. Vi rekommenderar att du inaktiverar det när du inte använder spelfunktionen.
Den här skärmen strävar efter hållbarhet: Skärmens stomme är tillverkad av 85 % återvunnen plast.
2020 Advanced Micro Devices, Inc. Med ensamrätt. AMD, AMD-logotypen, AMD FreeSync™ och kombinationer därav är varumärken som tillhör Advanced Micro Devices, Inc. Övriga produktnamn som används i den här publikationen är endast i identifieringssyfte och kan vara varumärken som tillhör sina respektive företag.
NVIDIA® G-SYNC®-supportgränssnitt: DisplayPort
Se till att uppdatera NVIDIA® G-SYNC®-drivrutinen till den senaste versionen. Mer information finns på NVIDIA:s webbplats: https://www.nvidia.com/
Se till att grafikkortet har stöd för NVIDIA® G-SYNC®
Monitorn kan skilja sig från funktionsbilder.
De produkter och tillbehör som anges i denna broschyr kan skilja sig beroende på land och region.