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Evnia Gaming MonitorFull HD-spelskärm

25M2N3200W/01

4
| (1) Recension | 100% rekommenderar den här produkten

1 utmärkelse

Bredda din spelhorisont
För oss är hastigheten viktig. Den här bildskärmen har en uppdateringsfrekvens på 240 Hz och en 16:9 Full HD-skärm så att du kan spela ditt spel i realtidshastighet och samtidigt få en skarp och detaljerad bild.
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  • Evnia 3000

  • 25 (visningsyta om 24,5 tum/62,2 cm)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Ultrasnabb uppdateringsfrekvens på 240 Hz för spel utan input lag

Ultrasnabb uppdateringsfrekvens på 240 Hz för spel utan input lag

När du spelar de mest intensiva, engagerande och actionorienterade spelen ger den ultrasnabba uppdateringsfrekvensen på 240 Hz en otroligt smidig spelupplevelse utan input lag. Den här Philips-skärmen uppdaterar skärmbilden upp till 240 gånger per sekund, vilket är snabbare än en standardskärm. 240 Hz är särskilt avsett för snabba spel som FPS och racingspel och ger en grafik med fantastiska rörelser och fantastisk skärpa. Med Philips skärm på 240 Hz innehåller actionsekvenser i spel varken skakningar eller spökbilder. Du kommer att uppleva en djupare immersion och en verklighetstrogen känsla när du spelar.

0,5 ms snabb svarstid för skarpa bilder och smidigt spel

0,5 ms snabb svarstid för skarpa bilder och smidigt spel

Philips Evnia med 0,5 ms Smart MBR tar effektivt bort suddighet och suddiga rörelser, vilket ger en klarare och mer exakt grafik för en bättre spelupplevelse. Snabb action och effektfulla övergångar återges smidigt. Det bästa valet för att spela spännande och ryckningskänsliga spel.

Låg fördröjning minskar tidsfördröjningen mellan enheter och skärmen

Låg fördröjning minskar tidsfördröjningen mellan enheter och skärmen

Fördröjning är den tid som passerar från att du utför en åtgärd på anslutna enheter tills att du ser resultatet på skärmen. Låg fördröjning minskar tidsfördröjningen mellan kommandon som utförs på enheter och skärmen, och det förbättrar även spelupplevelsen avsevärt när du spelar ryckningskänsliga videospel, vilket är särskilt viktigt för dem som spelar snabba tävlingsspel.

Tekniska specifikationer

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Utmärkelser

  • Award image PBTAWARD74

Recensioner

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4.0

av 5

1

Recension

100%

rekommenderar den här produkten

5
3
2
1

28/10/2023

United Kingdom

United Kingdom

Great budget gaming monitor!

Fast VA panel with 240hz. My model was able to be oc'ed to 245hz without frameskipping. No problem with bad ghosting (for VA - it is a great result) during gaming or scrolling.

Fördelar

Fast VA, Headphone holder, not perfect but good contrast and colors out of the box, can be enhanced with some tweaking.

Nackdelar

No saturation option to change in the monitor's menu. No option to move or choose a form of the crosshair in the monitor's menu (default form is too big and closes too many picture)..

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Gaming Monitor 25M2N3200W Full HD gaming monitor

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Gaming Monitor 25M2N3200W Full HD gaming monitor

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  • Experttips och inspiration.
Ansvarsfriskrivningar

  1. För bästa uteffektsprestanda bör du alltid se till att grafikkortet kan uppnå maximal upplösning och uppdateringsfrekvens för den här Philips-skärmen.

  2. Svarstidsvärde lika med SmartResponse

  3. Smart MBR är till för att justera ljusstyrkan för minskad oskärpa, så det går inte att justera ljusstyrkan när Smart MBR är aktiverat. Om du vill minska rörelseoskärpan kommer LED-bakgrundsbelysningen att lysa synkront med skärmuppdateringen, vilket kan orsaka en märkbar ändring av ljusstyrkan.

  4. Smart MBR är ett speloptimerat läge. Om Smart MBR aktiveras kan det orsaka ett märkbart skärmflimmer. Vi rekommenderar att du inaktiverar det när du inte använder spelfunktionen.

  5. NTSC-område baserat på CIE1976

  6. sRGB-område baserat på CIE1931

  7. Monitorn kan skilja sig från funktionsbilder.