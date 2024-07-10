Betala senare med Klarna
Fri frakt från 450 SEK
30 dagars ångerrätt
Betala senare med Klarna
Fri frakt från 450 SEK
30 dagars ångerrätt
24M2N3200S/01
Bredda din spelhorisont
Den här snabba IPS-skärmen gör att du kan spela med ultimat precision och hastighet med 180 Hz. Tack vare skarpa bilder med HDR-kvalitet och Full HD-upplösning garanterad ger den här skärmen en utmärkt komplett spelupplevelse.
Evnia 3000
24 (visningsyta om 60,5 cm)
1920 x 1080 (Full HD)
Du spelar ett intensivt, tävlingsinriktat spel. Du vill ha ultrajämn visning utan fördröjning. Den här skärmen uppdaterar skärmbilden upp till 180 gånger i sekunden, vilket är snabbare än en standardskärm. Med en lägre bildhastighet kan det se ut som om fienderna hoppar från punkt till punkt på skärmen, vilket gör det svårt att träffa dem. Med en bildhastighet på 180 Hz ser du de där viktiga bilderna du annars missar och får en ultrajämn återgivning av fiendernas rörelser så att du enkelt kan sikta. Med superlåg fördröjning och ingen screentearing är den här Philips-skärmen din perfekta spelpartner.
Ingångsfördröjning är den tid som förflyter mellan att en åtgärd utförs med anslutna enheter och att resultatet visas på skärmen. Låg ingångsfördröjning minskar tidsfördröjningen mellan att ett kommando anges från dina enheter och att det visas på skärmen, vilket avsevärt förbättrar upplevelsen i spel som kräver snabba reaktioner. Detta är särskilt viktigt för dem som spelar snabba tävlingsspel.
Philips Evnia with 0.5 ms Smart MBR effectively eliminates smearing and motion blur, delivers shaper and precise visuals to enhance gaming experience. Fast-moving action and dramatic transitions will be rendered smoothly. Best choice for playing thrilling and twitch-sensitive games.
Recensioner
För bästa uteffektsprestanda bör du alltid se till att grafikkortet kan uppnå maximal upplösning och uppdateringsfrekvens för den här Philips-skärmen.
Svarstidens värde är lika med SmartResponse
Smart MBR är till för att justera ljusstyrkan för minskad oskärpa, så det går inte att justera ljusstyrkan när Smart MBR är aktiverat. Om du vill minska rörelseoskärpan kommer LED-bakgrundsbelysningen att lysa synkront med skärmuppdateringen, vilket kan orsaka en märkbar ändring av ljusstyrkan.
Smart MBR är ett speloptimerat läge. Om Smart MBR aktiveras kan det orsaka ett märkbart skärmflimmer. Vi rekommenderar att du inaktiverar det när du inte använder spelfunktionen.
Adobe RGB- och DCI-P3-täckning baserad på CIE1976, sRGB-område baserat på CIE1931, NTSC-område baserat på CIE1976.
Monitorn kan skilja sig från funktionsbilder.
De produkter och tillbehör som anges i denna broschyr kan skilja sig beroende på land och region.